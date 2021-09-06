Как японский Шиндлер в СССР спас тысячи евреев от концентрационных лагерей: Тиунэ Сугихара

Тиунэ Сугихара.

Здание бывшего японского консульства в Каунасе.

Немецкие солдаты и местные жители наблюдают за поджогом литовской синагоги, 9 июля 1941 года. Фото Бундесархива.

Тиунэ и его сын Нобуки в Израиле, декабрь 1969 года.

Виза, выданная в 1940 году в Литве японским консулом Сугихарой. По ней беженец проехал через Советский Союз, а далее проследовал транзитом через японский город Цуруга на остров Кюрасао.

Премьер-министр Синдзо Абэ во время визита в бывшее японское консульство в Литве, где Тиунэ Сугихара работал вице-консулом.

Мемориальная доска Тиунэ «Семпо» Сугихары в саду мемориала Яд ва-Шем, Иерусалим