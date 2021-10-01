17 очаровательных строений для дачи, которые станут украшением участка

Оригинальные постройки на садовом участке.
Для многих дача - это не просто огород с грядками и парочка клумб, но и место полного релакса. Именно поэтому некоторые дачники стараются украсить свой участок. Взять, например, сарайчики или туалеты... Человеческая фантазия границ не знает.
1. Царская уборная
Уборная в королевском стиле. | Фото: Pinterest.
Тот факт, что уборная на вашей даче не подключена к канализации, совсем не означает, что она не может быт роскошной и комфортной. Понадобятся лишь соответствующие декорации: красное сиденье со спинкой и бутафорская корона на полочке.
2. Теремок
Сказочный терем. | Фото: Make-Self.
По мнению Novate.ru, этот туалет уж больно похож на сказочный терем. Уборная представляет собой небольшой домик с яркими стенами, двускатной крышей и конюшенными дверями.
3. Сарай из спилов
Сарай из деревянных срубов. | Фото: Довідник корисних порад.
Пеньки и срубы - оригинальный материал для строительства уютного сарайчика, загона для животных или беседки.
4. Баня
Деревянная мини-баня. | Фото: frostpattaya.com.
Крошечная круглая баня, построенная из деревянных досок, рассчитанная на одного-двух посетителей, станет любимым местом для отдыха в вашем дачном дворе.
5. Кирпичный туалет
Капитальный туалет из кирпича. | Фото: Make-Self.
Аккуратный маленький туалет, построенный из кирпича, с ямой для сбора отходов и комфортным сиденьем. По мнению Novate.ru, отличительной особенностью этой уборной, стало наличие окна и образцовая чистота.
6. Веселые картинки
Туалет с расписными стенами.| Фото: Make-Self.
Красочный сортир без канализации, построенный по стандарту из деревянных планок, изюминкой которого стали забавные рисунки, выполненные от руки красками. Также в этом туалете установлен современный санитарный контейнер, а на полу лежит коврик, который добавляет помещению уюта.
7. Летний душ
Летний душ в черном цвете. | Фото: Pinterest.
Простая кабинка летнего душа, построенная из широких деревянных планок, выкрашенных в черный цвет, станет заметной и функциональной частью вашего дачного быта.
8. Гараж
Гараж для велосипедов. | Фото: Pinterest.
Небольшой навес из деревянных досок, предназначенный для хранения велосипедов, самокатов, детских колясок и прочих негабаритных средств передвижения.
9. Сказочная избушка
Избушка из поленьев. | Фото: benistore.win.
Очаровательная постройка из поленьев с оригинальной крышей и резными деталями - прекрасный пример того, как здорово может выглядеть туалет на дачном участке.
10. Подсобное помещение
Крошечный сарайчик для инструментов. | Фото: shopandmiles.info.
Сарайчик, который по размерам, едва ли превосходит шкаф, выкрашенный в приятный мятный оттенок, - прекрасное место для хранения садового инструмента на участке.
11. Внутреннее убранство
Деревянный туалет с полочками. | Фото: Anternet.pw.
Классический вариант внутреннего обустройства дачной уборной без канализации. Деревянная отделка, угловые полочки, ковер и различные детали в стиле ретро, делают это помещение очень стильным и по-домашнему уютным.
12. Современный стиль
Сортир в современном стиле. | Фото: Pinterest.
Любителям современного стиля, наверняка, придется по душе этот сортир в стиле модерн, построенный из деревянных планок.
13. Шкаф для контейнеров
Шкаф для мусорных контейнеров. | Фото: CoachDecor.com.
Невысокая решетчатая конструкция - прекрасное решение для тех, кто хочет убрать неприятные функциональные детали участка с глаз. Крыша конструкции представляет собой небольшую клумбу, что делает эту постройку еще привлекательнее.
14. Сарай с распашными дверями
Вместительный сарай с распашными дверями. | Фото: benistore.win.
Аккуратный деревянный сарай с распашными дверями, выкрашенными в яркий небесно-голубой цвет, - идеальное место для хранения садового инструмента, ведер, леек, химикатов и других аксессуаров современного дачника.
15. Мини-кладовая
Оригинальная кладовка под открытым небом. | Фото: Pinterest.
Необычная компактная кладовка в современном стиле, станет отличным решением для хранения садовой мебели, детских игрушек, шлангов и других садовых принадлежностей.
16. Панорамные окна
Сарай с панорамными окнами. | Фото: Pinterest.
Сарай с панорамными окнами - звучит необычно, а выглядит просто волшебно. Столь необычная постройка станет настоящей изюминкой загородного участка и надежным местом для хранения садового инструмента и других функциональных принадлежностей.
17. Желтый дом
Подсобное помещение с односкатной крышей. | Фото: Pinterest.
Довольно просторное помещение, выкрашенное в жизнерадостный желтый цвет, с односкатной крышей, подойдет для хранения садовой мебели, мешков с удобрениями, садового инструмента и техники.
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