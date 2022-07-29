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Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Большинство из нас любит ходить в кафе и рестораны. Кто-то выбирает такой вид досуга для того, чтобы приятно провести время вне дома, а кто-то — чтобы попробовать нечто принципиально новое и расширить свой кругозор.
Мы тоже не прочь провести приятный вечер за столиком в модном заведении. А еще мы любим изучать интернет на предмет полезных советов, поэтому решили узнать, какие блюда не стоит заказывать в ресторане, даже если очень хочется.

Свежевыжатый сок



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Свежевыжатый сок, безусловно, полезнее пастеризованного, но это не касается напитков, покупаемых в ресторане. Не факт, что ваш напиток был приготовлен именно для вас, — вполне возможно, что он дожидался вашего заказа за барной стойкой. Свежевыжатый сок является питательной средой для бактерий, которые могут перекочевать в него из соковыжималки или с рук бармена. Пакетированный напиток проходит пастеризацию, поэтому лучше остановить свой выбор на нем.

Хлеб



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Если вы думали, что корзинка с хлебом, которую любезно приносит вам официант, приготовлена именно для вас, вы ошибаетесь. Знаменитый шеф-повар Энтони Бурден однажды обмолвился, что даже в крутых ресторанах клиенту могут принести хлеб, который не съел предыдущий гость.

Бизнес-ланч



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Бизнес-ланч — это не только возможность недорого пообедать в хорошем ресторане, но и отличный способ для поваров израсходовать продукты, оставшиеся со вчерашнего вечера, и соорудить из них изысканное блюдо вроде фриттаты с морепродуктами.

Фирменные блюда



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Речь об уникальных блюдах, приготовленных шеф-поваром только на один вечер. Обычно для них сотрудники ресторана используют ингредиенты, оставшиеся от других угощений. Это неплохой способ снизить количество пищевых отходов, но сочетание вкусов в таком блюде может быть слишком эклектичным.

Суп дня



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Как и фирменное блюдо, суп дня в любом ресторане — это отличный способ для того, чтобы получить прибыль от оставшихся ингредиентов, прежде чем они испортятся. Известный шеф-повар Гордон Рамзи советует всегда спрашивать, каким был вчерашний суп: если таким же, то блюдо явно будет несвежим.

Барные снеки



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Как бы вы ни были голодны, не прикасайтесь к снекам, стоящим на столиках в баре. После ушедших клиентов миски с орешками никто не меняет, так что просто подумайте, сколько рук потрогали то, чем вы планируете перекусить. Вдобавок, скорее всего, снеки окажутся несвежими.

Мороженое



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Заказывать мороженое в заведениях общепита довольно бесcмысленно, потому что многие рестораны в качестве холодного десерта предлагают то же лакомство, которое продается в супермаркете. Только за гораздо более высокую цену. Исключение составляют заведения, в которых повар сам делает мороженое.

Хорошо прожаренный стейк



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Хорошо прожаренный стейк часто может сделать мясо жестким и испортить его качество. А еще он может быть опасен. Некоторые рестораны используют для приготовления этого блюда худшие и самые старые куски, потому что после того, как они поджарятся до хрустящей корочки, клиенты ни о чем не догадаются.

Гурманский бургер



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Заказать бургер из оленины с трюфелем, икрой и утиным яйцом, конечно, заманчиво. Но вряд ли повар будет перемалывать ради этого большой кусок дорогого и очень качественного мяса — в вашу котлету пойдут обрезки от других блюд. Хорошие бургеры готовят из голяшки, грудинки или реберной части, и нет нужды добавлять туда оленину. А гурманские добавки будут присутствовать лишь в очень небольших количествах и будут не того качества, какого бы вам хотелось.

Блюда из курицы



Пункты ресторанного меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Лучшие повара знают, что не стоит заказывать в ресторанах блюда из курицы, просто потому, что это будет невкусно. Дело в том, что многие заведения, опасаясь того, что гости получат пищевое отравление, перестраховываются и переваривают или пережаривают курицу, а от этого страдает вкус мяса.
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