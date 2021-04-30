14 самых странных и необъяснимых фотографий,сделанных когда-либо:Кадры,которые заставляют задуматься

Есть одно место в Интернете, где собраны, несомненно, самые нелепые кадры из когда-либо сделанных. Это так называемый сабреддит, WTF. Миссия этого сообщества – публиковать снимки, которые заставляют людей говорить «какого чёрта». Некоторые снимки вызывают бурю эмоций сразу же вызывают и создают у зрителей соответствующее настроение. Другие, наоборот, кажутся абсолютно нелепыми и непонятными. Ниже подборка из самых популярных странных фотографий, представленных на данной платформе.
Людей всегда притягивают странные и необъяснимые вещи. Сайт именно этому и посвящён. У ресурса более чем 6,4 миллиона участников, тысячи из которых находятся онлайн в любой момент времени.
Домик на Аляске в аренду - прекрасный вид на медведя, который пришёл, наверное, поздороваться.
Фотографии не содержат ничего запретного. Просто они действительно странные. От белого медведя, заглядывающего в окно, до воронки стометровой глубины на заднем дворе.
Пожар на кладбище выглядит как кульминация фильма ужасов.
Люди очень любопытны. Это необходимое свойство человеческого мышления. Ведь если бы младенцы не обладали пытливостью и любопытством, они бы вряд ли хоть чему-нибудь смогли бы научиться. Стремление знать и понимать является движущей силой нашего развития как личности и даже нашего успеха как вида в целом.
На заднем дворе открылся карстовый колодец, ведущий на 100 метров в средневековый шахтный ствол.
Сотни исследований показывают, что маленьких детей привлекает всё новое. Например, классическое исследование 1964 года показало, что младенцы в возрасте от 2 до 6 месяцев всё меньше и меньше интересовались сложным визуальным паттерном, чем больше они смотрели на него. Другое исследование, опубликованное в 1983 году, показало, что как только младенцы привыкали к знакомым игрушкам, они предпочитали новые - сценарий, с которым, вероятно, хорошо знакомы воспитатели в детском саду.
У Fiat был испытательный трек на крыше завода в 1929 году.
Этот манекен клоуна слесарь нашёл в канализационной трубе, привязанный вот так к решётке.
Есть ещё то, что психологи называют эпистемическим любопытством. Речь идет о поиске знаний и устранении неопределённости. Эпистемическое любопытство проявляется позже в жизни.
Держу пари, он всё ещё работает ...
Кто кого?
Агустин Фуэнтес, профессор антропологии в Принстонском университете, считает, что эта форма любопытства определила основной путь человеческого развития. Она проложила нам путь к заселению почти всех уголков мира и позволила изобретать и развивать различные технологии. Это был сложный путь от ручных топоров до смартфонов.
КТ-сканирование 1000-летней скульптуры Будды обнаружило спрятанного внутри мумифицированного монаха.
Поезд после неудачной остановки оказывается на вершине статуи гигантского кита!
«Люди вышли за привычные рамки простого использования естественных возможностей и пришли к воображению и изобретению совершенно новых возможностей, которые и возникают из такого рода любопытства», - сказал Фуэнтес.
«Я подрядчик. Куплен заброшенный дом под ремонт. Это было в подвале, в санузле».
«Я ехал по просёлочным дорогам Пенсильвании к месту для палаток и нашёл гору керамических тарелок и чайных чашек посреди леса !?»
Но за любопытство приходится платить. Просто подумайте о младенцах, которые отлично умеют ползать. Несмотря на то, что они передвигаются, они всё же решают попробовать пройтись. Конечно, когда они стоят прямо, им есть на что посмотреть и чем заняться. Но за эту веху приходится дорого расплачиваться. Исследование, в котором участвовали дети в возрасте от двенадцати месяцев до двух с половиной лет, учившиеся ходить, показало, что эти дети падали семнадцать раз в час. Однако это их не остановило.
В Алжире повсюду есть эти странные штуковины - в общественных парках и на детских площадках.
На работе поступила жалоба на некие сверчки в туалете.
Думаю, в этой подборке у каждого снимка, за которым стоит определённая история, тоже есть своя цена. Вы можете пропустить остановку, если слишком долго смотрите на экран смартфона и забудете, что едете в автобусе. Или ваш начальник может войти к вам и увидеть, что вы предпочитаете просматривать Интернет, а не работать над отчётом. Если, конечно, вы не работаете удалённо. В любом случае, будьте осторожны, вас предупреждали!
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