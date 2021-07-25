Мал, да удал. Лихтенштейн. Крошечный великан

ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн, государство в Центральной Европе площадью 160 кв. км, расположенное между Австрией и Швейцарией. Эта европейская страна, со своими своеобразными природными условиями и интересной историей, занимает меньше места на карте, чем столицы некоторых государств. На ее крохотной территории можно увидеть три разнящихся по рельефу и природе географических областей, на севере – живописную низменность, на западе – плодородную долину Рейна, а на юго-востоке – район альпийской складчатости.



Лихтенштейн – горная страна. Горы, занимающие три четверти территории страны, представлены отрогами хребта Ретикон (Ретийские Альпы), которые сложены доломитами, известняками, мергелями и флишем (многослойными пластами мергелей и глинистых сланцев) и сильно расчленены. На границе с Швейцарией находятся самая высокая точка страны Граушпиц (2599 м) и гора Фалькнис (2560 м). Горный район состоит из нескольких хребтов и межгорных долин (Мальбун, Валорш, Замина, Лавена, Валона). По самому высокому хребту проходит граница с Австрией, вдоль которой возвышаются пики Нафкопф (2570 м), Аугштенберг (2365 м), Оксенкопф (2286 м), Галлина (2199 м), Гарзелли (2124 м), Три Сестры (2052 м). Восточные хребты, имеющие меньшие высоты, на севере сменяются холмистыми предгорьями.

Точка на карте. Столица Лихтенштейна

Магнит для богатых.

Князь в кроссовках и сюрпризы Вадуца.

Интересные факты о Лихтенштейне.

Лихтенштейн – достопримечательности.

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