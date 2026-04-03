3 быстрых способа обновить декор без ремонта

Переход от зимы к теплому сезону дается нашему организму достаточно сложно. Чтобы помочь себе перестроиться, важно не только обновить гардероб, но и освежить пространство вокруг. Хорошая новость в том, что для этого не нужно затевать ремонт — достаточно пары простых, но эффективных шагов, чтобы впустить весну в ваш дом.

1. Легкий текстиль вместо зимнего

Что можно сделать:

2. Цветы и зелень: оживите пространство

Что можно сделать:

3. Расхламление: вдохните новую энергию

Что можно сделать:

Как это сделать, рассказала основатель студии дизайна Алена Крайчинская.Первое, что стоит сделать, — убрать тяжелый зимний текстиль. «Темные плотные шторы, массивные пледы, бархатные подушки — все это ассоциируется с уютом холодных месяцев, но весной эти элементы только утяжеляют интерьер», — советует эксперт.— Замените шторы. Вместо плотных зимних портьер выберите легкие занавески из прозрачного тюля или льна. Если в спальне необходима защита от света, используйте blackout-шторы, но в светлых оттенках: кремовом, пастельно-голубом или нежно-зеленом.— Добавьте узоры. Весна — это цветы, геометрия, мелкий орнамент. Подберите текстиль с такими мотивами, чтобы добавить интерьеру легкость и свежесть.— Смените пледы и подушки. Вместо шерстяных пледов и бархатных подушек используйте хлопковые или льняные варианты в светлых и ярких тонах.Результат: легкий текстиль создаст ощущение воздушности и света, помогая вашему дому расцвести.Весна без цветов — это как утро без кофе. Живые растения и свежие букеты не только украшают интерьер, но и наполняют его ароматом и энергией.— Веточки с прогулки.Принесите домой ветки с первыми почками. Когда листочки начнут распускаться, вы почувствуете, как весна буквально входит в ваш дом.— Свежие цветы. Купите тюльпаны, нарциссы или гиацинты. Они продаются практически везде, от цветочных магазинов до супермаркетов. Поставьте их в красивые вазы, чтобы сделать интерьер более живым.— Растения в горшках. Если нет возможности покупать свежие цветы часто, выбирайте растения в горшках. Первоцветы, такие как крокусы, примулы или миниатюрные нарциссы, станут отличным решением.Результат: цветы добавляют интерьеру свежесть, а их аромат помогает создать весеннее настроение.Весна — идеальное время для генеральной уборки. Алена: «Разобрав пространство, вы не только освободите место для новых идей, но и почувствуете, как уходит зимняя тяжесть».— Разберите полки и шкафы. Уберите все ненужное: старые вещи, которые давно не используются, и мелочи, которые только пылятся. Не выбрасывайте — отдайте нуждающимся или продайте на онлайн-платформах.— Обновите гардероб. Сложите зимнюю одежду в дальние полки, а весенние вещи разместите ближе. Это поможет вам быстрее влиться в новый сезон.— Достаньте что-то новое. Весна — отличное время, чтобы оживить интерьер. Например, достаньте забытый чайный или кофейный сервиз, который вам подарили, но вы им не пользовались. Или купите новый, который будет радовать глаз и поднимать настроение каждый день.Результат: свободное пространство и порядок в доме создадут ощущение свежести и обновления, а новые детали добавят интерьеру изюминку.«Весеннее обновление дома — это не только про украшение, но и про заботу о себе. Легкий текстиль, цветы и расхламление помогут вам впустить в дом свежую энергию, а вместе с ней и хорошее настроение», — добавляет Алена.Не бойтесь экспериментировать: добавьте ярких красок, освободите пространство и позвольте весне поселиться в вашем доме. Ведь весна — это время перемен, и начать их можно прямо сейчас с вашего интерьера.