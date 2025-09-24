Почему квашеная капуста полезнее свежей

Стоит только наступить осени, как на полках супермаркетов появляется квашеная капуста в пластиковых контейнерах. Ее активно раскупают более взрослое поколение и люди, которые придерживаются правильно питания. Они постоянно твердят о ее пользе. Так что же такого полезного содержится в ферментированном овоще.

1. Натуральные пробиотики

2. Больше витаминов и антиоксидантов

3. Легче усваивается пищеварительной системой

4. Вырабатываются органические кислоты

5. Позитивное влияние на ЖКТ

6. Как часто можно употреблять квашеную капусту

И чем он полезней свежей капусты?С самого детства нам внушали родители, что осенью нужно есть квашеную капусту, чтобы не болеть зимой. Причем, этот народный суперфуд они делали самостоятельно. Сейчас себя можно освободить от процесса приготовления — достаточно зайти в продуктовый магазин и взять понравившуюся баночку с квашеным продуктом.Ферментированное блюдо придумали в Древнем Китае.Удивительно, но впервые ферментированное блюдо появилось в Древнем Китае в третьем веке до нашей эры, а затем блюдо распространилось по Европе и дошло до России, где стало национальным блюдом. У наших предков квашеная капуста являлась не просто повседневным блюдом, а настоящим лекарством. Современные гастроэнтерологи также считают продукт полезным для здоровья.квашеная капуста содержит живые бактерии.Доказано специалистами, что в процессе ферментации в измельченной капусте заводятся бифидо- и лактобактерии. Это особая группа живых бактерий, которые необходимы для поддержания здоровой микрофлоры человеческого кишечника. Также эти бактерии называют пробиотиками. Именно из-за них у блюда повышается пищевая ценность. Живые полезные бактерии улучают работу лимфоидной ткани в пищеварительной системе, тем самым повышают защитные силы организма.Также они помогают восстановить здоровую микрофлору после приема антибактериальной терапии. Учение со всего мира отмечают, что пробиотики из ферментированной капусты позитивно влияют на настроение.В квашеной капусте содержится больше витаминов, чем в свежей.А ее в квашеном продукте содержится больше витаминов, чем в свежем овоще. Как так получилось? Все дело в ферментации. Благодаря этому процессу в закваске повышается концентрация аскорбиновой кислоты, витамина К, группы В и витаминоподобного вещества U. Также повышается уровень антиоксидантов, фосфора, цинка и калия.Пробиотики и ферменты помогают в переваривании продукта.Кроме того, квашеный продукт легче усваивается организмом, чем свежий. Происходит это из-за наличия пробиотиков, которые участвуют в процессе пищеварения. А еще в закваске квашеного овоща содержатся ферменты, которые отлично расщепляют сложные продукты в пищеварительном тракте. Привычная пища лучше переваривается, а витамины хорошо усваиваются.Молочная кислота придает блюду характерный привкус.В процессе ферментации капуста обогащается органическими кислотами — янтарной, молочной, уксусной и тартроновой. Из природных сахаров овоща формируется молочная кислота — она придает продукту тот самый характерный привкус. Более того, она продляет срок годности и стимулирует выработку новых молочнокислых бактерий. Органические кислоты воздействуют на белокочанную капусту как натуральный консервант и уничтожитель патогенных микроорганизмов. Эти кислоты улучшают метаболизм и выводят из организма токсичные вещества.Квашеная капуста лечит синдром раздраженного кишечника.Квашеный продукт, в первую очередь, полезно употреблять для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Помимо восстановления микрофлоры кишечника, блюдо способствует нормализации стула. Пищевые волокна позитивно воздействуют на перистальтику и снижают раздражения в кишечнике. Также специалисты отмечают, что входящие в состав молочнокислые живые бактерии помогают снизить уровень других бактерий — хеликобактер, которые могут вызвать воспалительные процессы в желудке. А если пищеварительная система будет здоровой, то иммунный ответ на вирусы у организма будет высоким.В день лучше съедать не больше 100 граммов продукта.Правда, злоупотреблять квашенным продуктом не стоит. У него есть свое побочное действие. Если его есть в большом количестве, то он может вызвать неприятные ощущения в кишечнике и вздутие из-за повышенного содержания клетчатки. Также капуста содержит соль, которая вызывает отечность. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют употреблять не больше 100 граммов в день. Квашеный продукт можно употреблять в качестве закуски или добавлять в салаты.Ферментированная капуста однажды спасла русских моряков от цинги. Во время длительных командировок ее добавляли в паек, чтобы из-за скудного питания и отсутствия свежих овощей и фруктов у моряков не развилась болезнь.В России отмечают капустник — праздник, посвященный квашеной капусте.А еще в России по сей день празднуют старинный праздник — капустник. Его дата приходится на начало второго месяца осени. В этом году его отмечают 8 октября. Русские девушки и женщины собираются и всем коллективом готовят теперь уже национальное блюдо. Капустники часто устраивают в начальных классах. Школьники учатся готовить полезный продукт по классическому рецепту, который передали нам наши предки.