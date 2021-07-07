Почему в СССР красили стены в две полосы и еще несколько занятных фактов о жилье того времени

1. Две полоски

Таковы нормы. |Фото: telegraf.in.ua.

Для этого же красят ступеньки. |Фото: vdvrus.ru.

2. Только девятка

Нужно уже два лифта. |Фото: gorcom36.ru.

А еще такова длина лестниц и корзин. |Фото: moscow.mchs.ru.

3. «Откройте, это КГБ»

Все двери сразу тут не откроешь. ¦Фото: realt.onliner.by.