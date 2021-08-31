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14 годных лайфхаков, которые наверняка пригодятся в жизни


Простые и полезные хитрости на каждый день.

Простые и полезные хитрости на каждый день.

Так уж устроен человек, что одни и те же действия он совершает всегда одинаково из раза в раз, на протяжении лет. А ведь всегда можно что-то сделать проще или быстрее, просто об этом не все догадываются. В нашем обзоре подобраны простые и полезные хитрости на каждый день, которые действительно помогут читателям Novate.ru.

1. Без штопора


Открыть вино без штопора. | Фото: OnKuhnya.ru.

Открыть вино без штопора. | Фото: OnKuhnya.ru.

Есть много способов открыть винную бутылку без штопора. Один из них подразумевает использование ботинка и стены. Поместите бутылку в ботинок и аккуратно стучите им по стене пока пробка не выйдет. Только будьте осторожны и не разбейте бутылку.

2. Согреть ребенка


Согреть детские ножки. | Фото: Тролльно.

Согреть детские ножки. | Фото: Тролльно.

Если вы забыли надеть на ребенка носочки, а на улице прохладно, согрейте его ножки с помощью кармана собственной толстовки.

3. Лакомство для собак


Упаковка для собачьего лакомства.| Фото: Тролльно.

Упаковка для собачьего лакомства.| Фото: Тролльно.

Многие владельцы собак берут с собой на улицу лакомства для дрессировки и поощрения питомца. Чтобы собачья еда не пачкала карманы и руки, Novate.ru рекомендует, складывать ее в упаковку от Тic Тac.

4. Пакетированный рис


Рис в пакетах. | Фото: Reddit.

Рис в пакетах. | Фото: Reddit.

Чтобы не мучиться, вылавливая пакет с рисом из кастрюли, зацепите его края за деревянную ложку и положите ее поперек кастрюли.

5. Беспроводные наушники


Обезопасить беспроводные наушники. | Фото: Ferra.ru.

Обезопасить беспроводные наушники. | Фото: Ferra.ru.

Все владельцы беспроводных наушников боятся их потерять, что кстати случается нередко. Чтобы такого не произошло, Novate.ru рекомендует присоединить наушники к сережкам при помощи маленьких резинок.

6. Одноразовая крышка


Одноразовая крышка для стакана. | Фото: Reddit.

Одноразовая крышка для стакана. | Фото: Reddit.

Используйте бумажные формы для выпечки кексов, чтобы предотвратить попадания грязи и насекомых в ваш стакан. Этот совет здорово выручит в летнюю пору и, возможно, даже спасет кого-то от укуса осы. Ведь все мы знаем, что эти противные насекомые время от времени заползают в стаканы с напитками.

7. Тугая крышка


Открыть тугую крышку. | Фото: Тролльно.

Открыть тугую крышку. | Фото: Тролльно.

Открыть тугую банку помогут несколько канцелярских резинок, надетых на крышку. Они обеспечат дополнительное сцепление и значительно увеличат ваши силы.

8. Заготовки


Заготовки на неделю. | Фото: NewsDog, Pinterest.

Заготовки на неделю. | Фото: NewsDog, Pinterest.

Чтобы минимизировать время готовки среди недели, займитесь заготовками в свободный день. Разделайте и порежьте на куски мясо, заморозьте порезанные овощи и зелень. Также полезно сразу определить, что и в какие дни вы будете готовить, разложите соответствующие продукты по контейнерам.

9. Цветные идентификаторы


Цветные резинки наушников. | Фото: Васи.нет.

Цветные резинки наушников. | Фото: Васи.нет.

Чтобы безошибочно и с первого раза определять, где правый, а где левый наушник, наденьте на них резинки разных цветов.

10. Маскировка лекарства


Обхитрить лекарство. | Фото: ХочуВсеЗнать.ру.

Обхитрить лекарство. | Фото: ХочуВсеЗнать.ру.

Вы легко сможете напоить ребенка сиропом от кашля, если спрячете мерный стаканчик в картонную упаковку любимого сока.

11. Пометки на лекарствах


Пометки на упаковке лекарств. | Фото: Diply.

Пометки на упаковке лекарств. | Фото: Diply.

Если вы постоянно забываете выпить лекарство, сразу после покупки сделайте пометки с датами, когда нужно выпить ту или иную таблетку.

12. Набрать ведро


Набрать воды в ведро. | Фото: Deskgram.

Набрать воды в ведро. | Фото: Deskgram.

Используйте небольшой пластиковый совок в качестве лейки, чтобы набрать воды в ведро, которое не помещается в раковину.

13. Ремонт без мусора


Стаканчик для пыли. | Фото: Pinterest.

Стаканчик для пыли. | Фото: Pinterest.

Закрепите на сверло дрели обрезанный пластиковый стаканчик. В процессе работы основная часть пыли осыплется в него и убирать будет проще.

14. Не спящий режим


Предотвратить переход компьютера в спящий режим. | Фото: Catfactsblog.info.

Предотвратить переход компьютера в спящий режим. | Фото: Catfactsblog.info.

Если вам нужно, чтобы компьютер оставался в активном режиме в период вашего отсутствия, поставьте компьютерную мышку на механические часы.

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14 годных лайфхаков, которые наверняка пригодятся в жизни

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14 годных лайфхаков, которые наверняка пригодятся в жизниПодписаться на мой Instagram
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