Первый раз об отряде Бессмертных написал древнегреческий историк Геродот: в его повествовании, полно

Мы привыкли думать, что сервировка блюд — высокая академическая наука, в которой правила и традиции значат очень и очень многое. Нарушить их в процессе поглощения идеально разложенной еды — значит совершить преступление против вкуса, пойти против принципов высокой кухни.



Но представьте на секунду, что можно забыть о правилах и подавать пищу так, что ее вид будет вызывать не смятение от идеальности, а невероятное и непоборимое желание ее съесть. Мы решили собрать правила красивой подачи блюд, которые помогут сделать их настолько красивыми, насколько вообще может быть привлекательной пища.









Уменьшите порции

Создайте контраст

Больше беспорядка

Больше простоты

Показывайте лучшие стороны

Покажите процесс

Положите приборы на тарелку

Используйте салфетки

Банки и доски

Больше естественности