Малоизвестные факты о еде

Если мы чему-то и научились на кулинарных реалити-шоу, так это тому, что готовить еду на удивление очень сложно. Чтобы хоть как-то облегчить этот процесс, и чтобы вы не чувствовали себя несведущими, когда смотрите в меню и пытаетесь понять, что вы, на самом деле, заказываете, мы здесь даем ответы на некоторые непонятные кулинарные вопросы.

В чем разница между омлетом и итальянской фриттатой?

Латте или капучино?

Что такое цельное зерно и почему оно полезно для здоровья?

В чем смысл вращения вина в бокале?

Почему икра такая дорогая?

Что такое тушение?

Мясо сухой или влажной выдержки?

Сладкое мясо действительно сладкое?

Разбираетесь ли вы в сортах сахара?