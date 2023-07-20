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Омлет в пакете: неожиданный и эргономичный способ приготовления любимого блюда


Омлет в пакете - неожиданный способ приготовления любимого блюда.

Омлет в пакете - неожиданный способ приготовления любимого блюда.

Казалось бы, что-то, а вот омлет, любая уважающая себя хозяйка, готовить, наверняка, умеет и этим блюдом ее не удивить. Однако есть совершенно гениальный рецепт, который открывает невероятные горизонты. Ведь он экономит время: во-первых можно готовить сразу несколько порций, а во-вторых - стоит сделать с вечера заготовку, чтобы утром только поставить на плиту.


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Омлет в пакете: неожиданный и эргономичный способ приготовления любимого блюда

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Омлет в пакете: неожиданный и эргономичный способ приготовления любимого блюдаПодписаться на мой Instagram
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