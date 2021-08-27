Любопытные факты о жутком древнем оружии

Каждое оружие изготавливается с определённой целью: есть оборонительное, есть наступательное. А есть такое, которое изготавливалось специально для того, чтобы доставить как можно больше страданий противнику. Фактрум публикует подборку именно таких видов, поэтому слабонервным далее не читать!



1. Хопеш

2. Какутэ

3. Шуангоу

4. Чжуа

5. Скиссор

6. Серпоносная колесница

7. Греческий огонь

8. Моргенштерн

9. Кусаригама

10. Макуахутл