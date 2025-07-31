7 мест на планете, которые впору назвать ранами на теле Земли

1. Рудник «Мир» (Российская Федерация)

Самая известная рана Земли на отечественных просторах. /Фото: life.ru

2. Кратер Госсес-Блафф (Австралия)

След от метеорита в Австралии. /Фото: twitter.com

3. Алмазный рудник Дайавик (Канада)

Огромные дыры просто посреди озера. /Фото: travelask.ru

4. Метеоритный кратер (США)

Кратер необычной формы. /Фото: theworldgeography.com

5. Кимберли Биг Хоул (Южная Африка)

Место, где нашли один из самых известных бриллиантов в истории. /Фото: sciencephoto.com

6. Кратер Тсваинг (Южная Африка)

Теперь на месте падения метеорита - огромное соляное озеро. /Фото: theworldgeography.com

7. Рудник Грасберг (Индонезия)

Рудник, где добывается больше всего золота. /Фото: multiurok.ru