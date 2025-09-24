Почему квашеная капуста полезнее свежей

Стоит только наступить осени, как на полках супермаркетов появляется квашеная капуста в пластиковых контейнерах. Ее активно раскупают более взрослое поколение и люди, которые придерживаются правильно питания. Они постоянно твердят о ее пользе. Так что же такого полезного содержится в ферментированном овоще.
С самого детства нам внушали родители, что осенью нужно есть квашеную капусту, чтобы не болеть зимой. Причем, этот народный суперфуд они делали самостоятельно. Сейчас себя можно освободить от процесса приготовления — достаточно зайти в продуктовый магазин и взять понравившуюся баночку с квашеным продуктом.
Ферментированное блюдо придумали в Древнем Китае.
Удивительно, но впервые ферментированное блюдо появилось в Древнем Китае в третьем веке до нашей эры, а затем блюдо распространилось по Европе и дошло до России, где стало национальным блюдом. У наших предков квашеная капуста являлась не просто повседневным блюдом, а настоящим лекарством. Современные гастроэнтерологи также считают продукт полезным для здоровья.
1. Натуральные пробиотики
квашеная капуста содержит живые бактерии.
Доказано специалистами, что в процессе ферментации в измельченной капусте заводятся бифидо- и лактобактерии. Это особая группа живых бактерий, которые необходимы для поддержания здоровой микрофлоры человеческого кишечника. Также эти бактерии называют пробиотиками. Именно из-за них у блюда повышается пищевая ценность. Живые полезные бактерии улучают работу лимфоидной ткани в пищеварительной системе, тем самым повышают защитные силы организма.
2. Больше витаминов и антиоксидантов
В квашеной капусте содержится больше витаминов, чем в свежей.
А ее в квашеном продукте содержится больше витаминов, чем в свежем овоще. Как так получилось? Все дело в ферментации. Благодаря этому процессу в закваске повышается концентрация аскорбиновой кислоты, витамина К, группы В и витаминоподобного вещества U. Также повышается уровень антиоксидантов, фосфора, цинка и калия.
3. Легче усваивается пищеварительной системой
Пробиотики и ферменты помогают в переваривании продукта.
Кроме того, квашеный продукт легче усваивается организмом, чем свежий. Происходит это из-за наличия пробиотиков, которые участвуют в процессе пищеварения. А еще в закваске квашеного овоща содержатся ферменты, которые отлично расщепляют сложные продукты в пищеварительном тракте. Привычная пища лучше переваривается, а витамины хорошо усваиваются.
4. Вырабатываются органические кислоты
Молочная кислота придает блюду характерный привкус.
В процессе ферментации капуста обогащается органическими кислотами — янтарной, молочной, уксусной и тартроновой. Из природных сахаров овоща формируется молочная кислота — она придает продукту тот самый характерный привкус. Более того, она продляет срок годности и стимулирует выработку новых молочнокислых бактерий. Органические кислоты воздействуют на белокочанную капусту как натуральный консервант и уничтожитель патогенных микроорганизмов. Эти кислоты улучшают метаболизм и выводят из организма токсичные вещества.
5. Позитивное влияние на ЖКТ
Квашеная капуста лечит синдром раздраженного кишечника.
Квашеный продукт, в первую очередь, полезно употреблять для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Помимо восстановления микрофлоры кишечника, блюдо способствует нормализации стула. Пищевые волокна позитивно воздействуют на перистальтику и снижают раздражения в кишечнике. Также специалисты отмечают, что входящие в состав молочнокислые живые бактерии помогают снизить уровень других бактерий — хеликобактер, которые могут вызвать воспалительные процессы в желудке. А если пищеварительная система будет здоровой, то иммунный ответ на вирусы у организма будет высоким.
6. Как часто можно употреблять квашеную капусту
В день лучше съедать не больше 100 граммов продукта.
Правда, злоупотреблять квашенным продуктом не стоит. У него есть свое побочное действие. Если его есть в большом количестве, то он может вызвать неприятные ощущения в кишечнике и вздутие из-за повышенного содержания клетчатки. Также капуста содержит соль, которая вызывает отечность. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют употреблять не больше 100 граммов в день. Квашеный продукт можно употреблять в качестве закуски или добавлять в салаты.
Ферментированная капуста однажды спасла русских моряков от цинги. Во время длительных командировок ее добавляли в паек, чтобы из-за скудного питания и отсутствия свежих овощей и фруктов у моряков не развилась болезнь.
В России отмечают капустник — праздник, посвященный квашеной капусте.
А еще в России по сей день празднуют старинный праздник — капустник. Его дата приходится на начало второго месяца осени. В этом году его отмечают 8 октября. Русские девушки и женщины собираются и всем коллективом готовят теперь уже национальное блюдо. Капустники часто устраивают в начальных классах. Школьники учатся готовить полезный продукт по классическому рецепту, который передали нам наши предки.
