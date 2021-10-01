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17 очаровательных строений для дачи, которые станут украшением участка


Оригинальные постройки на садовом участке.

Оригинальные постройки на садовом участке.

Для многих дача - это не просто огород с грядками и парочка клумб, но и место полного релакса. Именно поэтому некоторые дачники стараются украсить свой участок. Взять, например, сарайчики или туалеты... Человеческая фантазия границ не знает.

1. Царская уборная


Уборная в королевском стиле. | Фото: Pinterest.

Уборная в королевском стиле. | Фото: Pinterest.

Тот факт, что уборная на вашей даче не подключена к канализации, совсем не означает, что она не может быт роскошной и комфортной. Понадобятся лишь соответствующие декорации: красное сиденье со спинкой и бутафорская корона на полочке.

2. Теремок


Сказочный терем. | Фото: Make-Self.

Сказочный терем. | Фото: Make-Self.

По мнению Novate.ru, этот туалет уж больно похож на сказочный терем. Уборная представляет собой небольшой домик с яркими стенами, двускатной крышей и конюшенными дверями.

3. Сарай из спилов


Сарай из деревянных срубов. | Фото: Довідник корисних порад.

Сарай из деревянных срубов. | Фото: Довідник корисних порад.

Пеньки и срубы - оригинальный материал для строительства уютного сарайчика, загона для животных или беседки.

4. Баня


Деревянная мини-баня. | Фото: frostpattaya.com.

Деревянная мини-баня. | Фото: frostpattaya.com.

Крошечная круглая баня, построенная из деревянных досок, рассчитанная на одного-двух посетителей, станет любимым местом для отдыха в вашем дачном дворе.

5. Кирпичный туалет


Капитальный туалет из кирпича. | Фото: Make-Self.

Капитальный туалет из кирпича. | Фото: Make-Self.

Аккуратный маленький туалет, построенный из кирпича, с ямой для сбора отходов и комфортным сиденьем. По мнению Novate.ru, отличительной особенностью этой уборной, стало наличие окна и образцовая чистота.

6. Веселые картинки


Туалет с расписными стенами.| Фото: Make-Self.

Туалет с расписными стенами.| Фото: Make-Self.

Красочный сортир без канализации, построенный по стандарту из деревянных планок, изюминкой которого стали забавные рисунки, выполненные от руки красками. Также в этом туалете установлен современный санитарный контейнер, а на полу лежит коврик, который добавляет помещению уюта.

7. Летний душ


Летний душ в черном цвете. | Фото: Pinterest.

Летний душ в черном цвете. | Фото: Pinterest.

Простая кабинка летнего душа, построенная из широких деревянных планок, выкрашенных в черный цвет, станет заметной и функциональной частью вашего дачного быта.

8. Гараж


Гараж для велосипедов. | Фото: Pinterest.

Гараж для велосипедов. | Фото: Pinterest.

Небольшой навес из деревянных досок, предназначенный для хранения велосипедов, самокатов, детских колясок и прочих негабаритных средств передвижения.

9. Сказочная избушка


Избушка из поленьев. | Фото: benistore.win.

Избушка из поленьев. | Фото: benistore.win.

Очаровательная постройка из поленьев с оригинальной крышей и резными деталями - прекрасный пример того, как здорово может выглядеть туалет на дачном участке.

10. Подсобное помещение


Крошечный сарайчик для инструментов. | Фото: shopandmiles.info.

Крошечный сарайчик для инструментов. | Фото: shopandmiles.info.

Сарайчик, который по размерам, едва ли превосходит шкаф, выкрашенный в приятный мятный оттенок, - прекрасное место для хранения садового инструмента на участке.

11. Внутреннее убранство


Деревянный туалет с полочками. | Фото: Anternet.pw.

Деревянный туалет с полочками. | Фото: Anternet.pw.

Классический вариант внутреннего обустройства дачной уборной без канализации. Деревянная отделка, угловые полочки, ковер и различные детали в стиле ретро, делают это помещение очень стильным и по-домашнему уютным.

12. Современный стиль


Сортир в современном стиле. | Фото: Pinterest.

Сортир в современном стиле. | Фото: Pinterest.

Любителям современного стиля, наверняка, придется по душе этот сортир в стиле модерн, построенный из деревянных планок.

13. Шкаф для контейнеров


Шкаф для мусорных контейнеров. | Фото: CoachDecor.com.

Шкаф для мусорных контейнеров. | Фото: CoachDecor.com.

Невысокая решетчатая конструкция - прекрасное решение для тех, кто хочет убрать неприятные функциональные детали участка с глаз. Крыша конструкции представляет собой небольшую клумбу, что делает эту постройку еще привлекательнее.

14. Сарай с распашными дверями


Вместительный сарай с распашными дверями. | Фото: benistore.win.

Вместительный сарай с распашными дверями. | Фото: benistore.win.

Аккуратный деревянный сарай с распашными дверями, выкрашенными в яркий небесно-голубой цвет, - идеальное место для хранения садового инструмента, ведер, леек, химикатов и других аксессуаров современного дачника.

15. Мини-кладовая


Оригинальная кладовка под открытым небом. | Фото: Pinterest.

Оригинальная кладовка под открытым небом. | Фото: Pinterest.

Необычная компактная кладовка в современном стиле, станет отличным решением для хранения садовой мебели, детских игрушек, шлангов и других садовых принадлежностей.

16. Панорамные окна


Сарай с панорамными окнами. | Фото: Pinterest.

Сарай с панорамными окнами. | Фото: Pinterest.

Сарай с панорамными окнами - звучит необычно, а выглядит просто волшебно. Столь необычная постройка станет настоящей изюминкой загородного участка и надежным местом для хранения садового инструмента и других функциональных принадлежностей.

17. Желтый дом


Подсобное помещение с односкатной крышей. | Фото: Pinterest.

Подсобное помещение с односкатной крышей. | Фото: Pinterest.

Довольно просторное помещение, выкрашенное в жизнерадостный желтый цвет, с односкатной крышей, подойдет для хранения садовой мебели, мешков с удобрениями, садового инструмента и техники.

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17 очаровательных строений для дачи, которые станут украшением участка

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17 очаровательных строений для дачи, которые станут украшением участкаПодписаться на мой Instagram
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