Самые длинные в мире ноги и платиновый блонд: Секреты успеха супермодели Нади Ауэрманн

Эпоха супермоделей подарила миру несколько громких имен – Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и… Надя Ауэрманн. Широкой публике о последней было известно только одно: у нее самые длинные в мире ноги, аж сто двенадцать сантиметров. Правда была несколько иной – первенство по длине ног Ауэрманн завоевала среди профессиональных моделей, но действительно попала в Книгу рекордов Гиннеса. И… больше ничего.
Девочка – не скандал
В фокусе - ноги!
Среди легендарных супермоделей девяностых Надя Ауэрманн всегда стояла особняком. Ни скандальных замужеств, ни злоупотребления запрещенными веществами, ни странных выходок. Ни загадочных исчезновений и громких возвращений - хотя Ауэрманн и покидала подиум надолго, и продолжила карьеру спустя время. При этом она достаточно давно и взвешенно критикует индустрию – и таблоиды не растаскивают ее интервью на цитаты. Профессиональный и жизненный путь Ауэрманн никогда не был ровным и правильным, однако каким-то образом ей удалось избежать оттенка скандальности в своей биографии.
Съемки разных лет.
Она родилась в Германии в 1971 году в семье банкира, росла в Берлине, ничем среди сверстниц особенно не выделяясь… разве что ростом и стройностью. Потому подруги и старшая сестра в один голос твердили – ты должна стать моделью! Надя относилась к этой идее весьма скептически. Однако она действительно не знала, чем хочет заниматься в жизни. Бросила школу, работала официанткой, искала себя… Собственно, так и получила первый опыт в моделинге – один из посетителей пригласил ее сняться для рекламы турфирмы. Мировой славы у Нади, конечно, тогда не случилось, но спустя год она все же решила штурмовать модельные агентства всерьез. И перебралась в Париж – мировую столицу моды.
Вторая Марлен Дитрих
Ауэрманн сделала платиновый блонд трендом. Снова.
Возможно, даже потрясающие ноги и изысканная внешность Ауэрманн не произвели бы на рекрутеров должного впечатления, если бы она… не осветлила волосы. Надя не была блондинкой от природы, но именно этот цвет, подсветивший черты и придавшей ей больше сходства с женщиной, по которой когда-то сходили с ума миллионы, стал для нее счастливым. Не изменяет она ему до сих пор. Несмотря на то, что платиновый блонд всегда ассоциировался с тем, что сейчас называют «гламуром», в девяностые он не был на пике популярности, и появление Ауэрманн на обложках запустило очередную волну всеобщей ностальгии по образам прошлого.
Конкретному образу прошлого.
Чулки в фотосессиях Ауэрманн фигурировали регулярно.
Строгие, холодные черты лица, стройная фигура, ноги, которые буквально стали всеобщим фетишем, и выразительная немецкая фамилия – все это сделало Ауэрманн в каком-то смысле заложницей образа «роковой немки». Фотографы и стилисты модных показов упорно превращали ее в копию Марлен Дитрих – но еще более изысканную, утонченную, почти изощренную. Ее платиновые волосы укладывали в духе сороковых годов, на плечи набрасывали мужские пиджаки, редкая съемка обходилась без кадра в чулках…
Роковые и порочные образы Ауэрманн давались лучше всего.
То хрупкая и беззащитная, то – по-настоящему гламурная, а подчас и настоящая Госпожа, которой хочется лишь поклоняться – в рамках своего образа Ауэрманн могла быть разной. Фотографии Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона и других культовых фотографов, которых восхищала ее драматичная внешность, шокировали публику порочностью и откровенностью. Однако – сколько в этих завораживающих образах было от самой Ауэрманн?
Громкие сотрудничества
Фотосессии разных лет.
Она заключила контракт с агентством Elite, продвигавшим самых высокооплачиваемых моделей мира. За этим последовала фотосессия у Эллен фон Унверт (почти всегда – беспроигрышный ход в карьере модели), съемки в клипе Джорджа Майкла Too Funky и обложка американского Vogue в 1993 году.
Надя на подиуме.
Спустя буквально пару лет после заключения первого контракта в Париже с Ауэрманн мечтали работать все. Карл Лагерфельд называл ее своей музой (впрочем, кого он только так не называл – Великий Карл творческой верностью не отличался). Первым вслух сравнил ее с Марлен Дитрих Валентино – хотя все и так подразумевали (и активно эксплуатировали) это сходство. Тьерри Мюглер, обожавший в женщинах сочетание силы и порочности, неоднократно выбирал ее для демонстрации своих коллекций.
Фотосессии разных лет.
Она участвовала во всех крупных показах тех лет – Thierry Mugler, Chloé, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton, Valentino, Chanel, Hermès, Dolce & Gabbana, Viktor & Rolf, Prada, Jean Paul Gaultier, Versace, Giles Deacon, Vivienne Westwood, Gianfranco Ferré, Fendi, Jil Sander, Christian Dior и Yves Saint Laurent… И даже это – неполный список. Фактически выдающаяся модельная карьера Ауэрманн укладывается лет в пять. В 1997 году она практически прекратила работу. Она возвращалась в индустрию в начале 2000-х, но затем сделала очередной перерыв – занималась семьей, снималась в кино на родине, написала автобиографию (скандала опять не случилось – там нет ни громких разоблачений, ни душераздирающих откровений). Однако на волне интереса дизайнеров и модных изданий к супермоделям прошлого появилась на журнальных страницах вновь – и, надо сказать, время над ней не властно.
Семья и личная жизнь
Иногда она возвращается.
Уход Ауэрманн из моделинга был связан с появлением на свет первенца – дочери Козимы. В целом о ее личной жизни сведений мало – два неудачных брака, вполне цивилизованные расставания, четверо детей, двое из которых тоже выбрали модельную карьеру. Сегодня она живет со своим любимым человеком и детьми в Дрездене, любит выбираться всей семьей на побережье Балтийского моря. Но зато хорошо известно о ее взглядах на модную индустрию. Ауэрманн одной из первых выразила негодование по поводу чрезмерно жестких стандартов красоты, бытующих в модельном бизнесе. Она выступала за принятие мер, связанных с излишней худобой моделей, обращала внимание на принуждение к радикальному похудению со стороны агентств. Кроме того, ее беспокоит ранний возраст вовлечения девушек в моделинг – подросткам на подиумах делать нечего. Особенно потому, что юные красивые девочки, еще не обладающие жизненным опытом и совершенно незащищенные, могут попасть в лапы опасных мужчин, считающих, что могут попросту купить и использовать живого человека. Надо сказать, что именно бывшие модели сегодня – главные критики эксплуатации, нездорового отношения к телесности, сведения женщин к роли объектов и других проблем модной индустрии.
Текст: Софья Егорова.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии