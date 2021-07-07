Почему в СССР красили стены в две полосы и еще несколько занятных фактов о жилье того времени

На самом деле большинство «особенностей» советской архитектуры и отделки зданий являются вовсе не советскими, а более или менее международными. Многие решения, кажущиеся нам специфическими, используются и сегодня и далеко не по наследственной причине. В абсолютном большинстве случаев все это продиктована вопросами пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими нормами и наконец вопросом экономической рентабельности.
1. Две полоски
Таковы нормы. |Фото: telegraf.in.ua.
Многие наверняка обращали внимание, что коридоры и лестничные проемы советских зданий (а на самом деле не только их) очень часто красят в две полосы. Точнее, красят до половины, а все что выше покрывают побелкой. Делается это из-за действующих санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН), которые предписывают красить нижнюю часть стены для защиты ее от грязи и плесени. Причем, нормы сильно разняться от типа помещения. Можно было бы покрасить и всю стену, однако это уже сильно удорожило бы производство.
Для этого же красят ступеньки. |Фото: vdvrus.ru.
Все из-за того же СанПиНа в подъездах жилых домов можно видеть покрашенные края лестниц. Делается это в первую очередь для того, чтобы во время уборки было намного проще собирать пыль и грязь.
2. Только девятка
Нужно уже два лифта. |Фото: gorcom36.ru.
Еще одним ярчайшим примером действия санитарных и пожарных норм является этажность зданий. Дело в том, что строительство десятиэтажного дома намного сложнее и дороже, чем строительство девятиэтажного. Так как в СССР старались возводить жилье быстро и массово, от десятого этажа отказывались по экономическим соображения.
А еще такова длина лестниц и корзин. |Фото: moscow.mchs.ru.
Во-первых, десятиэтажный дом требует более продвинутой системы вентиляции. Во-вторых, в нем не может быть газового снабжения. В-третьих, начиная с 10-го этажа, в домах должно стоять уже два лифта, один из которых – грузовой.
И наконец, не стоит забывать о том, что пожарная лестница по своим техническим характеристикам позволяет дотягиваться спасателям только до уровня все того же 9-го этажа.
3. «Откройте, это КГБ»
Все двери сразу тут не откроешь. ¦Фото: realt.onliner.by.
На просторах интернета было создано немало мифов. Как раз один такой был придуман в отношении дверей, открывающихся внутрь советских квартир. На самом деле такие двери были только в пятиэтажных хрущевках. И сделаны они вовсе не для того, чтобы КГБ было проще выносить их с ноги, как рассказывают некоторые граждане. На самом деле все (как всегда) просто, а вместе с тем и понятно. Открывающиеся внутрь двери были архитекторским решением, которое позволяло нивелировать проблему маленьких лестничных клеток. Так, если бы двери открывались наружу, то при открытии нескольких одновременно они бы сталкивались, создавая тем самым дискомфорт для жильцов.
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