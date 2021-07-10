Голые перуанские собаки, которых древние считали исчадием Ада возвращаются

Ещё не так давно этот вид был на грани исчезновения. \ Фото: google.com.ua.

Хранители древних пирамид. \ Фото: bbc.news.

Несмотря на свой внешний вид, это собака невероятно добра, умна и дружелюбна. \ Фото: google.ru.

Уака Пуклана

Достояние и гордость Перу. \ Фото: ridus.ru.

Они встречают посетителей музея. \ Фото: google.com.ua.

Глаза, полные любви и преданности. \ Фото: ancient-origins.net.

Сатанинские существа

Хранители пирамид. \ Фото: ru.wikipedia.org.

Голые перуанские собаки. \ Фото: ru.wikipedia.org.

Во времена Колумба этих собак считали исчадием Ада. \ Фото: google.com.

Одна из перуанских собак с работником музея. \ Фото: google.com.ua.

Переломный момент

Эта порода до сих пор обитает у древних пирамид. \ Фото: desktoglory.com.

Одна из самых древних пород в мире. \ Фото: google.com.

Сумак и Мунай. \ Фото: Megan Janetsky/BBC News.

Голая собака Инков. \ Фото: uadog.com.ua.