Самые знаменитые убийства в истории человечества

Знаменитые люди не всегда умирают своей смертью. Нередко они гибнут от рук расчетливых политических противников или безумных фанатиков. Вот список убийств, которые сильнее всего потрясли человечество за последние двести лет.
Авраам Линкольн
Авраам Линкольн, 16-й президент США, был застрелен в театральной ложе 14 апреля 1865 года. Ему было 56 лет. Убийца, Джон Уилкс Бут, был убежденным конфедератом и яростно ненавидел президента за его стремление дать свободу черным американцам. Он долго следил за президентом, и 14 апреля ему, наконец, представился удобный момент: во время спектакля охранник Линкольна вышел в соседний салун промочить горло, и президент остался без защиты. В суматохе Буту удалось скрыться, но 12 дней спустя он был застрелен полицией.
Джеймс Гарфилд
20-й президент США Джеймс Гарфилд пробыл на этом посту всего 200 дней. Его убийца, адвокат и проповедник Шарль Гито, активно агитировал за Гарфилда на выборах, надеясь получить должность посла. Но, не добившись желаемого, в гневе решил убить Гарфилда. 2 июля 1881 года он следовал за президентом во время прогулки по Балтимору, и наконец, приблизившись к нему, сделал два выстрела в упор в спину. Гарфилд умер в больнице два месяца спустя от заражения крови. Гито был схвачен, осужден и повешен в июне 1882 года.
Роберт Кеннеди
Сенатор Роберт Кеннеди, брат убитого президент и кандидат в президенты от Демократической партии, был застрелен в лос-анджелеском отеле «Амбассадор» 5 июня 1968-го. Сенатор только что победил на праймериз в Калифорнии, но победа в президентской гонке требовала массы усилий, и выступления шли одно за другим. После встречи со сторонниками в отеле «Амбассадор» Роберт Кеннеди, несмотря на предупреждения охранников, решил срезать путь через кухню отеля. Тут его и подстерег палестинский иммигрант Серхан Серхан, трижды выстреливший в Кеннеди в упор. Сенатор умер через сутки в госпитале, а убийца был приговорен к пожизненному заключению, которое отбывает и поныне.
Фейсал ибн Абдул-Азиз
Король Фейсал правил Саудоской Аравией с 1965 по 1975 год. 25 марта 1975 года он был застрелен собственным племянником, Фейсалом бин Мусаидом. Вернувшись из поездки по США, Фейсал бин Мусаид отправился поприветствовать дядю. Король поднялся с трона ему навстречу – и тут же был застрелен двумя выстрелами в голову. Король умер мгновенно. А племянника судили, признали виновным и через пару месяцев повесили в Эр-Рияде.
Уильям Маккинли
Уильям Маккинли стал третьим американским президентом, убитым во время президентского срока. Маккинли любил появляться на публике и неохотно соглашался на охрану. Этим он дал шанс безработному анархисту Леону Чолгошу, решившему убить президента как представителя эксплуататорского класса. 6 сентября 1901 года, в концертном зале на Всемирной панамериканской выставке в Буффало, Маккинли подошел к Чолгошу, чтобы пожать ему руку – и был застрелен в упор. Чолгош был казнен на электрическом стуле, а безопасность президентов США с тех пор обеспечивает специальная секретная служба.
Харви Бернард Милк
Харви Бернард Милк стал первым открытым геем, выбранным на государственный пост в Калифорнии: он стал членом наблюдательного совета. Его неудачливый противник на выборах, консерватор Дэн Уайт, ненавидевший геев вообще и Милка лично, решил взять дело в свои руки – и застрелил Милка. Убийство произошло 27 ноября 197-го, почти через год после того, как Милк занял свой пост. Впоследствии биографический фильм о Милке снял не кто-нибудь, а интеллектуальный и отвязный Гас Ван Сент.
Махатма Ганди
На Махатму Ганди покушались дважды, но лишь в третий раз убийца достиг своей цели. 30 января 1948-го, когда Ганди шел в храм на молитву, убийца приблизился к нему в толпе почитателей и сделал три выстрела в упор. Один из них оказался смертельным: пуля попала в область сердца. Ганди умер на месте, успев лишь дать понять, что прощает своего убийцу. Им оказался националист Натурхам Годзе, считавший, что политика Ганди ведет к чрезмерному подчинению Индии интересам Пакистана. И хотя Ганди простил Годзе, но суд – нет: он был повешен в ноябре 1949 года.
Джон Ф. Кеннеди
Выстрелы в Далласе, прозвучавшие 22 ноября 1963 года, стали, пожалуй, самым исследованным публичным убийством в мировой истории. Поездку Кеннеди, только что сообщившего о своем грядущем выдвижении на второй срок, в Даллас освещали десятки журналистов. Тронувшаяся машина, дернувшееся и безвольно откинувшееся на сиденье тело президента, Жаклин Кеннеди, подбирающая с бампера авто куски мозга мужа, – все это тщательнейшим образом зафиксировано на пленке. Но кто стоял за стрелком Ли Харви Освальдом, и даже действительно ли именно Освальд выпустил роковые пули, – это до сих пор остается одной из главных загадок современной истории.
