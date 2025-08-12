7 особняков знаменитостей, которых не миновала участь стать «заброшкой»

Как правило, в Сети мелькают сообщения о приобретении роскошных особняков сильными мира сего и звездами шоу-бизнеса, которые то и дело проводят экскурсии по апартаментам. Иногда встречаются фото резиденций, которые все те же знаменитости выставляют на продажу, но случается, что некогда шикарные владения превращаются в унылые развалины, наводя лишь тоску на окружающих.
1. Поместье Hook End Manor, которым владели известные музыканты и продюсеры Великобритании
Теперь старинный особняк зарастает травой и постепенно разрушается (Hook End Manor, Великобритания).
История старинного поместья с роскошным средневековым особняком, который находится недалеко от деревни Checkendon, что в Южном Оксфордшире, началась в далеком 1580 году. Тогда Hook End Manor, такое название получило поместье, строили для епископа Рединга, но за многовековую историю владельцев у него было не счесть. Во второй половине прошлого века старинный особняк прославился тем, что здесь открыли музыкальную студию.
Элвин Ли и Дэвид Гилмор – популярные британские музыканты, владевшие средневековым поместьем в конце 70-х начале 80-х годов прошлого века (Hook End Manor, Великобритания).
Тревор Хорн записал не один хит в самой роскошной студии Британии, находящейся в старинном особняке Hook End Manor (Великобритания).
Ее основателем считается солист Ten years after – Элвин Ли, затем особняк приобрел гитарист британской рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор. В примитивной студии, которую оборудовали в сарае, были записано несколько альбомов группы новоиспеченного владельца,.продано музыкальному продюсеру, автору песен и музыканту, Лауреату премии «Грэмми» – Тревору Хорну, который и создал знаменитую студию Hookend Recording Studios. Многие годы она считалась самой роскошной и атмосферной студией Великобритании, где было записано немало хитов.
В каждой из комнат старинного особняка царит разруха (Hook End Manor, Великобритания).
После семейной трагедии, произошедшей в парке особняка (его жена была по ошибке застрелена сыном из пневматической винтовки), Хорн покинул свое имение, оставив на произвол судьбы. И даже несмотря на то, что средневековое поместье Hook End Manor приобрел другой продюсер – Марк Уайет, запущенный процесс разрушения остановить не удалось.
По сведениям редакции Novate.ru с 2016 года у старинного замка появился новый владелец, имя которого не разглашается. Поговаривают, что им стал «человек-загадка международного масштаба», который и занялся восстановлением имения и музыкальной студии.
2. Таунхаус Брюса Ли в Гонконге
Брюс Ли – кинозвезда с мировым именем, мастер боевых искусств, постановщик и культурный символ послевоенной эпохи. | Фото: disgustingmen.com.
В доме, где когда-то вырос культовый боец многие годы располагался отель с сомнительной репутацией (дом Брюса Ли, Гонконг).
Безвременно ушедший на пике славы актер, мастер боевых искусств, кумир миллионов мальчишек – Брюс Ли владел довольно просторным таунхаусом в престижном зеленом районе Гонконга – Коулун Тонг, который сразу после его смерти знаменитости был продан изворотливому дельцу Ю Панглину. Дом легендарного актера очень быстро превратился в дом свиданий, а затем и в дешевый бордель, в который посетители шли гурьбой. То ли популярность кумира миллионов их привлекала, то ли дешевые развлечения, но заведение было очень востребованным и процветало.
Вместо музея легендарного актера Брюса Ли и Центра боевых искусств можно увидеть заросли, запустение и разруху (дом Брюса Ли, Гонконг).
