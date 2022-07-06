Продукты, улучшающие пищеварение

Продукты, которые обеспечат тебе заряд энергии и избавят от неприятного чувства тяжести.
Яблоки
Это отличный источник витамина С и клетчатки, которые, в свою очередь, укрепляют выносливость и помогают избавиться от ощущения тяжести в животе.
Миндаль
Горсть миндаля перед занятиями придаст тебе энергию и избавит от чувства голода. А выносливость тебе обеспечат калий и магний, которые содержаться в этих орехах.
Овсянка
Пол стакана овсянки с орехами или ягодами пополнит твои энергетические запасы и предотвратит ощущение тяжести в желудке.
Груши
Многие специалисты считают грушу прекрасной закуской перед тренировкой. Этот фрукт имеет низкую кислотность и является хорошим источником клетчатки, калия, магния, цинка, фосфора и различных витаминов.
Изюм
Изюм содержит в себе натуральный сахар, который зарядит тебя энергией на длительное время.
Бананы
Благодаря своей калорийности, этот фрукт считается идеальной закуской перед любыми физическими нагрузками.
Чернослив
Как и в бананах, в нем содержится много калия (в 30 г – 300 мг калия). Но есть его надо в меру, по несколько штук за раз.
Курага
Это еще один источник натурального сахара, калия и магния.
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