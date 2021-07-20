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Даунсайзинг и модульные платформы: какие тренды задает современное автомобилестроение


Даунсайзинг и модульные платформы: какие тренды задает современное автомобилестроение

В разное время автопроизводители стремились к разным целям. Были времена длинных капотов, биодизайна и больших моторов. Сегодня, когда по мнению большинства пик автомобилестроения остался позади - в далеких 90-х, в индустрии наметились новые тренды, которые демонстрирует нам перспективы развития автомобиля на ближайшие годы. В этой подборке разберемся, к чему стремятся автопроизводители сегодня.

1. Даунсайзинг


Типичная «жертва» даунсайзинга - трехцилиндровый 1-литровый двигатель Ford EcoBoost на 125 л.с. | Фото: yandex.net

Типичная «жертва» даунсайзинга - трехцилиндровый 1-литровый двигатель Ford EcoBoost на 125 л.с. | Фото: yandex.net

 

За этим страшным словом скрывается довольно простая идея: двигатель меньше, мощность больше. Если раньше мотор объемом 1.4 литра ставился на малолитражки и выдавал в лучшем случае «лошадей» 75, то сегодня «сердце» такого объема запросто можно встретить в немаленьком Volkswagen Passat. И выдает он там приличные 122 л.с, а в некоторых версиях и все 140 л.с. Следствием такого подхода стал постепенный уход с рынка машин с атмосферными моторами – сегодня большинство новых авто оснащено турбодвигателями. Такие «малыши» отличаются высокой литровой мощность, небольшим расходом топлива и… не самой лучшей надежностью. Да, из-за сложности конструкции и нагрузки на детали, такие моторчики не могут соревноваться со старыми двигателями в том, что касается надежности.

2. Модульные платформы


Прошли те времена, когда каждую деталь кузова формировали вручную на деревянном верстаке. | Фото: clicccar.com

Прошли те времена, когда каждую деталь кузова формировали вручную на деревянном верстаке. | Фото: clicccar.com

 

В условиях сегодняшнего рынка крайне важна эффективность производства, когда при наименьших затратах можно получить наибольший результат. Прошли те времена, когда каждую машину проектировали с нуля, а каждую деталь кузова формировали вручную на деревянном верстаке. Сегодня автопроизводители массово переходят на модульные платформы. Их суть состоит в том, что автомобиль можно собирать как конструктор из уже спроектированных частей.

Интересный факт
На этой «тележке» построен почти весь модельный рад Volkswagen и Audi. Фото: i.ytimg.com

На этой «тележке» построен почти весь модельный рад Volkswagen и Audi. Фото: i.ytimg.com

 

Одним из первопроходцев в создании модульных платформ можно считать концерн VAG (читай Volkswagen). Свою модульную платформу немцы обозвали MQB. Она создана для автомобилей с поперечным расположением двигателя, передним и полным приводом, а также гибридов и электромобилей. Уже сегодня большинство машин концерна самых разных классов построены на базе этой платформы.

3. Электромобили


 
Вот он - первый электромобиль, а не эти ваши «Теслы». | Фото: pbs.twimg.com

Вот он - первый электромобиль, а не эти ваши «Теслы». | Фото: pbs.twimg.com

 

Все новое – это хорошо забытое старое. В случае с электромобилями это правило работает как нельзя лучше. Вы только подумайте, первая рабочая машина с электродвигателем была представлена Уильямом Моррисоном в 1890 году, а к 1900 году треть всего автопарка составляли автомобили на электротяге. Однако тогда они проиграли конкуренцию двигателям внутреннего сгорания, поскольку в те времена не существовало достаточно емких батарей, чтобы обеспечить электромобилям хоть сколько-нибудь приличный пробег. И даже сегодня проблема с батареями никуда не делась. Но производители решают ее всеми силами, и вполне возможно, что скоро-таки решат.

4. Автопилот


Уже скоро это может стать реальностью. | Фото: carclub.ru

Уже скоро это может стать реальностью. | Фото: carclub.ru

 

Почти в каждом фильме про будущее можно встретить футуристическую машину, которая едет сама, без помощи водителя. Уже сегодня круиз-контроль во многих автомобилях позволяет драйверу убрать руки с руля и ноги с педалей и просто наблюдать за дорогой. Пока это только робкие попытки, однако разработкой полноценного автопилота занимаются все самые крупные мировые автопроизводители. И уже сегодня ясно, что за технологией вопрос не станет, нужно только урегулировать все на законодательном уровне. А это обещает быть едва ли не более сложной задачей, чем создание автопилота.

5. Кроссоверы


Даже такие консервативные бренды как Bentley и Rolls Royce имеют в своем модельном ряду по кроссоверу. | Фото: img1.akspic.ru

Даже такие консервативные бренды как Bentley и Rolls Royce имеют в своем модельном ряду по кроссоверу. | Фото: img1.akspic.ru

 

Автопилот и электромобили – это тренды, ориентированные на будущее. А вот сумасшедшая популярность кроссоверов – это уже здесь и сейчас. Потребителям очень пришлась по вкусу идея машины с управляемостью легковушки, проходимостью внедорожника и практичностью минивэна. И вот уже даже такие консервативные бренды как Bentley и Rolls Royce имеют в своем модельном ряду по кроссоверу. Вот так рынок даже самых сильных заставляет играть по своим правилам.

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Даунсайзинг и модульные платформы: какие тренды задает современное автомобилестроение

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Даунсайзинг и модульные платформы: какие тренды задает современное автомобилестроениеПодписаться на мой Instagram
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