Продукты для мозговой активности

Зимой наиболее ощутимы такие симптомы, как упадок сил и усталость. Связано это зачастую с нехваткой витаминов, так необходимых организму в целом, а особенно плодотворной работе мозга. В этот период стоит включить в свой рацион продукты, которые помогут взбодрить серое вещество и вернуть ясность и креативность мышления.









Орехи

Кофе

Рыба

Оливковое масло

Морепродукты

Темный шоколад

Мята

Апельсины

Ягоды

Кунжут