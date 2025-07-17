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7 грозных, но крайне малоизвестных видов холодного оружия со всего мира


7 грозных, но крайне малоизвестных видов холодного оружия со всего мира

Холодное оружие в человеческой истории является, пожалуй, самым разнообразным. Пускай, и весьма ограниченно, но используется оно даже в эпоху господства автоматического огнестрельного оружия. Богатство и разнообразие этого семейства серьезно затрудняет классификацию известных образцов, что в свою очередь служит благодатной почвой для горячих сетевых споров.
Но не стоит переживать: новой «гражданской войны» на почве шашка – это сабля или нет, сегодня не будет. Вместо этого лучше посмотрим на несколько любопытных раритетов.

1. Корогат


Интересная штука. ¦Фото: fishki.net.

Интересная штука. ¦Фото: fishki.net.

 

Скромный пальцевый ножик, пользующийся большой популярностью у народов Эфиопии и Кении. В старину такие пальцевые ножи делали из железа. Сегодня корогат нередко делают из алюминия. С древних времен крошечный клинок имел двойное назначение. Он одинаково часто использовался как в быту, так и в качестве средства самообороны. В драках корогатом стараются в первую очередь «чикать» по лицу и глазам.

2. «Рога оленя»


Китайские кастеты. |Фото: lasuegrafmmadrid.com.

Китайские кастеты. |Фото: lasuegrafmmadrid.com.


 

Разновидность кастета с приделанным к нему острыми лезвиями. Принято считать, что создателем «Оленьих рогов» был мастер боевых искусств Дун Хайчуань, живший в Китае в XIX веке. В эпоху заката династии Цинь эти кастеты получили широкое распространение в качестве оружия самообороны. Пользовались ими в первую очередь разнообразные криминальные элементы, в том числе из числа монахов.

3. Тэкко


Японские кастеты. |Фото: funart.pro.

Японские кастеты. |Фото: funart.pro.

 

Еще одна разновидность кастетов. На сей раз придуманных в Японии. Холодное оружие дробящего действия было страшно популярно в качестве малозаметного средства самообороны.
По всей видимости тэкко были придуманы на Окинаве. Некоторые кастеты также оснащались лезвиями или шипами. Как и в случае с «Оленьими рогами» из Китая, тэкко в свое время получили огромную популярность у представителей организованных преступных групп.

4. Сантенсу


Опасная штуковина. |Фото: wikimedia.org.

Опасная штуковина. |Фото: wikimedia.org.


 

Другой весьма необычный кастет японского происхождения. Когда именно были придуманы сантенсу сказать сложно. Скорее всего первые образцы появились еще в эпоху воюющих провинций XV-XVI веков. Первоначально сантесу использовались наемными убийцами. Металлическая палочка кастета вкладывается в ладонь, а в кольцо вставляется один из пальцев. При кажущейся простоте японской кастет крайне грозное оружие, так как позволяет наносить болезненные удары любой стороной и любым положением ладони.

5. Пата


Грозное оружие кавалеристов. |Фото: syxyxb.cn.

Грозное оружие кавалеристов. |Фото: syxyxb.cn.

 

Длинный индийский меч, соединенный с латной рукавицей. Не имеет рукоятки в классическом понимании. С помощью Паты можно было наносить как колющие, так и мощные рубящие удары. У некоторых экземпляров длина клинка достигает 100 см. Весит меч до 2.2 кг вместе с перчаткой. Самая же интересная деталь заключается в том, что пата – это не пехотное, а кавалерийское оружие.

6. Катар


Китайские катары. |Фото: militaryarms.ru.

Китайские катары. |Фото: militaryarms.ru.

 

Не ближневосточная страна, а индийский кинжал тычкового типа. Первые упоминания катаров восходят к XIII веку. Кем и зачем использовалось такое специфическое оружие – сказать сложно. Скорее всего катар применялся в качестве «гражданского» или ритуального оружия. Впрочем, боевые качества данного кинжала весьма высоки. Кажущаяся на первый взгляд неудобная рукоятка в действительности самая сильная сторона этого кинжала. Во-первых, она прикрывает руку. Во-вторых, выронить индийский клинок практически невозможно.

7. Нгомбе нгулу


В бою не участвовало. |Фото: springfieldmuseums.org.

В бою не участвовало. |Фото: springfieldmuseums.org.

 

Африканский кривой меч, впервые появившийся на территории современного Конго. Первые найденные образцы датируются XIX веком, однако не исключено, что клинок появился намного раньше. Первоначально меч использовался в качестве ритуального оружия, однако в наше время Нгомбе нгулу в сильно упрощенном виде применяются как средство для забоя скота.

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