Думаете, что самые дорогие машины — это новые Феррари, Роллс-Ройсы и Макларены? На самом деле, нет. Вот они, 10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах.
10 место. Ferrari 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’
1. Спорткар Феррари 1953 года с длинным названием 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’ был продан в мае 2013 года на торгах аукционного дома RM Actions. Новый владелец выложил за раритетное авто 12.8 млн долларов.
2. В 50-х годах прошлого столетия были собраны всего три таких автомобиля, впоследствии принимавшие участие в гонках «24 часа Ле Мана», «Гран При Пескары» и La Carrera Panamericana под управлением легендарных пилотов.
3. Под капотом Ferrari 340/375 MM Berlinetta ’Competizione’ расположен бензиновый трехкарбюраторный V12 объемом 4.5 литра мощностью 345 лошадиных сил.
4. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 560 млн рублей.
5. Еще пара фотографий.
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9 место. 1964 Ferrari 250 LM
7. Машина была продана в 2013 году в Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s за 4.3 млн долларов.
8. 250 LM был последним Ferrari, который выиграл Le Mans, взяв первое место в гонке 1965 года.
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10. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 715 млн рублей. Выглядит ли она на столько? Нет, дело не в этом.
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12. Здесь надо пояснить, что раритетные машины, продающиеся на аукционах — это, в первую очередь, хорошее вложение денег. Дешеветь они точно не будут. Как и картины, купленные за многие миллионы.
8 место. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider
13. Одна из 56 таких созданных машин была продана на аукционе за 15.2 млн долларов.
14. Ferrari 250 — это серия спортивных автомобилей, выпускавшихся Ferrari с 1953 по 1964 год. Будучи самой успешной линией компании, серия 250 включала в себя несколько различных модификаций.
15. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 760 млн рублей.
7 место. 1957 Ferrari 250 Testa Rossa
16. И снова Феррари. Была продана в 2009 году за 16.4 млн долларов.
17. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 820 млн рублей.
6 место. 1954 Ferrari 375-Plus Spider Competizione
18. Этот рейтинг как бы говорит нам: хочешь заработать в будущем — покупай правильную Феррари уже сегодня. Да, это снова Феррари 1954 года, которая была продана в 2014 году за 18.4 млн долларов.
19. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 920 млн рублей.
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5 место. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider
21. Эту машину нашли в сарае и продали на аукционе за 18,5 млн долларов.
22. Этим калифорнийским «пауком» когда-то владел французский актер Ален Делон.
23. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 925 млн рублей.
24. Возможно, у вас среди барахла тоже таится что-то ценное?
4 место. 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale
25. И вот мы приблизились к миллиарду рублей и с разгону преодолели его. 16 августа 2014 эта машина 1964 года была продана за 26,4 млн долларов.
26. Под капотом этого алюминиевого кузова прячется 3,2-литровый двигатель V12.
27. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 1 млрд 320 млн рублей.
3 место. 1967 Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider
28. 17 августа 2013 года эта Феррари была продана на аукционе за 27,5 млн долларов.
29. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 1 млрд 375 млн рублей.
2 место. 1954 Mercedes W196
30. Неожиданно: Мерседес. Гоночный болид прошлого ушел с молотка за 29,6 млн долларов.
31. Машина за 1 млрд 480 млн рублей по сегодняшнему курсу выглядит вот так:
1 место. 1962 Ferrari 250 GTO
32. Таких машин было создано всего 39, и одна из них ушла с молотка в 2014 году за 38,1 млн долларов.
33. По сегодняшнему курсу машина стоила новому владельцу около 1 млрд 905 млн рублей.
С течение времени раритетные машины только поднимаются в цене, так что совсем скоро этот рейтинг претерпит изменения, а автомобили будут бить на аукционах новые рекорды.
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