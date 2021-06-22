Какие прозвища были у вождей СССР: Кто такой гуталин, лимонадный Джо, ювелир и другие

Русский народ всегда был остёр на язык и умел одним точным словцом обозначить подмеченные характерные черты человека, будь то приятель, случайный знакомый, начальник или даже представитель правящей верхушки. Наши соотечественники не отказывали себе в удовольствии наградить своих вождей меткими прозвищами даже тогда, когда это было чревато самыми серьёзными последствиями.
Почему Владимир Ильич Ульянов выбрал себе прозвище Ленин. Другие неформальные псевдонимы вождя
Владимир Ильич Ульянов-Ленин – первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства./Фото: image.tmdb.org
По одной из версий, вождь мирового пролетариата придумал себе псевдоним Ленин в память трагического события – Ленского расстрела рабочих 1912 года. Однако некоторые историки опровергают это предположение, доказывая, что эта партийная кличка появилась намного раньше и была взята в честь названия реки Лены.
У Владимира Ульянова было множество конспиративных имён. Соратники знали его как «Старика», «Лукича» и «Петровича». А в народе вождя называли «Дедушкой Лениным», «Лысым» – за рано начавшуюся потерю волос на голове и некоторой долей фамильярности «Вовкой». Было и вызывающе недоумение прозвище «Шкворень». Как его объяснить? Наверное, как вокруг стержня поворотного соединения вращается управляемое колесо, так и вокруг Ульянова-Ленина вращались революционные идеи.
Что означает прозвище Иосифа Виссарионовича Сталин, и почему в народе его называли «Гуталин»
Иосиф Виссарионович Джугашвилли-Сталин – руководитель Советского государства с 21 января 1924 по 5 марта 1953./Фото: russian-tradition.com
Для революционной деятельности Иосиф Джугашвили выбрал кличку «Коба» – по имени полюбившегося ему бесстрашного героя романа Александра Казбеги «Отцеубийца». Позже появился псевдоним «Сталин», так как название этого металла на древнегрузинском языке сходно с его фамилий и звучит как «джуга».
Кроме таких героических прозвищ были и попроще. Так, среди однопартийцев Иосиф Виссарионович был известен как «Осип», «Иванович», «Васильев», «Василий». А вот народ со своим вождём не церемонился. Памятуя, что Сталин был сыном сапожника, его нарекли «Гуталином» и «Гуталинщиком». В ходу были прозвища «Рябой» – за многочисленные оспины на лице, «Рыжий» – за оттенок волос и глаз, «Таракан». Шёпотом произносились клички «Душегубка», «Йося Грозный» и пренебрежительное «Йоська». Презрение к отцу всех народов увековечилось в специфическом фольклоре – популярной в воровской среде песне о том, как «Россию пропивает пахан Советов Йоська Гуталин».
Никита Хрущёв – он же «Хряк» и «Кукурузник»
Никита Сергеевич Хрущёв – первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы./Фото: chelorg.com
Никита Сергеевич оставил след в народной памяти своей любовью к сельскому хозяйству, за что был прозван «Колхозником». Поставив задачу догнать и обогнать Америку по производству мяса и молока, Хрущёв особое внимание уделял свиноводству. Это дало повод навесить ему ярлык «Хряк». Да и внешность Никиты Хрущёва в определённой мере оправдывала это наименование.
Поговаривали, что один из фотоснимков с передовой свинофермы был запрещён к публикации потому, что изображённый на нем поросёнок имел сходство с Никитой Сергеевичем. А запущенная тогдашним генсеком кампания по популяризации и массовому внедрению «царицы полей», которую он считал главной культурой для кормления скота, добавила к этим прозвищам кличку «Кукурузник». Самым же безобидным определением можно считать производное от фамилии – «Хрущ».
«Бровеносец в потёмках» и «Эпохальный Ильич» – почему так в народе называли Брежнева
Леонид Ильич Брежнев – генсек СССР с 1964 до 1982 года./Фото: a.d-cd.net
Первым прозвищем, полученным Леонидом Ильичом на посту главы ЦК КПСС, стало «Заведующий» – в напоминание о том, как часто до этого он занимал такие должности. Согласно Книге рекордов Гиннеса, Брежнев прочно удерживает мировую пальму первенства по награждаемой. Пристрастие к наградам (особенно к званию Героя СССР) дало повод окрестить его «Дважды Ильичом Советского Союза», а также «Эпохальным Ильичом» – в отличие от Ленина, который в народе именовался просто Ильичом. Ещё один повод для шуток – запоминающиеся кустистые брови Генсека, за которые его прозвали «Бровеносцем в потёмках».
«Ювелир» Андропов у государственного руля
Юрий Владимирович Андропов – Генеральный секретарь ЦК КПСС с 12 ноября 1982 по 9 февраля 1984./Фото: yarwiki.ru
Как оказалось, среди предков Юрия Владимировича был владелец московского магазина «Ювелирные вещи», за что в народе (а по слухам – и на Лубянке) Генерального секретаря стали именовать «Ювелиром». Прозвище «Чекист» логично вытекало из занимаемой им ранее должности председателя КГБ СССР. Жёсткая политика, проводимая Андроповым с целью повышения роли и значимости возглавляемого им ведомства, дала основание за глаза говорить о нем как о «Втором Сталине». В годы войны Юрий Андропов пользовался подпольной кличкой «Могикан». В память об этом после смерти его стали называть «Последним из могикан».
Почему «Гениального бюрократа» Черненко народ окрестил «Кучером»
Черненко Константин Устинович – Генеральный секретарь ЦК КПСС с 13 февраля 1984 по 10 марта 1985./Фото: im0-tub-ua.yandex.net
Константин Черненко двигался по карьерной лестнице исключительно благодаря протекциям. Сначала ему помогала старшая сестра, имевшая связи с одним из работников Красноярского крайкома партии, затем он попал под опеку Брежнева. Отсюда и прозвище «Вечный протеже». А «Гениальным бюрократом» Константин Устинович стал из-за того, что в своей работе чуть ли не самым важным считал бумажную отчётность.
На посту Генерального секретаря Черненко пробыл всего неполных 13 месяцев. Возможно, простояв у руля подольше, он, как и его предшественники, оброс бы многими ехидными прозвищами. А так «верноподданные» успели превратить его в «Кучера», используя аббревиатуру от инициалов – Константин Устинович ЧЕРненко.
«Лимонадный Джо», или «Минеральный секретарь» – за какие заслуги М. Горбачёв получил «безалкогольные» прозвища
Горбачёв Михаил Сергеевич – последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991)./Фото: avatars.mds.yandex.net
Наибольший «урожай» язвительных титулов собрал последний советский Генсек Михаил Горбачёв. Остряки обыгрывали его внешность, именуя «Плешивым», «Меченым», «Глобусом». Непомерное красноречие и словоохотливость, а впоследствии разочарование результатами его деятельности породили клички «Мишка-Говорун» и «Демократизатор». Катастрофические последствия активно продвигаемой Горбачёвым антиалкогольной кампании прочно прилепили к нему прозвище «Минеральный секретарь». Ещё один намёк на пропаганду трезвости – имя «Лимонадный Джо», появившееся после выхода на киноэкраны одноименного пародийного вестерна производства Чехословакии.
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