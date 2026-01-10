С нами не соску...
Малоизвестные факты о еде

Если мы чему-то и научились на кулинарных реалити-шоу, так это тому, что готовить еду на удивление очень сложно. Чтобы хоть как-то облегчить этот процесс, и чтобы вы не чувствовали себя несведущими, когда смотрите в меню и пытаетесь понять, что вы, на самом деле, заказываете, мы здесь даем ответы на некоторые непонятные кулинарные вопросы.

В чем разница между омлетом и итальянской фриттатой?


Когда вы готовите фриттату, вы смешиваете яйца, сливки, любые начинки и потом это все вместе готовите. Но если вы делаете омлет, то вы сначала готовите яйца, смешанные со сливками, а затем оборачиваете это вокруг любой начинки. До сих пор не знаете разницы между желе, джемом, и конфитюром? Желе делают только из фруктового сока, а не самих фруктов, джем делают из фруктового сока и кусочков фруктов, конфитюр в основном делают из кусочков фруктов.

Латте или капучино?


Как латте, так и капучино делают на основе эспрессо, молока и вспененного молока/ пены, разница лишь в пропорциях. Для приготовления капучино берут равные части эспрессо, молока и пены, а для латте — 1/3 эспрессо, 2/3 молока, и совсем немного пены. Таким образом, капучино имеет более сильный привкус кофе, в то время как вкус латте более молочный.

Что такое цельное зерно и почему оно полезно для здоровья?


Зерно любого злака (рис, пшеница, кукуруза) состоит из трех частей: отруби, зародыши и семена. При промышленной обработке удаляются отруби и зародыши, что значительно сокращает количество питательных веществ, также сокращается на 25% количество белка. Цельные зерна необработанные, поэтому с ними вы получаете весь белок и питательные вещества.

В чем смысл вращения вина в бокале?


При вращении вино лучше взаимодействует с воздухом, в результате чего высвобождается больше ароматных летучих веществ, содержащихся в вине. Таким образом, нам легче ощутить аромат вина. Вращение вина в бокале также оказывает влияние и на восприятие его вкуса.

Почему икра такая дорогая?


Лучшей икрой считается икра довольно редкой рыбы, и на производство икры у этих рыб могут уйти годы.

Что такое тушение?


Это способ приготовления пищи, при котором мясо слегка обжаривают, затем добавляют немного жидкости, и продолжают готовить на слабом огне.

Мясо сухой или влажной выдержки?


Мясо, вызревшее сухим способом, готовится путем его вывешивания на открытом воздухе при температуре чуть выше точки замерзания в течение нескольких недель. Мясо, которое прошло процесс влажного созревания, это продукт, помещенный в герметичный контейнер для транспортировки; процесс созревания происходит в течение 4-10 дней – именно столько мясо находится в пути. Говядина сухой выдержки мягче и вкуснее, но также и гораздо дороже.

Сладкое мясо действительно сладкое?


Сладкое мясо — кулинарное название желёз внутренней секреции телёнка, ягнёнка, коровы или свиньи. К сладкому мясу относятся тимус, поджелудочная железа, яичники. «Сладкое», потому что это считается деликатесом. Если вы попросите вилку в китайском ресторане, посмотрят ли на вас укоризненно? Вообще-то, нет. По словам китайского ресторатора Джанет Юй, совсем немногие могут осудить вас за то, что вы едите в китайском ресторане вилкой. По мере того как мир становится все более глобализованным, китайские рестораны начали запасаться кухонными приборами, которыми привыкли пользоваться люди в других странах, чтобы не создавать неудобств для людей других культур.

Разбираетесь ли вы в сортах сахара?


Сахар-сырец (коричневый) получают из сахарного тростника, он содержит натуральные питательные вещества и патоку. Белый сахар – это рафинированный сахар-сырец, в нем нет ни витаминов, ни микроэлементов. Коричневый сахар (поддельный) — это рафинированный белый сахар, окрашенный мелассой — патокой, в нем нет тех питательных элементов, которые содержатся в сахаре-сырце.