Изрядно разбогатев, к началу XXI века Ю Панглин стал уже миллионером, он решил превратить дом Брюса в музей, где непременно должна была открыться школа кунг-фу, но власти не спешили давать разрешение на благое дело (хотя в свое время владельцу удалось открыть бордель на официальных основаниях). Начиная с 2000 года таунхаус пустует, хотя миллионер и предоставил план реконструкции, который предусматривает расширение объекта, чтобы можно было разместить: музей памяти Брюса Ли, кинотеатр, библиотеку и центр боевых искусств. Правительство не одобряет такое преобразование, поэтому двухэтажный особняк площадью 570 кв. м (и это в престижном районе Гонконга!) постепенно превращается в унылую «заброшку» вместо новой достопримечательности.
3. Особняк Майка Тайсона в Огайо (США)
Майк Тайсон в своем особняке в Огайо, который вынужден был продать.
Былое величие резиденции, в формах которой угадываются элементы средневекового замка, уже не привлекает как раньше (Огайо, США).
Майк Тайсон – американский боксер-профессионал, заработавший за свою карьеру более 300 млн долларов, не раз оказывался в центре скандалов, один из которых и стал фатальным как для него, так и для роскошного особняка в Огайо. Прекрасную загородную резиденцию Майк приобрел в 1980 году, вложил в нее баснословные деньги, чтобы украсить мрамором, огромными зеркалами, хрустальными вазами, пристроив здание для бассейна и т. д.
Вместо бассейна – болото, а мраморные комнаты теперь «украшает» граффити (Огайо, США).
Обвинение в изнасиловании, суд, тюремное заключение – все это вынудило Майка Тайсона объявить о банкротстве и выставить на торги великолепный особняк. Начиная с 1999 г. поместье переходило из рук в руки пока не оказалось в собственности местной протестантской церкви, которая пытается навести порядок после 9-летнего запустения.
4. Старинное поместье «Испанское возрождение» Стива Джобса в Вудсайде (штат Калифорния, США)
Стив Джобс купил поместье в Вудсайде в 1984 году (Калифорния).
Старинное поместье «Испанское возрождение» в Вудсайде – одно из самых известных владений Стива Джобса (Калифорния).
Пионер эры информационных технологий, один из основателей корпорации Apple – Стив Джобс, в 1984 году решил потешить свое самолюбие прикупив старинное поместье с резиденцией, построенной в 1925 г. по проекту известного американского архитектора Джорджа Вашингтона Смита. Особняк возводился для медного магната Дэниела Дэеклинга в лучших традициях колониальной архитектуры с упором на испанские традиции (отсюда и название «Испанское возрождение»).
В особняке семья Стива Джобса прожила чуть более 10 лет, прежде чем он задумал его сносить и строить более современную резиденцию («Испанское возрождение», Вудсайд).
Колоритная резиденция с массивными дубовыми балками, нарочито выставленными на показ, мраморные ванны, вычурные лестницы, балкончики – все это привлекло внимание Стива, которого вдохновляла такая основательная обстановка. Но со временем ему захотелось перемен, которые без согласования с властями делать запрещалось. Старинный дом, внесенный в список исторического наследия, никак нельзя было сносить или менять его внешний вид, поэтому Джобсу пришлось судиться. Понадобилось несколько лет, прежде чем удалось получить разрешение, все это время особняк пустовал, что и привело к обветшанию, «захвату» растениями не только территории. Разрухе поспособствовали и местные жители, которые начали тащить все, что могли унести. К сожалению, в начале 2011 году дом снесли, а вот построить ничего так и не удалось, поскольку в октябре того же года тот, кому мы обязаны компьютерами и всевозможными гаджетами, скончался.
5. Ранчо Майкла Джексона Neverland в Калифорнии
Майкл Джексон на территории детского парка развлечений Neverland (штат Калифорния). | Фото: catalina-gaviria.blogspot.com.
В 1988 году Майкл Джексон не пожалел денег при покупке поместья в 60 километрах от Санта-Барбары, в Калифорнии, чтобы реализовать свою мечту – построить роскошную виллу и собственный Луна-парк. Очень быстро ранчо знаменитого певца превратилось в удивительную волшебную страну, где помимо резиденции и трех гостевых вилл имеется: парк аттракционов, зоопарк, две железные дороги, садово-парковый ансамбль, бассейн, водопад, теннисный корт, огромный кинотеатр и концертная сцена.
