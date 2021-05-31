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Красивейшие жены мировых диктаторов

Авторитарных лидеров можно критиковать за что угодно, но только не за выбор жен. Эти женщины (за редким исключением) — верные, надежные спутницы, советчицы и защитницы мужей, иногда даже способные смягчить отношение к ним в мире. Не говоря уже о том, что все они просто красавицы.

Красивейшие жены мировых диктаторов

Леди Сирия Асма аль-Асад


Красивейшие жены мировых диктаторов

Сегодня жена ненавидимого Западом президента Асада находится под огнем критики, а в прежние спокойные времена ее хвалили за светскость, образованность и безупречный вкус. Действительно, Асма аль-Асад — очень европейская мусульманка, ведь она родилась в Лондоне, там же училась, там же познакомилась с будущим мужем и переехала на историческую родину только в 2000 году, когда ей было уже 25 лет. Причем британское гражданство сохранила.

Красивейшие жены мировых диктаторов

Чем примечательна: в 2011 году из-за нее разразился грандиозный скандал в СМИ. Американский Vogue напечатал об Асме положительную статью (вроде как по заказу пиарщиков Асада), это вызвало бурю гнева, статью удалили, а ее автора уволили, несмотря на 30-летний стаж в редакции. Позже та же журналистка разразилась в другом издании резко негативной статьей об Асме, обозвав ее «первой леди ада», но в итоге сама подверглась насмешкам коллег.

Леди Ангола Ана Паула душ Сантуш


Красивейшие жены мировых диктаторов

Ана Паула душ Сантуш — бывшая фотомодель и стюардесса на «борту номер один», где и состоялось эпохальное знакомство с главой государства Жозе Эдуарду.
История их встречи подобна сюжету из бульварного романа. Ана Паула на 20 лет младше своего мужа, но это ее совершенно не смущает.

Красивейшие жены мировых диктаторов

Один иностранный дипломат как-то отозвался о руководящей чете: «Красивая пара. Одеты элегантно и дорого и выглядят так, словно живут в Калифорнии».

Красивейшие жены мировых диктаторов

Чем примечательна: однажды Ана Паула возмутила граждан, заявив, что уровень образования в Анголе слишком плох, поэтому ее сын будет учиться в иностранной школе (это при том, что ее мужа как раз обвиняют в наплевательском отношении к этой сфере). А еще она раздражает чиновников и население амбициями в политике и бизнесе (особенно бриллиантовом).

Леди КНДР Ли Соль Чжу


Красивейшие жены мировых диктаторов

В одной из самых изолированных стран мира Северной Корее у лидера Ким Чен Ына как-то «внезапно» появилась первая леди Ли Соль Чжу. До этого лидеры страны никогда не выводили в свет своих жен. Более того, Ли резко выделяется среди других своих соотечественниц манерой одеваться. Если большинство женщин в Северной Корее должны носить строгие костюмы и вести себя как можно скромнее, то первая леди этой страны позволяет себе надевать юбку выше колена, каблуки, да еще и заливисто смеяться при всех, держа под руку своего супруга.

Красивейшие жены мировых диктаторов

С появлением юной супруги на публике Ким Чен Ын снял запрет на ношение северокорейскими женщинами брюк, туфель на платформе и бижутерии, чем шокировал идейных моралистов страны.

Красивейшие жены мировых диктаторов

Также Ли Соль Чжу не носит значки с изображением папы и дедушки мужа, что является обязательным аксессуаром в КНДР. Это объяснили тем, что для нее нет в мире других мужчин, кроме любимого Ким Чен Ына.

Леди Иордания Рания Аль-Абдулла


Красивейшие жены мировых диктаторов

Как-то даже не верится, что эта женщина представляет глубоко религиозную мусульманскую страну на Ближнем Востоке. Можете себе представить, в 22 года она метила на руководящую должность в Apple (иорданский филиал, но все же)! Тем не менее Рания Аль-Абдулла называет себя «истинной арабской женщиной» и охотно просвещает западную публику на тему арабского мира и ислама.

Красивейшие жены мировых диктаторов

Если ознакомиться с биографией этой женщины, то складывается буквально идеальный образ. Она — мать троих детей, помогает женщинам глубоко мусульманской страны получать образование и занимается благотворительностью.

