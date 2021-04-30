14 самых странных и необъяснимых фотографий,сделанных когда-либо:Кадры,которые заставляют задуматься

Домик на Аляске в аренду - прекрасный вид на медведя, который пришёл, наверное, поздороваться.

Пожар на кладбище выглядит как кульминация фильма ужасов.

На заднем дворе открылся карстовый колодец, ведущий на 100 метров в средневековый шахтный ствол.

У Fiat был испытательный трек на крыше завода в 1929 году.

Этот манекен клоуна слесарь нашёл в канализационной трубе, привязанный вот так к решётке.

Держу пари, он всё ещё работает ...

Кто кого?

КТ-сканирование 1000-летней скульптуры Будды обнаружило спрятанного внутри мумифицированного монаха.

Поезд после неудачной остановки оказывается на вершине статуи гигантского кита!

«Я подрядчик. Куплен заброшенный дом под ремонт. Это было в подвале, в санузле».

«Я ехал по просёлочным дорогам Пенсильвании к месту для палаток и нашёл гору керамических тарелок и чайных чашек посреди леса !?»

В Алжире повсюду есть эти странные штуковины - в общественных парках и на детских площадках.

На работе поступила жалоба на некие сверчки в туалете.