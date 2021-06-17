Чего нельзя делать в Иордании

Традиционное ближневосточное общество основано на древних традициях и строгом соблюдении норм поведения. Иордания — радушная и открытая страна, однако и в ней есть свои «нет». Итак, чего ни в коем случае не следует делать в Хашимитском королевстве?









Отказываться от кофе

Показывать подошвы

Ходить по дому в обуви

Нарушать туалетный этикет

Хвалить маленьких детей

Молча принимать гостеприимство хозяев

Торопиться

Нарушать Рамадан

Спорить с мужчиной

Отзываться плохо о короле

Отказываться от танцев