Что ни в коем случае нельзя делать с меламиновой губкой

Меламиновая губка – настоящее спасение. Без моющих средств она легко удаляет не только пятна и налёт, а и застаревшие загрязнения. Однако мало кто знает о том, что при неправильном использовании можно повредить покрытие, оставить мелкие царапины и даже столкнуться с неприятными последствиями для здоровья.

1. Ни в коем случае не используйте губку в сухом виде

2. Ни в коем случае не трите окрашенные металлические поверхности

3. Ни в коем случае не работайте без перчаток

4. Ни в коему случае не используйте для столешниц

5. Ни в коем случае не мойте кастрюли и сковороды

6. Ни в коем случае не мойте нержавейку

Прежде чем вновь взять её в руки, важно понять, где она действительно уместна, а где может навредить.Меламиновую губку нельзя использовать в сухом виде, иначе она оставит царапины на поверхностях.Главная особенность меламиновой губки в том, что во время работы с ней она должна быть не сухой, а влажной. Когда материал намокает, он становится мягче и действует деликатнее, аккуратно «снимая» загрязнения с поверхностей. А вот сухая губка ведёт себя иначе. По сути, это мелкий абразив, который может оставить заметные царапины.Не забудьте намочить перед использованием.Именно поэтому в сухом виде ею нельзя тереть варочные панели, глянцевые фасады, лакированную мебель и экраны техники. Даже если производитель допускает использование губки для таких поверхностей, речь всегда идёт о слегка увлажнённом состоянии и без сильного нажима. Кроме того, не стоит применять её на деликатных покрытиях, антипригарной посуде и окрашенных стенах – слой краски или защитная плёнка легко стирается вместе с патанами.пощадите своё авто и другие металлические изделия.Если возникла мысль убрать небольшое пятно с окрашенного металла меламиновой губкой (особенно на кузове автомобиля) – лучше остановиться.Несмотря на мягкость на ощупь, по принципу действия она работает как очень мелкий абразив. В итоге вместо чистой поверхности, будет снят верхний слой покрытия. Как правило, автомобильная краска дополнительно покрыта лаком, который защищает цвет и придаёт блеск. Во время трения губка способна его заматировать, оставив микроповреждения и сделав участок тусклым. Сначала это может быть почти незаметно, но на солнце такие следы видны невооружённым глазом. В итоге пострадавший участок придётся полировать или перекрашивать заново. Поэтому для окрашенных металлических поверхностей лучше всего использовать специальные средства для удаления конкретных загрязнений (битума, следов насекомых, смолы и т.д.), а также мягкие микрофибровые салфетки.При работе с меламиновой губкой всегда надевайте защитные перчатки.Стоит задуматься, если меламиновая губка способна буквально стирать въевшуюся грязь, то как она при этом действует на кожу? При длительном контакте она может пересушить кожу, вызывать раздражение, зуд, ощущение стянутости и оставлять микроповреждения, которые не всегда заметны сразу. Поэтому очень важно перед использованием губки надевать перчатки. Таким образом, вы сможете защитить руки от механического воздействия и контакта с частицами материала, поскольку во время уборки губка постепенно крошится, и мелкие фрагменты могут оставаться на поверхности кожи.Некоторые столешницы также не рекомендуется мыть меламиновыми губками.Не стоит использовать губку на столешницах из дерева, камня и глянцевого пластика. Даже если загрязнение выглядит незначительным, использование губки может усугубить ситуацию, повредив полировку и специальную пропитку. После такой чистки поверхность теряет гладкость, становится более пористой и начинает активнее впитывать влагу и загрязнения. Дерево может потемнеть или покрыться пятнами, камень – утратить блеск и равномерность цвета, а пластик – покрыться царапинами.Посуду можно мыть такой губкой только только с внешней стороны.Идея заменить обычную кухонную губку на меламиновую кажется удобной, но для посуды это плохое решение. Антипригарное покрытие рассчитано на бережный уход, а «абразивная» губка, даже во влажном виде, способна оставить заметные следы, повреждая защитный слой, делая его шероховатым, тем самым сокращая срок службы сковороды или кастрюли. Кроме того, при трении, мелкие частицы могут оставаться в микротрещинах покрытия. При последующем нагревании они могут оказать пагубное влияние на организм, так как не предназначены для контакта с пищей. Допустимо использовать такую губку только для мытья внешней стороны посуды – дно и стенки снаружи, где скапливается нагар. Внутреннюю часть, особенно со специальным защитным слоем и покрытием, лучше мыть мягкой губкой и средством, рекомендованным производителем.Не испытывайте удачу с нержавеющей сталью.Нержавеющая сталь тоже не любит жёсткую чистку. На первый взгляд металл кажется прочным и устойчивым, поэтому возникает ощущение, что ему ничего не будет. Но большинство приборов из нержавейки имеют финишную обработку в виде полировки или защитного слоя, который придаёт блеск и дополнительную защиту. Меламиновая губка постепенно стирает этот верхний слой. После одной уборки изменения могут быть незаметны, но при регулярном использовании поверхность начинает тускнеть, появляются мелкие царапины, нарушается равномерная текстура. В результате прибор выглядит изношенным, хотя технически остаётся исправным. Кроме эстетики страдает и практичность. На повреждённой стали быстрее остаются следы от воды, отпечатки пальцев и новые загрязнения. Для уходя за нержавейкой лучше выбирать мягкие салфетки со специальной пропиткой и щадящие средства для мытья без абразивных частиц. Это позволит сохранить и внешний вид, и защитные свойства металла.