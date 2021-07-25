Мал, да удал. Лихтенштейн. Крошечный великан

ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн, государство в Центральной Европе площадью 160 кв. км, расположенное между Австрией и Швейцарией. Эта европейская страна, со своими своеобразными природными условиями и интересной историей, занимает меньше места на карте, чем столицы некоторых государств. На ее крохотной территории можно увидеть три разнящихся по рельефу и природе географических областей, на севере – живописную низменность, на западе – плодородную долину Рейна, а на юго-востоке – район альпийской складчатости.
Лихтенштейн – горная страна. Горы, занимающие три четверти территории страны, представлены отрогами хребта Ретикон (Ретийские Альпы), которые сложены доломитами, известняками, мергелями и флишем (многослойными пластами мергелей и глинистых сланцев) и сильно расчленены. На границе с Швейцарией находятся самая высокая точка страны Граушпиц (2599 м) и гора Фалькнис (2560 м). Горный район состоит из нескольких хребтов и межгорных долин (Мальбун, Валорш, Замина, Лавена, Валона). По самому высокому хребту проходит граница с Австрией, вдоль которой возвышаются пики Нафкопф (2570 м), Аугштенберг (2365 м), Оксенкопф (2286 м), Галлина (2199 м), Гарзелли (2124 м), Три Сестры (2052 м). Восточные хребты, имеющие меньшие высоты, на севере сменяются холмистыми предгорьями.
Лихтенштейн – это уютная очень маленькая страна, словно сошедшая со средневековой пасторали, поражающая своей красотой, самобытностью, историей и культурой. От Швейцарии Лихтенштейн отделяет лишь небольшой мост. Страны давно подписали двусторонний таможенный союз, а потому никакого контроля на границе нет. Княжество радуется своему транзитному положению между Австрией и Швейцарией, ведь любопытные туристы останавливаются здесь хотя бы на несколько часов. А потом возвращаются снова, чтобы ближе познакомиться с малоизвестным краем, где живут настоящие князья.
Точка на карте. Столица Лихтенштейна
Первый город, в который сразу попадаешь, — столица Княжества, Вадуц. Столица Лихтенштейна, Вадуц – это древний город с интересной и богатой историей.Пока ищешь место, где бы припарковать авто, можно увидеть величественный Королевский замок. Через несколько минут останавливаешься и понимаешь, что уже в другом городе, который называется Шан. Лихтенштейн действительно миниатюрный: длиной 24,6 км, и не более 12 км. в ширину. С высокой точки в солнечный день можно даже увидеть обе соседние страны. Местные жители хвастаются, что всего час езды отделяет их от Германии, Италии и Франции. Крошечные размеры не мешают Лихтенштейну гордо носить титул страны с высоким показателем ВВП в мире на душу населения. В общем, история Лихтенштейна похожа на жизнь скромного ученика-отличника. Он годами существовал в тени большого класса под названием Европа, а очередную встречу выпускников посетил в свете успеха. Как же получилось, что когда-то небогатый регион стал таким процветающим?
Магнит для богатых.
Название страны Лихтенштейн происходит от древнего австрийского рода князей Лихтенштейн, чьи владения входили в состав различных суверенных государств. Только в 1806-м Княжество получило суверенитет, а в 1862, при Иоганне II Лихтенштейне, была принята первая конституция. Но в начале ХХ столетия, ослабленная Первой мировой войной, страна обеднела настолько, что правителям приходилось продавать произведения искусства из семейных коллекций.
После войны Лихтенштейн начал тесно сотрудничать со Швейцарией, а с 1924 года валютой княжества стал швейцарский франк. Положение изменили реформы, обеспечившие компаниям максимально низкие налоги и заманчивые условия ведения бизнеса, а вкладчикам банков — конфиденциальность. Богачи со всей Европы переводили сюда сбережения, а крупные корпорации создавали филиалы. На сегодня уже около 74 тысяч международных компаний зарегистрировано на территории Княжества.
Впоследствии возникла и первоклассная туристическая инфраструктура. Сейчас Лихтенштейн привлекает туристов горнолыжными курортами зимой и пешеходными экскурсиями в Альпы летом. Местные шутят: «У маленькой стране большие виды». Природа в Лихтенштейне действительно удивительная — горные вершины до 2600 метров высотой, покрытые пушистыми елками, а рельефный снежный ковер простирается далеко за горизонт.
