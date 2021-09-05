Художник перенёс персонажей известных картин в иную реальность

Девушка мечты. Автор: Hayati.

Законопослушный гражданин. Автор: Hayati.

Я вам спою, я вам сыграю. Автор: Hayati.

Зима пришла. Автор: Hayati.

Звёздная ночь. Автор: Hayati.

Крутой чувак. Автор: Hayati.

По курсу. Автор: Hayati.

Доктор Хаус. Автор: Hayati.

Возьми, не прогадаешь. Автор: Hayati.

Селфи. Автор: Hayati.

Делай как я. Автор: Hayati.

Всё ок. Автор: Hayati.

Инструктор. Автор: Hayati.

Родная, я уже близко. Автор: Hayati.

Поле боя. Автор: Hayati.

Как же всё надоело. Автор: Hayati.

Современное поколение. Автор: Hayati.

Телефончик! Автор: Hayati.

Покурим. Автор: Hayati.

Автор: Hayati. Не желаете?Автор: Hayati.