Когда-то эффектный особняк окружали благоухающие клумбы, теперь – растут лишь сорняки (Neverland, штат Калифорния).
Детский парк развлечений с его павильонами и аттракционами очень быстро пришел в упадок (Neverland, штат Калифорния).
Из-за долгов банку и разгоревшегося скандала Джексону пришлось покинуть свой сказочный уголок, оставив его на произвол судьбы. После смерти культового певца компания, являющаяся совладельцем поместья, вернула ранчо первозданный вид (на реконструкцию ушло 100 млн. дол!) и выставила его на продажу. Правда, покупателей так и не нашлось, что может стать причиной повторного запустения.
6. Семейное имение герцога Йоркского в Аскоте (графство Беркшир, Великобритания)
Герцоги Йоркские получили имение в Аскоте в качестве свадебного подарка, в котором прожили многие годы даже будучи уже в разводе (Sunninghill Park, Великобритания).
Чтобы расплатиться с долгами, британский принц умудрился продать семейный дворец с огромным имением (Sunninghill Park, Великобритания).
Старинное поместье в Аскоте, что в графстве Беркшир, подаренное королевой Елизаветой II своему сыну принцу Эндрю – герцогу Йоркскому и его супруге Саре. Роскошный дворец, построенный в стиле эпохи Регентства, должен был стать родовым гнездом, но не сложилось. Поначалу дворец перестроили, полностью обновили фасад и внутреннее убранство, на территории восстановили парк и появились новые сооружения. Гром грянул, когда монаршая чета надумала разводиться, а затем и грязный скандал вынудил герцога заложить имение. Вскоре, принцу удалось круто изловчиться, приняв участие в невероятной комбинации, чтобы через подставные компании в 2007 году за 15 млн. фунтов стерлингов продать имение, получившее название Sunninghill Park, – подарок самой Королевы.
Теперь на месте монаршего особняка красуется резиденция казахского миллионера (Аскот, Великобритания). | Фото: focus.ua.
Новым владельцем оказался зять экс-президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев, который многие годы добивался разрешения снести монарший дворец и построить собственную резиденцию. Учитывая, что поместье пустовало целых 10 лет, сады и бассейн превратились в заросли, да и некогда роскошные апартаменты и залы пришли в упадок. Хотя это обстоятельство совсем не огорчало нового владельца, которому таки удалось построить собственный дворец.
7. Дом детства Лайзы Миннелли в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, США)
«Звездная» девочка с известными родителями и дом, в котором пройдет детство и юность Лайза Миннелли (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес).
После развода звездных родителей Лайза Миннелли большую часть детства и юношеских лет провела в особняке отца – оскароносного режиссера Винсента Миннелли, который купил его в самом престижном районе Лос-Анджелеса, в Беверли-Хиллз. В нем и жил именитый режиссер после громкого расставания с ее мамой Джуди Гарланд и до самой смерти. Особняк с роскошной по тем временам обстановкой, голливудским гламуром, собственным бассейном и прекрасным ухоженным двором достался по наследству Лайзе, но фактически в нем жила последняя его жена Ли Миннелли, с которой оскароносная наследница даже судилась, но это, совсем другая история.
Лайза Миннелли и все, что осталось от голливудского гламура, который раньше полностью соответствовал американской мечте (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес).
Ли Миннелли в 2011 году в гостиной особняка (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес). | Фото: nastroy.net.
Кода мачеха в возрасте 100 лет скончалась, Лайза была на мели и не смогла платить прислуге, которая присматривала бы за элитной недвижимостью самого дорогого района Лос-Анджелеса. Очень быстро (не без участия любителей прихватить чужое добро) дом известнейшего семейства пришел в упадок, от былого величия ничего не осталось.