Мальбун, единственный горнолыжный курорт Лихтенштейна, расположился за 17 км. от Вадуца. По сравнению с соседними странами, цены здесь в полтора раза ниже. Так, ски-пасс на один день стоит от 20 до 30 евро с человека, а стоимость 7 суток проживания в гостинице в высокий сезон начинается только с 530 евро. В течение лыжного сезона, который длится до апреля, 7 подъемников обслуживают 18 трасс общей протяженностью 23 км, расположенных на высоте от 1600 метров. В самом центре курорта находится детский Малби-парк площадью 3600 м?, где малыши делают первые попытки освоить лыжи или улучшают свои навыки.
Отдых в Лихтенштейне больше всего напоминает путешествие по средневековой Европе, поскольку здесь бережно сохранены исторические, культурные и природные памятники.
Князь в кроссовках и сюрпризы Вадуца.
Княжество Лихтенштейн – конституционная монархия. Глава государства – князь. Законодательная власть принадлежит князю и ландтагу (парламенту), который состоит из 25 депутатов, избираемых на четыре года путем прямых выборов по системе пропорционального представительства. Избирательное право предоставлено всем гражданам, достигшим 20-летнего возраста (женщины его получили только в 1984). Высшие органы судебной власти – Верховный суд и Высший суд.
С 1989 года страной правит князь Ханс-Адам II, который в 2004-м поручил ежедневные государственные дела старшему сыну, принцу Алоизу. Самый богатый монарх Европы — достаточно светская персона, его запросто можно увидеть в музее или на горнолыжных трассах страны. Бытует история, что кто-то как-то встретил князя в лесу, когда тот собирал грибы, — в кроссовках и в смокинге.
Два самых главных здания страны, Королевский замок и парламент, находятся в Вадуце. Замок — настоящая визитная карточка страны — возвышается на холме над столицей, а из его окон открывается великолепная панорама Рейна и Альп. С 1938 года здание служит основной резиденцией княжеской семьи. Каменное сооружение на главной площади, где заседает парламент, символически разместилось как раз под дворцом: сразу понятно, кто в доме хозяин. На площади также стоит дом в форме куба — музей современного искусства Лихтенштейна, где представлены работы художников современности из личных собраний королевской семьи. Частная коллекция князя Лихтенштейна считается одной из лучших в мире, поэтому посмотреть действительно есть на что. Напротив музея современного искусства расположился музей почтовых марок.
Вход бесплатный, а впечатления бесценны. А еще в Вадуце есть Музей калькуляторов и печатных машинок: как и полагается крохотной стране, один из експонатов по имени Curta — это самый маленький механический калькулятор в мире! Кстати, марки из Лихтенштейна — сувенир, который по оригинальности не уступает печати в паспорте, которую ставят в туристическом офисе. Там же продаются марки каких угодно разновидностей. Цены — от 3 швейцарских франков (2 евро) до 100 евро. Маленькая страна оказалась удивительно многогранной: первозданная природа, сказочные горные пейзажи, культурное разнообразие и открытые.
Лихтенштейн – процветающая индустриальная страна с развитым сектором финансовых услуг и высоким уровнем жизни. Главная отрасль экономики – обрабатывающая промышленность: металлообработка, точное приборостроение, оптика, производство вакуумной техники, электронных систем, микропроцессоров. Значительное место занимают пищевкусовая (в частности, производство консервов и вин), текстильная, керамическая и фармацевтическая промышленность.
Лихтенштейн — одна из самых безопасных стран в мире. Княжество Лихтенштейн не является участником Шенгенской конвенции, однако при наличии шенгенской визы категории С посетить страну можно. Зато с национальной визой Лихтенштейна въезд в любую страну зоны шенгена запрещен (кроме Швейцарии). Визы для въезда в страну выдаются в консульстве Швейцарии в Москве и Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.
Весьма доходной отраслью является туризм. Наибольший интерес для гостей княжества представляют такие достопримечательности Лихтенштейна, как памятники средневековой архитектуры, зимние курорты, а также знаменитый Музей почтовых марок в Вадуце, где можно осмотреть свыше 300 витрин с марками, выпускавшимися с 1912 г. Продажа почтовых марок приносит немалый доход в государственную казну.
