Почему один из лучших бестселлеров XX века никогда не будет экранизирован

На экраны ежегодно выходят тысячи фильмов, а режиссёры очень часто обращаются к известным литературным произведениям в поисках сюжетов для своих киношедевров. Кажется, на сегодняшний день уже экранизирована вся мировая литературная классика. Если же современные произведения попадают в разряд бестселлеров, то режиссёры тут же пытаются заполучить у автора права на экранизацию. Но есть одно произведение, которое не будет экранизировано никогда.
Этот роман, если бы когда-нибудь был экранизирован, имел бы все шансы стать шедевром, потому что само произведение входит в сотню лучших англоязычных романов ХХ века, а имя главного героя давно стало символом подросткового бунта.
«Над пропастью во ржи». / Фото: www.topliba.com
Он частично был опубликован ещё в 1945-1946 годах, а в полной версии вышел в печать в 1951 году. При этом книга, написанная изначально для взрослых, стала настоящим хитом среди подростков, хотя во второй половине ХХ века и стала одной из самых запрещаемых. Нетривиальный сюжет, поднятые темы тоски и отчуждения, невинности и многое-многое другое сделали произведение настоящим бестселлером.
Но он никогда и ни при каких обстоятельствах не будет экранизирован, ибо сам автор ещё при жизни наложил запрет на любые попытки экранизировать его шедевр.
Джером Дэвид Сэлинджер. / Фото: www.kids.azovlib.ru
А всё дело было в том опыте, который пережил Сэлинджер в начале своей карьеры. Он на самом деле был готов к тому, чтобы заняться экранизацией «Над пропастью во ржи». Ещё в 1949 году на экраны вышла киноверсия рассказа автора «Дядя Уиггли в Коннектикуте». Создатели фильма очень вольно обошлись с произведением автора. Они не только переименовали его в «Моё глупое сердце», но и исказили сюжет. Именно этот факт называют одной из основных причин того, что Джером Дэвид Сэлинджер отказался от любых экранизаций своего произведения. Несмотря на это, успех романа «Над пропастью во ржи» привёл к неоднократным попыткам получить права на его экранизацию.
Джером Дэвид Сэлинджер. / Фото: www.twimg.com
Сразу же после выхода произведения в печать Джером Дэвид Сэлинджер получал неоднократные предложения адаптировать роман для экрана, в том числе и от Сэмюэля Голдвина, продюсера «Моего глупого сердца».
В письме, написанном в начале 1950-х, Джером Дэвид Сэлинджер заявлял о том, что к постановке готовится пьеса «Над пропастью во ржи», в которой он сам сыграет главного героя Холдена Колфилда, а вместе с ним на сцену выйдет Маргарет О'Брайен. Если же ему не позволят этого сделать, то пьеса поставлена не будет.
Джером Дэвид Сэлинджер. / Фото: www.yandex.net
Писатель упоминал о том, что роль Холдена пытался заполучить актёр Джерри Льюис, а с предложениями создать киноверсию романа к Сэлинджеру обращались Марлон Брандо, Джек Николсон, Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо.
Сценарист и режиссёр Билли Уайлдер сам рассказывал в интервью о нескольких неудачных попытках получить права на экранизацию бестселлера. Он посылал предложения автору, а однажды в офисе его агента в Нью-Йорке Лиланда Хейворда вдруг появился молодой человек, подошёл к режиссёру и попросил передать мистеру Лиланду Хейворду, чтобы он уволился. И сказал: «Он очень, очень бесчувственный!» Это был Джером Дэвид Сэлинджер, которого до этого Билли Уайлдер никогда не видел.
Джером Дэвид Сэлинджер. / Фото: www.autogear.ru
Американский режиссёр Элиа Казан в 1961 году обратился к Сэлинджеру за разрешением поставить сценическую версию «Над пропастью во ржи» для Бродвея, но тоже получил отказ. Ни Харви Вайнштейн, ни Стивен Спилберг не смогли добиться даже того, чтобы их заявки на получение прав на экранизацию были рассмотрены.
В 2003 году BBC выпустила на экраны в программе «The Big Read» своеобразную телеверсию романа, однако форма подачи и предварительная оговорка о том, что в данном случае имеет место быть лишь литературное обозрение, не повлекли за собой никаких обвинений. Демонстрация на самом деле прерывалась многочисленными обсуждениями и выглядела иллюстрацией к литературной беседе.
Джером Дэвид Сэлинджер. / Фото: www.iz.ru
Когда же Сэлинджер в 2010 году скончался, многие деятели киноиндустрии решили, что теперь уж точно можно будет экранизировать бестселлер. Однако агент писателя Филлис Вестберг заявила: с момента смерти автора ничего не изменилось, ибо он ещё в 1957 году ясно и твёрдо дал понять свою позицию по этому вопросу.
В своём письме автор «Над пропастью во ржи» обозначил: он считает роман совершенно неподходящим для создания фильма или пьесы, ибо самой главной составляющей этого произведения стало повествование от первого лица. И разделить автора и его взгляд на мир и окружающую действительность просто невозможно. Сэлинджер не отрицал: он и сам видит в романе уже готовые сцены фильма, но всё же экранная версия слишком обесценит произведение.
Джером Дэвид Сэлинджер. / Фото: www.thefilmstage.com
Несмотря на подобный запрет, в мире существует несколько «скрытых» киноверсий романа. А вот полноценного фильма, похоже, никто не увидит до тех пор, пока у бестселлера не истечёт срок авторских прав, который наступает обычно спустя много лет после смерти автора…
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