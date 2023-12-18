Заглянуть в чужие окна

Проект американки Гейл Альберт-Халабан Out My Window начался с серии фотографий, сделанных десять лет назад во время бессонных ночей, когда она кормила ребёнка. Тогда Гейл переехала в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса и чувствовала себя довольно одинокой.







На фото: Париж.



За этими снимками последовали новые — уже с участием других людей, но не без участия самой Гейл. С помощью цифровой камеры и удалённого беспроводного программного обеспечения Халабан может фотографировать людей из другой страны. Она отправляет свою камеру местным жителям с инструкциями, как настроить оборудование, и управляет камерой из своей комнаты в Нью-Йорке. Среди её работ есть окна Берлина, Амстердама, Лос-Анджелеса, Парижа и Бангкока, и Гейл не планирует останавливаться.



Этот проект объединяет людей, живущих по соседству, и спасает от одиночества, считает она. Кому-то, как, например, парижанам, проект покажется аморальным — впрочем, Гейл утверждает, что снимала добровольцев, которые отзывались на её объявления. Соседи из квартир, напротив которых она жила, также были предупреждены. Единственное — Гейл, заручившись их согласием, не уточняла время съёмки, таким образом сохраняя естественность кадра.







Нью-Йорк







Париж







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Париж







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Амстердам







Нью-Йорк







Париж







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Нью-Йорк







Париж







Нью-Йорк







Париж



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