Порядок в доме раз и навсегда: 5 советов

Вы хотите убраться в доме раз и навсегда, так чтобы еженедельные выходные не превращались в погоню за мусором и пылью? Предлагаем вам познакомиться с методами уборки японского гуру организации и наведения порядка Мари Кондо.

В чем ее секрет? Избавиться от всего лишнего, что вас не радует, организовать все, что осталось, а затем просто поддерживать порядок. Кажется довольно просто, но часто расставаться с вещами, которые копились годами, не так-то просто.

Магическая уборка от Мари Кондо

Книга “Магия уборки” стала мировым бестселлером и заняла топовый список продаж в 2017 году. Мари с детства интересовалась разными методами уборки, с удовольствием организовывала шкафы своей семьи. Эту жажду к порядку ей удалось превратить в свою работу, сегодня она занимается консультированием и помощью в наведение порядка для своих клиентов. “Организация начинается с расхламления” – эта фраза является девизом Мари.

Уборка дома: все по полочкам

Шаг 1: Избавляйтесь от всего ненужного

Метод КонМари основывается на избавление от вещей, которые годами пылятся в шкафу. Большинство людей жалуется, что им не хватает шкафов для хранения вещей, но на самом деле проблема в том, что у них накоплено слишком много вещей.

Если очень жалко

Мари предлагает расхламляться не по комнатам, а по категориям. Например, одежда, обувь, книги и т. д. Таким образом, уборка происходит более эффективно. Если вы решили начать с одежды, вам необходимо достать всю одежду со шкафов и вешалок. Это поможет вам реально оценить весь объем вещей, увидеть есть ли у вас “забытые” свитера, джинсы и т. д.

Проще всего отказаться от одежды, поэтому ее лучше разбирать в первую очередь. Таким образом, вы укрепитесь в принятии решений, и переходить к следующей категории будет гораздо легче. После одежды приступайте к бумагам и книгам, затем к другим различным предметам, которые не вписываются не в одну из категорий, а затем к вещам, несущие сентиментальную ценность.

Если от чего-то избавиться очень сложно, сложите все в коробку, написав на ней только дату упаковки, затем оставьте коробку в покое, предварительно установив срок в месяц или пол года. Если за это время вы ни разу не достали содержимое, значит, не заглядывая внутрь, отправляйте коробку в утиль.

Еще одним способом избавления от ненужных вещей является смена вектора мыслей. Подумайте о том, что вы удерживаете у себя вещи, которыми кто-то еще мог пользоваться. Для кого-то они, возможно, необходимы.

Куда можно отнести вещи

Одежду, из которой вы уже выросли, можно отдать родственникам / в приют / сдать в secondhand. Информации о различных нуждающихся организациях достаточно в Интернете.

Книги можно сдать в библиотеку. Бумаги отнести в пункты приема макулатуры.

Когда?

Начинать ревизию лучше с самого утра, когда вы полны энергии и энтузиазма.

С кем?

Подходить к уборке необходимо осознанно, поэтому лучше всего это делать в одиночестве. Плюс ко всему ваши решения не будут поддаваться критике. Можно включать любимую музыку, однако важно, чтобы она не отвлекала и не утомляла.

Шаг 2: Умная организация

После того как с первым пунктом будет покончено, приступайте к организации. Она заключается в поиске места хранения для каждой вещи, которую вы будете возвращать на место после использования. По своему опыту Мари говорит, что важно организовать весь дом сразу, чтобы изменение менталитета было более эффективным.

Шаг 3: Найдите подходящее место

Это ключевой совет от Мари – хранить определенный тип вещей только в одном месте. Например, футболки в одном конкретном ящике, белье — в другом. По мере того, как вы будете уменьшать количество своих вещей, вы ощутите щелчок, который подскажет нужное количество вещей для вас. Вы сами определите тот момент, когда порядок достигнут. И вот тогда ощущение счастье наполнит дом. Многие последователи методов КонМари (и мы с радостью включаем команду GD-Home в их число) утверждают, что они навели порядок не только в доме, но и в своей голове, сменили работу и отношения с семьей. “Искусство” расхламления, отбрасывания ненужного улучшает навыки принятия решений и проводит вашу жизнь в порядок.

Сезонные вещи лучше убирать с глаз, чтобы со временем заскучать за ними.

Одежда будет занимать меньше места, если хранить ее в вертикальном положении. Как правильно складывать вещи, хорошо видно на фото.

Для хранения по разным категориям можно использовать корзинки или коробки. Они будут кстати и для больших вместительных полок, достать в угол которых не так просто.

Держать носки в одном клубке – еще то удовольствие. Сложив их попарно, вы значительно упростите свою жизнь. То же самое проделайте с колготами.

Хранить сумки можно одна в одной, главное – не переусердствовать, и хранить не более 2 – 3 сумок одновременно.

Пересмотрите свои документы, гарантии и руководства по эксплуатации. Часто после ревизии, остается треть от всего хранимого годами.

Найдите подходящее место для хранения фотографий, гаджетов, косметики, канцелярии.

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