14 советов опытных хозяек, которые помогут «прокачать» свои навыки готовки

Как показывает опыт кулинарных шоу, даже опытным поварам есть к чему стремиться.

О многих кухонных лайфхаках они даже не догадываются, хотя наши мамы и бабушки их применяют «на автомате», не задумываясь.

Далее в нашем материале представлены лучшие советы, которые выведут готовку на новый уровень.

1. Вредители в муке

Средство от вредителей в муке.

Чтобы в муке не завелись насекомые, пересыпьте ее в пластиковый или металлический контейнер и храните вместе с одним или двумя лавровыми листками. Сушеный лавр своим запахом отпугнет вредителей.

2. Хранение молочных продуктов

Продление срока годности молочных продуктов.

Открытые молочные продукты имеют свойство быстро портиться. Однако, мы знаем один лайфхак, способный продлить срок годности. Просто переверните контейнеры так, чтобы крышки оказались внизу, и в таком виде поставьте в холодильник. Таким образом вы создадите в упаковках вакуум, который не позволит микроорганизмам проникнуть внутрь.

3. Хранение яиц

Заморозка яиц.

Если вы случайно разбили яйцо и не можете его сразу приготовить, перелейте субстанцию в форму для льда, добавьте капельку соли и сахара и отправьте в морозилку. Приправы помогут сохранить естественную консистенцию яйца, и вы сможете использовать его позднее.

4. Хранение морковки

Длительное хранение морковки.

Если вы собрали большой урожай моркови и хотите сохранить корнеплоды, поместите их в ящик с песком. Такой способ хранения значительно снизит испарение влаги и не даст морковке засохнуть.

5. Листья салата

Листья салата в стеклянной банке.

Листья салата в холодильнике быстро вянут, теряя вкус и привлекательность. Этот процесс можно слегка отсрочить, если хранить листки в стеклянной банке.

6. Маринованный лук

Лук, который не горчит.

Частенько свежий лук горчит в салатах. Убрать эту горечь можно несколькими способами. Например, можно обдать плод кипятком и оставить так на несколько минут или замариновать его в уксусе с небольшим количеством сахара.

7. Шинковка лука

Хитрость для нарезки лука.

Мало кто любит резать лук из-за сложностей с его удерживанием. Однако если вы не будете срезать хвостики с двух сторон, держать головку будет намного легче, а еще она не будет разваливаться и выскальзывать.

8. Альтернатива вину

Альтернатива вину в соусе.

В состав многих соусов входит вино, но далеко не все хотят его использовать, а иногда напитка просто нет под рукой. Что же, не беда, заменить белое вино в соусе можно, смешав немного уксуса и две чайных ложки сахара.

9. Белоснежный рис

Приготовить белоснежный рис.

Есть один действенный способ, который позволит приготовить белоснежный рис, в основе которого – лимонная кислота. Нужно засыпать крупу в кипящую подсоленную воду с добавлением небольшого количества «лимонки». Также важно не накрывать кастрюлю крышкой до того, как рис полностью не сварится.

10. Идеальный бульон

Идеальный куриный бульон.

Пропустили момент образования пены в бульоне - не беда. Влейте в кастрюлю стакан холодной воды, и пена вновь поднимется со дна. А еще, если варите куриный бульон, не добавляйте в него специй на этапе кипения. Вместо этого варите курицу с небольшой целой луковицей и морковкой. Цвет и вкус блюда будет на высоте.

11. Мягкие отбивные

Смягчить мясо для отбивных.

Чтобы отбивные всегда получались мягкими и нежными, замаринуйте их в смеси уксуса и растительного масла. Через полтора часа их можно будет жарить. Попробуйте - и больше никогда не захотите готовить мясо иначе.

12. «Нож» для теста

Разрезать мягкое тесто.

Порезать мягкое тесто ножом очень сложно, так как его лезвие слишком толстое и аккуратные кусочки не получаются. Однако если использовать зубную нить, нарезка получится аккуратной, а тесто не повредится.

13. Кофе

Слишком крепкий кофе.

Купили кофе, который слишком горчит? Не спешите избавляться от него. Просто добавляйте щепотку соли в каждую порцию молотых зерен, и напиток будет мягче.

14. Самодельный майонез

Майонез своими руками.

Обнаружили, что закончился майонез, когда он вам необходим? Советуем попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам понадобится немного сметаны, перетертый яичный желток и ложка горчицы.

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