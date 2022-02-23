Самые знаменитые убийства в истории человечества

Знаменитые люди не всегда умирают своей смертью. Нередко они гибнут от рук расчетливых политических противников или безумных фанатиков. Вот список убийств, которые сильнее всего потрясли человечество за последние двести лет.









Авраам Линкольн

Джеймс Гарфилд

Роберт Кеннеди

Фейсал ибн Абдул-Азиз

Уильям Маккинли

Харви Бернард Милк

Махатма Ганди

Джон Ф. Кеннеди

Ли Харви Освальд

Георгий Марков

Мартин Лютер Кинг – младший

Александр Литвиненко

Малкольм Х

Беназир Бхутто

Джон Леннон