7 особняков знаменитостей, которых не миновала участь стать «заброшкой»

1. Поместье Hook End Manor, которым владели известные музыканты и продюсеры Великобритании

Теперь старинный особняк зарастает травой и постепенно разрушается (Hook End Manor, Великобритания).

Элвин Ли и Дэвид Гилмор – популярные британские музыканты, владевшие средневековым поместьем в конце 70-х начале 80-х годов прошлого века (Hook End Manor, Великобритания) .

Тревор Хорн записал не один хит в самой роскошной студии Британии, находящейся в старинном особняке Hook End Manor (Великобритания).

В каждой из комнат старинного особняка царит разруха (Hook End Manor, Великобритания).

2. Таунхаус Брюса Ли в Гонконге

Брюс Ли – кинозвезда с мировым именем, мастер боевых искусств, постановщик и культурный символ послевоенной эпохи. | Фото: disgustingmen.com.

В доме, где когда-то вырос культовый боец многие годы располагался отель с сомнительной репутацией (дом Брюса Ли, Гонконг).

Вместо музея легендарного актера Брюса Ли и Центра боевых искусств можно увидеть заросли, запустение и разруху (дом Брюса Ли, Гонконг).

3. Особняк Майка Тайсона в Огайо (США)

Майк Тайсон в своем особняке в Огайо, который вынужден был продать.

Былое величие резиденции, в формах которой угадываются элементы средневекового замка, уже не привлекает как раньше (Огайо, США).

Вместо бассейна – болото, а мраморные комнаты теперь «украшает» граффити (Огайо, США).

4. Старинное поместье «Испанское возрождение» Стива Джобса в Вудсайде (штат Калифорния, США)

Стив Джобс купил поместье в Вудсайде в 1984 году (Калифорния).

Старинное поместье «Испанское возрождение» в Вудсайде – одно из самых известных владений Стива Джобса (Калифорния).

В особняке семья Стива Джобса прожила чуть более 10 лет, прежде чем он задумал его сносить и строить более современную резиденцию («Испанское возрождение», Вудсайд).

5. Ранчо Майкла Джексона Neverland в Калифорнии

Майкл Джексон на территории детского парка развлечений Neverland (штат Калифорния). | Фото: catalina-gaviria.blogspot.com.

Когда-то эффектный особняк окружали благоухающие клумбы, теперь – растут лишь сорняки (Neverland, штат Калифорния).

Детский парк развлечений с его павильонами и аттракционами очень быстро пришел в упадок (Neverland, штат Калифорния).

6. Семейное имение герцога Йоркского в Аскоте (графство Беркшир, Великобритания)

Герцоги Йоркские получили имение в Аскоте в качестве свадебного подарка, в котором прожили многие годы даже будучи уже в разводе (Sunninghill Park, Великобритания).

Чтобы расплатиться с долгами, британский принц умудрился продать семейный дворец с огромным имением (Sunninghill Park, Великобритания).

Теперь на месте монаршего особняка красуется резиденция казахского миллионера (Аскот, Великобритания). | Фото: focus.ua.

7. Дом детства Лайзы Миннелли в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, США)

«Звездная» девочка с известными родителями и дом, в котором пройдет детство и юность Лайза Миннелли (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес).

Лайза Миннелли и все, что осталось от голливудского гламура, который раньше полностью соответствовал американской мечте (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес).

Ли Миннелли в 2011 году в гостиной особняка (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес). | Фото: nastroy.net.