Ли Харви Освальд
Ли Харви Освадьд пережил Джона Кеннеди всего на два дня. 24 ноября 1963-го, при перевозке из полицейского департамента Далласа в тюрьму, он был застрелен единственным выстрелом,сделанным жителем Далласа Джеком Руби. Руби объяснил свои действия личной ненавистью к убийце; суд приговорил его к смертной казни, но приговор был оспорен. В разгар судебных разбирательств Руби умер от рака легких, которым страдал уже давно, став очередной загадочной страницей таинственной истории об убийстве Кеннеди.
Георгий Марков
Болгарский писатель и диссидент Георгий Марков, бежавший в 1969 году в Англию, был убит 7 сентября 1978 года в Лондоне. Считается, что убийцей был агент болгарского КГБ, хотя его так и не нашли. Смерть Маркова получила широкую известность из-за способа убийства: прохожий на улице как будто случайно уколол его зонтиком в ногу, введя таким образом под кожу Маркова капсулу с ядом, от которого Марков и умер несколько дней спустя. Впоследствии этот невероятный сюжет был использован в сценариях нескольких фильмов – от серьезных политических детективов до веселой французской комедии «Укол зонтиком».
Мартин Лютер Кинг – младший
Проповедник, юрист и блестящий оратор, Мартин Лютер Кинг был одним из лидеров всеамериканского движения против расовой сегрегации. Он был застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Кинг стоял на балконе второго этажа, когда пуля снайпера попала ему в шею. Через час 39-летний Кинг скончался. Убийцей оказался Джеймс Эрл Рэй, убежденный расист с криминальным прошлом. Сам Рэй утверждал, что был лишь пешкой в большом заговоре, но доказательств этому так и не нашли, хотя родственники Кинга долго оставались в убеждении, что к его смерти причастно американское правительство.
Александр Литвиненко
Александр Литвиненко, экс-офицер спецслужб, бежавший из России в Англию, стал Георгием Марковым наших дней. Он умер в ноябре 2006 года в лондонской больнице от острого отравления с симптомами радиационной болезни. Следствие выяснило, что за несколько недель до смерти Литвиненко пил чай в одном из лондонских отелей, где в его чашке каким-то образом оказалась смертельная доза радиоактивного полония-210. Следствие по делу Литвиненко до сих пор продолжается, а «чаек с полонием» уже давно стал знаменитым интернет-мемом.
Малкольм Х
Известный защитник прав чернокожего населения ША, Малкольм Икс был застрелен 21 выстрелом в упор в начале выступления перед членами Организации афроамериканского единства в танцевальном зале «Одюбон» в Нью-Йорке. Ответственность за убийство взяли на себя члены экстремистской организации чернокожего населения Америки «Нация ислама». Когда-то Малкольм входил в нее, но потом, разочаровавшись в идеалах черного расизма, покинул «Нацию ислама». Малкольм Икс был не менее популярен среди чернокожих американцев, чем Мартин Лютер Кинг: проститься с ним пришли несколько десятков тысяч человек.
Беназир Бхутто
Единственная в истории женщина – премьер-министр Пакистана была убита после возвращения в страну из многолетней эмиграции. Когда Бхутто, занимавшая пост премьер-министра в 1988-1990 и 1993 – 1996 годах, заявила, что в 2007-м вновь будет баллотироваться на пост, на нее тут же было произведено покушение. Первая попытка состоялась 15 октября 1993-го. Погибли более 130 человек, но Бхутто осталась жива. Наконец, 27 декабря 2007, когда Бхутто ехала в машине с открытым верхом, приветствуя избирателей, террорист открыл по ней огонь, одновременно приведя в действие несколько взрывных устройств. На месте погибло больше 20 человек, Бхутто умерла час спустя на операционном столе. Убийца так и не был найден, хотя никто не сомневается, что он принадлежал к одной из радикальных исламских группировок.
Джон Леннон
8 декабря 1980 года Джон Леннон вместе с Йоко Оно возвращался со студии, когда возле самого дома его окликнули. Леннон обернулся, и убийца, Марк Дэвид Чепмэн, выпустил в него пять пуль. Четыре достигли цели, и Джон Леннон в считанные минуты скончался от острой кровопотери. Чепмэн объяснил свой поступок стремлением к славе; он демонстрировал явные признаки психических проблем, но был признан вменяемым и осужден к пожизненному заключению. За прошедшие годы Чепмэн восемь раз подавал прошения о помиловании, но все они были отклонены.
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