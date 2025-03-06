Семена, которые сделают нас всемогущими

Суперпродукты становятся модными и, затем, забываются напрочь — ровно так же, как это происходит с фэшн-трендами. Несколько лет назад все поголовно стали употреблять ягоды асаи, поверив, что они не только помогают заниматься спортом, но и спасают от заболевания раком. Затем, на рынок, вместо разочаровавших всех асаи пришли ягоды годжи, не несущие никакой пользы, кроме эффекта плацебо.

Семена Чиа

Льняное Семя

Семена конопли

Семена тыквы

Семена кунжута