Шьём свободные брюки на любую фигуру

Такие тайские брюки носит вся Азия! Стильные, лёгкие, свободные — такие брючки хочется надеть на море, да и просто на прогулку! Дополнительным бонусом этих брюк является тот факт, что они хорошо смотрятся на любой фигуре.



Ширину лучше взять 1 метр вместо 85 см, чтобы ткань хорошо облегала ноги. Саму выкройку вы видите на фото ниже.



Сложите ткань пополам и вырежьте два квадрата метр на метр. Если у вас большой размер, то можно вырезать квадраты побольше.

Посередине вырежьте полуовал.



В этом месте и по бокам прострочите брюки.



Обработайте края с помощью ленты паутинки и утюга.



По линии талии должны быть припуски. Для этого подверните ткань два раза и прострочите.





По краям пришейте 4 завязки-пояска, их длина — 50 см.



Это и есть готовые брюки. Надеваются следующим образом: вырезанную и простроченную часть наденьте между ног, расправьте брюки и сзади завяжите бант.



Пояски от заднего полотна завяжите спереди. Всё готово! Очень лёгкие и классные брючки на лето.



Подробнее о том, как сшить тайские брюки, смотрите в видео ниже:

