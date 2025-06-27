Совет по быстрому развязыванию затянутых узлов

Если на веревке или шнуре имеются затянутые узлы, которые невозможно развязать, тогда попробуйте воспользоваться следующим советом. Он поможет даже в самых безнадежных случаях.







Что потребуется:



жидкое мыло;



теплая вода.



Процесс развязывания узлов



В небольшую емкость набирается пара миллилитров жидкого мыла и теплая вода.

В мыльный раствор погружается затянутый узел.Нужно подождать пока веревка полностью пропитается. Узел можно вытаскивать после окончания выхода пузырьков воздуха. Далее его необходимо потереть между ладонями, чтобы немного растянуть волокна.После этого узел должен развязаться.Если он все равно не поддается, то потребуется подцепить петлю шилом или отверткой. Благодаря мыльной воде они уже точно влезут.