Продукты, которые боятся холодильника

Купив продукты в магазине, и придя домой, большинство из них вы безжалостно отправляете в холодильник, даже не подозревая о том, что некоторые виды овощей и фруктов, а также другие продукты прекрасно обходятся без охлаждения.

Посторонние запахи, низкая температура и другие факторы могут негативно повлиять как на внешний вид продукта, так и на его свойства и текстуру, а в некоторых случаях хранение в холодильнике может даже испортить ваши продукты. Если вы всё ещё считаете, что для сохранения продуктов питания вам нужен холодильник, забудьте об этом и прочтите эту статью.

Хлеб

Есть некоторые люди, которые верят, что хлеб дольше сохранится свежим, если держать его в холодильнике. Можно заморозить хлеб, но если держать его в холодильнике, то он быстро высохнет и станет крошиться. А также из-за влажности это может привести к развитию плесени. Храните хлеб в сухом тёмном месте.

Лук

Лук нужно хранить в месте, где присутствует хорошая циркуляция воздуха. Излишне говорить, что холодильник не подходит под это описание. Вы также должны держать лук подальше от картофеля, так как это приведет к гниению первого.

Картофель

Охлаждение - лучший способ убить вкус картофеля. Вместо того, чтобы держать его в холодильнике, поместите картофель в сухой бумажный мешок, но не в пластиковый пакет, так как это способствует развитию плесени.

Авокадо

Авокадо не следует хранить в холодильнике, пока оно не созреет. В спелом состоянии авокадо может храниться в холодильнике около недели, а будучи недоспелым, он так и не станет мягким и маслянистым в условиях холодильника. Хранить его лучше при комнатной температуре.

Соусы

Соусы могут отлично храниться в кладовой до тех пор, пока не истечёт их срок годности, наравне с приправами.

Помидоры

Хранение в холодильнике убивает вкус помидоров и делает их рыхлыми. Однако, если вы хотите, чтобы недоспелые помидоры созрели быстрее, храните их в холодильнике в бумажном пакете.

Масла

Неважно кладёте ли вы в холодильник оливковое или любое другое растительное масло, в любом случае оно начнёт густеть и мутнеть. На самом деле в холодильнике можно хранить только масла на ореховой основе, все остальные же нужно держать в тёмном месте.

Чеснок

Если вы храните чеснок в холодильнике, то резко сокращаете срок его службы. Если вы будете держать чеснок в кладовой, то он сохранится там в течение двух месяцев. К тому же, от нахождения в холодильнике, у чеснока может испортиться вкус и появиться плесень. После того, как вы сломали головку чеснока, он может оставаться свежим в течение 10 дней.

Мёд

Если вы храните мед в холодильнике, то в итоге получите загустевшую, кристализованную субстанцию. Вы можете хранить мед вне холодильника, и он будет оставаться в первозданном виде почти бесконечно.

Дыни и арбузы

Если вы хотите, чтобы дыня или арбуз сохранили свой вкус наилучшим образом, то вы должны хранить их при комнатной температуре. Это поможет сохранить антиоксиданты, содержащиеся в них. Однако, если вы разрезали арбуз или дыню, то вы можете хранить их в холодильнике в течение трех-четырех дней.

Фрукты и ягоды

Некоторые фрукты, такие как яблоки, персики, абрикосы и нектарины должны храниться на кухонном столе для того, чтобы они дозрели. Хранение в холодильнике может изменить вкус и консистенцию плодов.

Все тыквенные

Все тыквенные, к которым относятся кабачки, патиссоны, цукини и сами тыквы, около месяца могут спокойно хранится в кладовке и будут даже вкуснее, чем если бы вы хранили их в холодильнике.

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