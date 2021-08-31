14 годных лайфхаков, которые наверняка пригодятся в жизни

Простые и полезные хитрости на каждый день.
Так уж устроен человек, что одни и те же действия он совершает всегда одинаково из раза в раз, на протяжении лет. А ведь всегда можно что-то сделать проще или быстрее, просто об этом не все догадываются. В нашем обзоре подобраны простые и полезные хитрости на каждый день, которые действительно помогут читателям Novate.ru.
1. Без штопора
Открыть вино без штопора. | Фото: OnKuhnya.ru.
Есть много способов открыть винную бутылку без штопора. Один из них подразумевает использование ботинка и стены. Поместите бутылку в ботинок и аккуратно стучите им по стене пока пробка не выйдет. Только будьте осторожны и не разбейте бутылку.
2. Согреть ребенка
Согреть детские ножки. | Фото: Тролльно.
Если вы забыли надеть на ребенка носочки, а на улице прохладно, согрейте его ножки с помощью кармана собственной толстовки.
3. Лакомство для собак
Упаковка для собачьего лакомства.| Фото: Тролльно.
Многие владельцы собак берут с собой на улицу лакомства для дрессировки и поощрения питомца. Чтобы собачья еда не пачкала карманы и руки, Novate.ru рекомендует, складывать ее в упаковку от Тic Тac.
4. Пакетированный рис
Рис в пакетах. | Фото: Reddit.
Чтобы не мучиться, вылавливая пакет с рисом из кастрюли, зацепите его края за деревянную ложку и положите ее поперек кастрюли.
5. Беспроводные наушники
Обезопасить беспроводные наушники. | Фото: Ferra.ru.
Все владельцы беспроводных наушников боятся их потерять, что кстати случается нередко. Чтобы такого не произошло, Novate.ru рекомендует присоединить наушники к сережкам при помощи маленьких резинок.
6. Одноразовая крышка
Одноразовая крышка для стакана. | Фото: Reddit.
Используйте бумажные формы для выпечки кексов, чтобы предотвратить попадания грязи и насекомых в ваш стакан. Этот совет здорово выручит в летнюю пору и, возможно, даже спасет кого-то от укуса осы. Ведь все мы знаем, что эти противные насекомые время от времени заползают в стаканы с напитками.
7. Тугая крышка
Открыть тугую крышку. | Фото: Тролльно.
Открыть тугую банку помогут несколько канцелярских резинок, надетых на крышку. Они обеспечат дополнительное сцепление и значительно увеличат ваши силы.
8. Заготовки
Заготовки на неделю. | Фото: NewsDog, Pinterest.
Чтобы минимизировать время готовки среди недели, займитесь заготовками в свободный день. Разделайте и порежьте на куски мясо, заморозьте порезанные овощи и зелень. Также полезно сразу определить, что и в какие дни вы будете готовить, разложите соответствующие продукты по контейнерам.
9. Цветные идентификаторы
Цветные резинки наушников. | Фото: Васи.нет.
Чтобы безошибочно и с первого раза определять, где правый, а где левый наушник, наденьте на них резинки разных цветов.
10. Маскировка лекарства
Обхитрить лекарство. | Фото: ХочуВсеЗнать.ру.
Вы легко сможете напоить ребенка сиропом от кашля, если спрячете мерный стаканчик в картонную упаковку любимого сока.
11. Пометки на лекарствах
Пометки на упаковке лекарств. | Фото: Diply.
Если вы постоянно забываете выпить лекарство, сразу после покупки сделайте пометки с датами, когда нужно выпить ту или иную таблетку.
12. Набрать ведро
Набрать воды в ведро. | Фото: Deskgram.
Используйте небольшой пластиковый совок в качестве лейки, чтобы набрать воды в ведро, которое не помещается в раковину.
13. Ремонт без мусора
Стаканчик для пыли. | Фото: Pinterest.
Закрепите на сверло дрели обрезанный пластиковый стаканчик. В процессе работы основная часть пыли осыплется в него и убирать будет проще.
14. Не спящий режим
Предотвратить переход компьютера в спящий режим. | Фото: Catfactsblog.info.
Если вам нужно, чтобы компьютер оставался в активном режиме в период вашего отсутствия, поставьте компьютерную мышку на механические часы.
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