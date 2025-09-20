7 напитков для поддержания иммунитета и организма в тонусе

Не секрет, что индийская народная медицина, она же аюрведа, содержит в себе множество полезной информации не только как лечить различные болезни, но и предупреждать их. К примеру, с помощью простых рецептов напитков, приготовить которые можно за пять минут. Следующие семь рецептов помогут вам разнообразить свой рацион и улучшить состояние организма.
1. Ажван
Напиток ажван. \ Фото: tailoredstash.com.
Этот напиток хорошо подойдет на случай, если необходимо укрепить свой иммунитет и побороть сезонную простуду. Ажгон в составе, он же индийский тмин, содержит полезные вещества и минералы, снижающие температуру, улучшающие состояние при ОРВИ.
Ингредиенты:
• Ажгон – половинка чайной ложки;
• Сахар – 1 ч.л;
• Вода – 1,5 стакана.
Напиток для борьбы с ОРВИ. \ Фото: vijaykarnataka.com.
Способ приготовления:
• Семена засыпать в емкость;
• Залить водой;
• Отварить в течение двух-трёх минут;
• Ввести сахар;
• Проварить ещё пару минут;
• Пить горячим или тёплым перед едой.
2. Митхи ласси
Митхи ласси. \ Фото: twitter.com.
За этим таинственным названием скрывается известный аюрведический индийский коктейль на основе натурального йогурта. Не только вкусно, но и полезно для пищеварения, насыщает питательными веществами.
Ингредиенты:
• Йогурт – 955 мл;
• Вода розовая – 2,5 ч.л;
• Вода охлажденная – 705 мл;
• Кардамон молотый – четверть чайной ложки;
• Мёд – 6 ст.л.
Тот самый напиток, который полезен для пищеварения. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Все компоненты добавить в чашу блендера;
• Перебить до однородности и появления пены;
• Перелить в удобную ёмкость и отправить охлаждаться;
• Пить холодным ежедневно перед едой или во время приёма пищи.
3. Нимбу пани
Нимбу пани. \ Фото: wallpapercrafter.com.
Лимонные напитки очень популярны не только в аюрведе, но и в обычной книге рецептов. Именно с помощью лимона можно получить необходимое количество витамина С, а также побороться за снижение веса.
Ингредиенты:
• Сок лимона – 155 мл;
• Вода – 1,3 л;
• Сахар – 5 ст.л;
• Вода розовая – 1,2 ст.л;
• Соль – четверть чайной ложки.
Поставщик витамина С. \ Фото: patrika.com.
Способ приготовления:
• В ёмкость вылить воду;
• Затем ввести розовую воду;
• Перемешать;
• Отжать сок лимона;
• Снова перемешать;
• Сдобрить сахаром и солью;
• Довести, помешивая, до их растворения.
4. Массала
Массала. \ Фото: ciudadtrendy.mx.
Если хотите попробовать более здоровый и полезный вариант чая – тогда самое время приготовить массалу. В его основе – зеленый чай, который не только согрет, но и подарит жизненную энергию, поможет справиться со стрессом.
Ингредиенты:
• Чай зеленый рассыпной – 1,2 ч.л;
• Кардамон – пара стручков;
• Перец – по вкусу;
• Имбирь – пара кружочков;
• Орех мускатный – щепотка;
• Гвоздика – несколько соцветий;
• Корица – 1 шт;
• Вода – 255 мл;
• Молоко – 505 мл;
• Шафран – щепотка;
• Миндаль – 2,5 ст.л;
• Мёд.
Чай, который поможет взбодриться. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Специи засыпать в ступку или блендер;
• Измельчить до однородности;
• Засыпать вместе с оставшимися компонентами в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения и проварить четыре минуты;
• Для получения более яркого вкуса гвоздику, корицу и мускатный орех можно добавлять в самом конце;
• Убрать с огня;
• Дать остыть;
• Перемолоть миндаль;
• Выложить на дно чашки;
• Залить напитком;
• Добавить ложку мёда.
5. Имбирный
Имбирный напиток. \ Фото: althurya.net.
Имбирный чай считается одним из лучших напитков, которые не только укрепляют наш иммунитет, но и тонизируют. Кроме того, имбирь регулирует холестерин в крови, а также улучшает работу пищеварительной системы, нормализует артериальное давление.
Ингредиенты:
• Вода – 1,3 л;
• Имбирь тёртый – 4 ст.л;
• Мёд – 6 ст.л;
• Черный перец молотый – по вкусу;
• Сок цитрусовых – 5 ст.л.
Нормализует давление и пищеварение. \ Фото: blackairnow.com.
Способ приготовления:
• Воду вылить в кастрюлю;
• Закипятить;
• Ввести предварительно натёртый имбирь;
• Убрать с огня и дать настояться;
• Ввести мёд;
• Довести до растворения, помешивая ложкой;
• Залить сок лимона;
• Посыпать перцем;
• Снова прокипятить;
• Подавать горячим.
6. Гранатовый
Гранатовый напиток. \ Фото: hu.pinterest.com.
Не секрет, что гранатовые напитки – лучший выбор, если есть необходимость укрепить свой иммунитет и улучшить работу кишечного тракта. Кроме того, гранат снижает уровень холестерина в крови, а также богат на витамины и минералы.
Ингредиенты:
• Имбирь порошок – 1 ч.л;
• Кориандр семена – 1 ч.л;
• Соль гималайская – по вкусу;
• Вода – 255 мл;
• Сок граната – 255 мл.
Для укрепления иммунитета и снижения уровня холестерина в крови. \ Фото: wordpress.com.
Способ приготовления:
• Воду довести до кипения на огне;
• Засыпать имбирь с кориандром;
• Кипятить, пока жидкость не уменьшится в три-четыре раза;
• Снять с огня;
• Дать остыть;
• Ввести гранатовый сок;
• Посыпать солью;
• Тщательно размешать;
• Пить тёплым.
7. Лаймовый
Лаймовый напиток. \ Фото: misscharming.com.
А этот напиток хорошо известен тем, кто любит различные детокс-практики. Богатый на витамины и минералы, микс улучшает пищеварение, а также нормализует работу пищеварительного тракта.
Ингредиенты:
• Сок имбиря – 1 ч.л;
• Сок лайма – 1 ч.л;
• Соль гималайская – по вкусу;
• Перец – щепотка.
Для пищеварения. \ Фото: slobodnadalmacija.hr.
Способ приготовления:
• Имбирный корень очистить от шкурки и продавить на сок;
• Лайм вымыть, отжать на сок;
• Соединить, засыпать соль и перец;
• Тщательно перемешать до однородности;
• Употреблять за полчаса до приема пищи.