Красивейшие жены мировых диктаторов

Чем еще примечательна Рания? Безусловно, красотой (ее называют «самой красивой королевой планеты»), необыкновенной элегантностью (однажды ее выбрали «Королевой элегантности мира», отбросив кандидатуры топ-моделей, актрис и прочих звезд), а также массой добрых дел. Она активно защищает права женщин, детей и семей, борется против глупых запретов, защищает собратьев-палестинцев и даже выступает активисткой по защите животных.

Леди Камерун Шанталь Бийя


Красивейшие жены мировых диктаторов

А вот взгляните-ка сюда: эта во всех отношениях яркая дама — Шанталь Бийя, жена президента Камеруна Поля Бийя. Она младше мужа почти на 40 лет (ему 82, ей 44).

Красивейшие жены мировых диктаторов
Один камерунский автор написал о ней книгу, где, судя по последовавшей реакции, изобразил ее жизнь как путь «из грязи в князи». Его обвинили в оскорблении героини и приговорили к 2 годам тюрьмы, что возмутило мировых правозащитников, назвавших его «узником совести».
Красивейшие жены мировых диктаторов
Чем примечательна: прежде всего, конечно, уникальной прической и экзотическим стилем, который так и называют — «а-ля Шанталь». Она обожает Dior и Chanel, и многие предметы ее гардероба сшиты на заказ. А еще она очень светская дама: охотно участвует в разных встречах, собраниях, мероприятиях высокого уровня и многие сама же организует.

Леди Свазиленд Нтандо Дубе


Красивейшие жены мировых диктаторов

У 47-летнего короля Свазиленда Мсвати III на данный момент 15 жен, но мы остановимся на одной, 12-й по счету: юной красотке Нтандо Дубе. Если верить СМИ, то все это ее портреты.

Красивейшие жены мировых диктаторов
Чем примечательна: на 5-й год брака изменила мужу с его же министром юстиции. Эта история достойна шекспировской пьесы: вот неверная жена пробирается мимо дворцовой стражи, переодевшись гвардейцем, затем ее любовника находят у нее под кроватью (причем не просто на полу, а под днищем, в дыре обшивки!), виновную сажают под домашний арест, но она сбегает от стражника, прыснув ему в лицо из перцового баллончика. В конце концов ее выгоняют из дворца, а ушлого министра (с чудесной фамилией Мамба) увольняют и сажают в тюрьму. Занавес. Сильно ли пострадал обманутый муж, мы не знаем, но ему уж точно есть с кем утешиться — оставшиеся жены чудо как хороши! И это лишь две из них.

А что же диктаторы прошлого? Как вы увидите, их избранницы тоже отличались необыкновенной красотой.

«Стальная бабочка» Филиппин: Имельда Маркос


Красивейшие жены мировых диктаторов
Говоря о красавицах-женах диктаторов, нельзя не упомянуть о супруге главы Филиппин 1960-1980-х годов Имельде Маркос. Эта женщина была не только хороша собой, но и слыла отличным дипломатом. За активное участие в политической жизни страны ее назвали «стальной бабочкой».
Красивейшие жены мировых диктаторов
Будучи супругой президента Фернандо Маркоса, Имельда никогда не экономила, выбирая себе наряды в лучших домах мод Европы. У нее собралась огромнейшая коллекция обуви, которую она сегодня передала музею. Имельда придумала название своему эпатажному стилю — имельдифик (imeldific).
Красивейшие жены мировых диктаторов
Имельда — дама экстравагантная. Будучи у власти, она, помимо одежды и обуви, собрала богатейшую коллекцию произведений искусства, включая работы Микеланджело, Боттичелли и Рафаэля.

Любовница Муссолини: Клара Петаччи


Красивейшие жены мировых диктаторов
Похожая на кинозвезду римская аристократка Клара (Кларетта) Петаччи была моложе Муссолини почти на 30 лет и разделила с ним страшную участь.
Красивейшие жены мировых диктаторов

В 1945 году Муссолини с Клареттой пытались бежать, но были узнаны партизанами и расстреляны, причем лицо дуче изуродовали до неузнаваемости, а потом еще и подвесили их тела за ноги на бензоколонке в Милане. А вот законная жена фашистского диктатора Ракеле, хоть и оставалась верной ему до конца, не была с ним в последнюю минуту — супруги простились за полторы недели до этого. Она умерла в 1979 году, когда ей было под 90.

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