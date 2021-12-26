Как выбрать блок питания для ноутбука

Блоком питания называется устройство, с помощью которого заряжается ноутбук. Однако это не обычная зярядка, для ноутбука нужны специальные адаптеры, подобные тем, которые используются для ПК. Блоки питания обладают различными характеристиками, каждый из которых важен при выборе зарядного устройства.

Виды блоков питания





Оригинальные. Это адаптеры от производителя ноутбука. Главное преимущество заключается в том, что такое устройство создано специально для конкретной модели и идеально подходит для нее во всех отношениях. Однако оригинальные адаптеры стоят гораздо дороже, чем аналогичные устройства неизвестных марок.



Универсальные. Такие источники питания производятся неизвестными или неназванными производителями. Они не привязаны к конкретной модели ноутбука и стоят дешевле, чем оригинальные. Не рекомендуется покупать первый попавшейся адаптер, ведь неподходящее устройство может медленно заряжать аккумулятор или привести к поломке девайса. Перед покупкой лучше выяснить, какие характеристики блока питания подходят для вашего гаджета.



Характеристики





Входное напряжение — это ток, питающий устройство от розетки. Стандартное напряжение — 220 вольт. Также подходят 240-вольтовые адаптеры. Найти устройство с другими показателями будет проблематично, только если блок питания или ноутбук не приобретены за границей. Там, в зависимости от страны, показатели могут отличаться.

Там, в зависимости от страны, показатели могут отличаться.

Выходное напряжение. Также измеряется в вольтах. Это показатель указывает на то, сколько напряжения может генерировать адаптер. Это то, что подается на аккумулятор устройства. Важно, чтобы мощность, создаваемая блоком питания, была такой же, как мощность, указанная на ноутбуке. Показатели могут отличаться, но лишь незначительно. Слишком слабое напряжение медленно заряжает устройство, слишком большое может повлиять на работу ноутбука и привести к серьезным сбоям.



Ток на выходе. Измеряется в амперах. На некоторых устройствах этот показатель не указан. В таком случае вы можете рассчитать его самостоятельно по формуле I = P / U. Выходной ток не влияет на ноутбук, но очень важен для скорости зарядки. Этот показатель должен быть равен рекомендованному или немного больше. Это обеспечит хорошую скорость зарядки и корректную работу адаптера. Слишком маленькие показатели приведут к неисправности зарядного устройства, слишком большие — это просто ненужная переплата.



Разъем. Есть несколько стандартизированных штекеров для зарядки ноутбука, но если вы покупаете неоригинальный адаптер, обратите на это особое внимание. Кроме того, штекеры и разъемы могут отличаться друг от друга в зависимости от производителя. Например, на большинстве устройств Samsung и Sony разъемы разные. Обратите внимание, что внешнее сходство — еще не гарантия совместимости. В характеристиках адаптера найдите название разъема или уточните совместимость у продавца.



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