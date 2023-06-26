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10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах

Думаете, что самые дорогие машины — это новые Феррари, Роллс-Ройсы и Макларены? На самом деле, нет. Вот они, 10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах.

10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах

10 место. Ferrari 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’


1. Спорткар Феррари 1953 года с длинным названием 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’ был продан в мае 2013 года на торгах аукционного дома RM Actions. Новый владелец выложил за раритетное авто 12.8 млн долларов.

Ferrari 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’

2. В 50-х годах прошлого столетия были собраны всего три таких автомобиля, впоследствии принимавшие участие в гонках «24 часа Ле Мана», «Гран При Пескары» и La Carrera Panamericana под управлением легендарных пилотов.

Спорткар Феррари 1953 года с длинным названием 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’

3. Под капотом Ferrari 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’ расположен бензиновый трехкарбюраторный V12 объемом 4.5 литра мощностью 345 лошадиных сил.

Спорткар Феррари 1953 года с длинным названием 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’

4. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 560 млн рублей.

Спорткар Феррари 1953 года с длинным названием 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’

5. Еще пара фотографий.

Спорткар Феррари 1953 года с длинным названием 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’

6.

Спорткар Феррари 1953 года с длинным названием 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’

9 место. 1964 Ferrari 250 LM


7. Машина была продана в 2013 году в Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s за 4.3 млн долларов.

1964 Ferrari 250 LM

8. 250 LM был последним Ferrari, который выиграл Le Mans, взяв первое место в гонке 1965 года.

1964 Ferrari 250 LM

9.

1964 Ferrari 250 LM

10. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 715 млн рублей. Выглядит ли она на столько? Нет, дело не в этом.

1964 Ferrari 250 LM

11.

1964 Ferrari 250 LM

12. Здесь надо пояснить, что раритетные машины, продающиеся на аукционах — это, в первую очередь, хорошее вложение денег. Дешеветь они точно не будут. Как и картины, купленные за многие миллионы.

1964 Ferrari 250 LM

8 место. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider


13. Одна из 56 таких созданных машин была продана на аукционе за 15.2 млн долларов.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

14. Ferrari 250 — это серия спортивных автомобилей, выпускавшихся Ferrari с 1953 по 1964 год. Будучи самой успешной линией компании, серия 250 включала в себя несколько различных модификаций.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

15. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 760 млн рублей.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

7 место. 1957 Ferrari 250 Testa Rossa


16. И снова Феррари. Была продана в 2009 году за 16.4 млн долларов.

1957 Ferrari 250 Testa Rossa

17. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 820 млн рублей.

1957 Ferrari 250 Testa Rossa

6 место. 1954 Ferrari 375-Plus Spider Competizione


18. Этот рейтинг как бы говорит нам: хочешь заработать в будущем — покупай правильную Феррари уже сегодня. Да, это снова Феррари 1954 года, которая была продана в 2014 году за 18.4 млн долларов.

1954 Ferrari 375-Plus Spider Competizione

19. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 920 млн рублей.

1954 Ferrari 375-Plus Spider Competizione

20.

1954 Ferrari 375-Plus Spider Competizione

5 место. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider


21. Эту машину нашли в сарае и продали на аукционе за 18,5 млн долларов.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

22. Этим калифорнийским «пауком» когда-то владел французский актер Ален Делон.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

23. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 925 млн рублей.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

24. Возможно, у вас среди барахла тоже таится что-то ценное?

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

4 место. 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale


25. И вот мы приблизились к миллиарду рублей и с разгону преодолели его. 16 августа 2014 эта машина 1964 года была продана за 26,4 млн долларов.

1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale

26. Под капотом этого алюминиевого кузова прячется 3,2-литровый двигатель V12.

1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale

27. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 1 млрд 320 млн рублей.

1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale

3 место. 1967 Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider


28. 17 августа 2013 года эта Феррари была продана на аукционе за 27,5 млн долларов.

1967 Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider

29. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 1 млрд 375 млн рублей.

1967 Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider

2 место. 1954 Mercedes W196


30. Неожиданно: Мерседес. Гоночный болид прошлого ушел с молотка за 29,6 млн долларов.

1954 Mercedes W196

31. Машина за 1 млрд 480 млн рублей по сегодняшнему курсу выглядит вот так:

1954 Mercedes W196

1 место. 1962 Ferrari 250 GTO


32. Таких машин было создано всего 39, и одна из них ушла с молотка в 2014 году за 38,1 млн долларов.

1962 Ferrari 250 GTO

33. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 1 млрд 905 млн рублей.

1962 Ferrari 250 GTO

С течение времени раритетные машины только поднимаются в цене, так что совсем скоро этот рейтинг претерпит изменения, а автомобили будут бить на аукционах новые рекорды.

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10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах

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