Привычки, которые про вас многое расскажут

В течение дня мы совершаем много действий, которые не остаются у нас в памяти – отрываем туалетную бумагу, отправляем электронное письмо коллеге или выбираем зубную пасту в магазине. Эти незначительные привычки позволяют сделать вывод о ваших эмоциях, чертах характера и о вашем подходе к жизни в целом. Вот несколько психологических исследований и мнений специалистов о том, что наши повседневные привычки могут рассказать о вас.



1. Выбор зубной пасты может рассказать о любви к детализации.

2. То, как вы вешаете туалетную бумагу, расскажет, насколько вы напористы.

3. Привычки в еде расскажут о вашем подходе к жизни.

4. Походка расскажет о вашей уязвимости.

5. Стиль разговора расскажет о ваших романтических чувствах.

6. Электронные письма расскажут экстраверт вы или нарцисс.

7. Пунктуальность расскажет, к какому типу личности вы относитесь.



Перфекционисты не выходят из дома, пока не удостоверятся, что все в порядке.



Любители драмы получают кайф от спешки, чтобы уложиться в срок.



Нарушители протестуют против власти или социальных норм.



Мечтатели слишком оптимистичны в отношении того, что могут сделать за определенный отрезок времени.



8. Нервные тики расскажут насколько вы перфекционист.

9. Привязанность к телефону говорит об эмоциональной стабильности.

10. Селфи расскажет, насколько вы открыты новому опыту.