Интересные факты о Лихтенштейне.
Княжество Лихтенштейн — одно из самых маленьких в мире государств. Его площадь составляет всего 160 квадратных километров.
Официальный язык Лихтенштейна — немецкий.
Лихтенштейн сохранял нейтралитет в обеих Мировых войнах.
Главой государства является князь.
Лихтенштейн — единственная немецкоязычная страна, не имеющая границы с Германией.
Когда выяснилось, что флаг Лихтенштейна полностью совпадает с флагом Гаити, на флаг европейского государства решено было добавить княжескую корону.
Уровень преступности в Лихтенштейне близок к нулю. Многие тут не запирают двери на ночь, или когда уходят из дома.
Сотрудников полиции в Лихтенштейне меньше ста человек.
В этой стране меньше десяти заключённых.
Еду заключённым привозят из ресторана, так как руководство тюрьмы не считает целесообразным нанимать на работу своего повара.
Лихтенштейн не принимал участия в военных действиях с 1866 года.
После участия в последней военной кампании армия Лихтенштейна была распущена.
Всю страну на определённых условиях можно снять в аренду на сутки.
В Лихтенштейне самый высокий в мире доход на душу населения.
Большая часть территории княжества расположена в горах.
В Лихтенштейне есть один национальный телеканал.
Единственный общественный транспорт в Лихтенштейне — автобусы.
Самый популярный частный транспорт — велосипед.
Дипломатические отношения между Лихтенштейном и Чехией, разорванные во время Холодной войны, были официально восстановлены только в 2009 году.
Приблизительно треть проживающих в стране людей — иностранцы, в основном австрийцы и швейцарцы.
Лихтенштейн – достопримечательности.
Замок Вадуц: www.tourismus.li; www.vaduz.li
700-летний Королевский замок с 1712 г. Является собственностью Лихтенштейнских князей. Со смотровой площадки «Кенцели» открывается панорама города, Рейнской долины и Швейцарии.
Музей почтовых марок: www.postmuseum.li
В музее представлены редкие марки, которые рассказывается о традициях сувенирных марок Лихтенштейна. Вход бесплатный.
Музей современного искусства Kunstmuseum: www.kunstmuseum.li
Музей находится в центре, и посвящен искусству ХХ века. Иногда выставляются произведения искусства из частной коллекции князя.
Государственный музей: www.landesmuseum.li
Выставка расположена в трех зданиях Вадуца, предлагает интересное путешествие историей Лихтенштейна.
Шелленберг: www.schellenberg.li
Маленький город Лихтенштейна. В его центре находится старейшее деревянное здание страны — Бидерманн Хаус (1518), которое открыто для туристов.
Бальцерс: www.balzers.li
Самая южная коммуна Княжества. Стоит посетить замок Гутенберг и 100-летнюю каменную церковь св. Николая.
Мальбун: www.malbun.li
Самый известный горнолыжный курорт страны. На его трассах можно встретить самого князя Лихтенштейна и даже попробовать перегнать его!
Hofkellerei — винные погреба князя Лихтенштейна, www.hofkellerei.li
Основанные в 1712 году, погреба в Вадуце открыты ежедневно, кроме воскресенья. На дегустации (стоимость для группы от 10 человек — CHF23) попробуйте местные вина, которые отмечены авторитетными наградами мира.
9. Ресторан Torkel: www.torkel.li
Ресторан, принадлежащий князю Лихтенштейна, — один из лучших в Княжестве. С террасы открывается вид на Вадуц, Рейн и Швейцарские Альпы.
Что стоит посетить
Великолепные постройки с остроконечными крышами в Аппенцеле
Вадуц – столицу Княжества Лихтенштейн
Гларус – город, перестроенный после большого пожара 1861 г.
Древнейший в Швейцарии деревянный поселок Верденберг
Санкт-Галлен, главный город на востоке Швейцарии
Музей текстиля в Санкт-Галлене
Специализированные музеи
Музей всех святых, Шафхаузен.
Краеведческий музей, Аппенцель.
Музей старинных автомобилей, Роршах.
Университетский монастырь, Иттинген.
Дворец Фройлер, Нефелс.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии