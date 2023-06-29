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Продукты для мозговой активности

Зимой наиболее ощутимы такие симптомы, как упадок сил и усталость. Связано это зачастую с нехваткой витаминов, так необходимых организму в целом, а особенно плодотворной работе мозга. В этот период стоит включить в свой рацион продукты, которые помогут взбодрить серое вещество и вернуть ясность и креативность мышления.

Продукты для мозговой активности

Орехи


Продукты для мозговой активности

Горсть орехов в день поможет вам с легкостью решать логические задачи, а принимая их в течение полугода можно понизить холестерин в крови на 10%. К тому же орехи являются отличнейшим источником витаминов, клетчатки и минералов, а также растительных антиоксидантов.

Кофе


Продукты для мозговой активности

Зачастую кофе пьют по утрам для того, чтобы получить заряд бодрости. Но на самом деле, помимо того, что кофе поможет не заснуть, он еще активирует участки мозга, отвечающие за концентрацию внимания.

Рыба


Продукты для мозговой активности

Тем, кто ведет активный образ жизни, просто не обойтись без этого источника полезных жиров Омега-3.

Оливковое масло


Продукты для мозговой активности

Ряд исследований, проведенных учеными, показал, что в оливковом масле содержатся вещества, способствующие выводу продуктов обмена веществ и улучшению когнитивной функции. А олеокантал, содержащийся в оливковом масле, даже используется в разработке лекарства от болезни Альцгеймера.

Морепродукты


Продукты для мозговой активности

Нет ни одного продукта, который бы сравнился с морепродуктами по количеству содержания белка, а также полиненасыщенных жиров Омега-3.

Темный шоколад


Продукты для мозговой активности

Нормализовать давление и оптимизировать приток крови к мозгу помогут всего несколько кусочков темного шоколада. Также он является прекрасным помощником в регулировании уровня холестерина. Вот только злоупотреблять шоколадом не стоит, так как ни к чему хорошему это не приведет.

Мята


Продукты для мозговой активности

Не можете сосредоточиться? Мята вам поможет, ведь она оказывает седативное воздействие и стимулирует участки мозга, ответственные за концентрацию.

Апельсины


Продукты для мозговой активности

Наш организм постоянно нуждается в витамине С, который можно пополнить благодаря апельсинам. Также в этом фрукте содержатся эфирные масла, оказывающие легкое возбуждающее и стимулирующее воздействие на мозг.

Ягоды


Продукты для мозговой активности

Ягоды являются настоящим кладезем полезных веществ и витаминов, многие из которых помогают улучшить когнитивные способности мозга.

Кунжут


Продукты для мозговой активности

В кунжуте находится сезамин, являющийся сильнейшим антиоксидантом. Это вещество полезно для профилактики от многих заболеваний, а также может помочь снизить уровень холестерина в крови. Помимо этого в кунжуте содержатся углеводы, аминокислоты, белки и витамины А, В, Е, С.

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