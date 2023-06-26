С нами не соскучишься!

Думаете, что самые дорогие машины — это новые Феррари, Роллс-Ройсы и Макларены? На самом деле, нет. Вот они, 10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах.









10 место. Ferrari 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’

9 место. 1964 Ferrari 250 LM

8 место. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

7 место. 1957 Ferrari 250 Testa Rossa

6 место. 1954 Ferrari 375-Plus Spider Competizione

5 место. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

4 место. 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale

3 место. 1967 Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider

2 место. 1954 Mercedes W196

1 место. 1962 Ferrari 250 GTO