«В абсолютной гармонии со степью и ветром»: фотографии полуострова Мангистау Юли Назаренко

Почти марсианский пейзаж. / Фото: Юля Назаренко.

Отпечаток крупного аммонита в уплотнившихся осадочных породах. / Фото: Юля Назаренко.

Останцовые горы и чинки плато Устюрт, урочище Бозжира. / Фото: Юля Назаренко.

Но отлично помню старенький отцовский «Зоркий», Юля Назаренко: Первое своё фото не помню.Но отлично помню старенький отцовский «Зоркий», темную кладовку, настолько забитую хламом, что сложно было расправить локти для перемотки пленки с катушки в емкость для проявителя. Тогда никто из близких, даже я сама не воспринимала свое увлечение всерьез. Как оказалось - напрасно!

Удивительные останцовых горы на месте Древнего Тетиса. / Фото: Юля Назаренко.

Место, где миром правит ветер. / Фото: Юля Назаренко.

Почти марсианский пейзаж. / Фото: Юля Назаренко.

Бескрайние просторы полуострова Мангистау. / Фото: Юля Назаренко.

Произведения искусства, созданные ветром. / Фото: Юля Назаренко.

Юля Назаренко: Ветер странствий , удивительная Природа - это, конечно, мощные источники вдохновения. Но настоящим творческим стимулом для меня являются произведения коллег, многих талантливых и признанных фотографов. Спасибо интернету и социальным сетям!

Долина Замков Айракты-Шоманай. А вы видите одинокого монарха в тяжелой мантии, окидывающего взглядом свои опустевшие владения? / Фото: Юля Назаренко.

Долина Замков Айракты-Шоманай. / Фото: Юля Назаренко.

«Степь, да степь кругом...»

Геологические пласты, принявшие вертикальное положение. / Фото: Юля Назаренко.

Юля Назаренко: Счастливым образом сложилось, что мое увлечение спортом оказалось необходимой составляющей для выбранного жанра в профессии. Представьте 20-килограммовый рюкзачок с оборудованием, который непременно нужно тащить в гору пешком, т.к. к самой вкусной видовой точке ведет козья тропа! Или дождливое туманное утро в начале ноября, или 30-ти градусный мороз…

Высохший черный саксаул на вздыбленных вулканических породах. / Фото: Юля Назаренко.

Пустыня Мангистау. / Фото: Юля Назаренко.

Юля Назаренко: Профессиональный секрет? Да, несколько.. На то они и секреты!

Один из обитателей пустыни Мангистау. / Фото: Юля Назаренко.

Шаровые конкреции Долины Шаров. / Фото: Юля Назаренко.

Шаровые конкреции Долины Шаров. / Фото: Юля Назаренко.

Руины святилища. / Фото: Юля Назаренко.

Кружевная ниша пещерной мечети. / Фото: Юля Назаренко.

Полудикие лошади в Долине Замков. / Фото: Юля Назаренко.

Почти идеалистический пейзаж.

В абсолютной гармонии со степью и ветром. / Фото: Юля Назаренко.

Человек и Природа. Масштаб и Безмятежность плато Устюрт. / Фото: Юля Назаренко.

Юля Назаренко: Хорошая фотография – это…. Давать оценку в целом - не возьмусь, но хорошая пейзажная фотография, на мой взгляд та, в которой непременно есть настроение, что-то сродни музыкальной тональности.

Фотограф Юля Назаренко.