Старинный город Ксар Айт-Бен-Хадду, сотканный из крепостной стены, десятков глиняных замков, петляющих улочек и домов, спрятанных прямо в склоне горы, был и остается источником вдохновения для историков, социологов, архитекторов и любителей путешествий. Самый масштабный хорошо сохранившийся городок является впечатляющим примером глинобитной крепостной архитектуры Марокко и всего региона.
1 Древняя крепость перед Сахарой
Укрепленный город Айт-Бен-Хадду – яркий пример глинобитной архитектуры Марокко. | Фото: visitdraatafilalet-com.
Конусные горы, больше похожие не холмы, становились основой для строительства укрепленного поселения (Марокко). | Фото: vayaadventures.com.
Историки до сих пор не могут найти точный ответ, когда же все-таки на южных предгорьях Высокого Атласа перед самой большой пустыней мира начали появляться люди и поселение, но имеется достоверное подтверждение того, что в XI веке здесь точно проходил караванный маршрут из Томбукту через Загору в Марракеш и к тому времени в долине Унила уже имелась крепость Айт-Бен-Хадду. Постепенно разрастающийся город, спрятанный за серией крепостных построек, обеспечивал местом отдыха караванщиков, являлся бойким рыночным узлом, куда съезжались купцы, что поспособствовало быстрому расцвету многогранной культуры, религии, развитию градостроительства и архитектуры.
2. Технология строительства
Главным строительным материалом многие столетия являлся сырцовый кирпич, изготовленный из глины и сухого измельченного тростника (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: indemniflight.com.
Стоит отметить, что были найдены более ранние руины крепостного города, говорящие о том, что метод строительства ксар (крепостей) не менялся на протяжении многих столетий. Об этом свидетельствуют сохранившиеся памятники архитектуры, датируемые XVII веком.
Примечательно: Отсутствие лесов и других природных строительных материалов, вынуждало людей изыскивать возможности обретения крыши над головой. Еще до нашей эры в регионах со скудными природными запасами, люди научились использовать грунт с добавлением соломы или других остатков растительных волокон, создавая рукотворный строительный материал – кирпич-сырец. Эта технология и была распространена на большей части территории Африки и Ближнего Востока. В зависимости от того, какие грунты преобладали, здания имели соответствующий цвет. В Марокко, там, где находится старейший город-крепость Айт-Бен-Хадду, имелись природные запасы глины с преобладанием красно-коричневого цвета, что и предопределило эстетику архитектурных творений.
Ксар Айт-Бен-Хадду – самый большой, хорошо сохранившийся населенный пункт, строения которого датируются XVII веком (Марокко). | Фото: indemniflight.com.
Стоит отметить, что к глине местные строители добавляли измельченный сухой тростник, изготавливая кирпич-сырец, который просто сушили на солнце, а затем возводили крепостные стены, замковые строения, общественные здания, частные дома и сельхозпостройки. Этот материал как нельзя лучше подходит для засушливого жаркого региона, поскольку глинобитные стены способны поддерживать оптимальную температуру внутри помещений, являются экологичными, не горючими, «дышащими», что благотворно влияет на здоровье человека.
Время, погодные условия и окружающая среда пагубно влияют на строения из сырцового кирпича (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: indemniflight.com.
Летом река полностью высыхает, хотя случаются и наводнения, наносящие непоправимый урон крепостным стенам (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).
При этом кирпич-сырец один из самых недолговечных строительных материалов, что является причиной потери большинства исторических архитектурных объектов, особенно тех, которые в течение некоторого времени были заброшены. Такого рода строения требуют постоянного участия человека и тщательного технического обслуживания. Хотя и эти меры не могут стать гарантией сохранности в особо дождливые периоды или во время разлива рек.
3. Архитектурные особенности ксар (укрепленных поселений)
Многоуровневая городская структура создает иллюзию монолитности (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: visitdraatafilalet-com.
Ксар (город-крепость), представляет собой группу глинобитных зданий, окруженных высокими стенами, возведенными из традиционного для территорий перед пустыней Сахарой, кирпича-сырца. Градостроительная планировка основана на кучном расположении строений, спрятанных за оборонительными стенами, укрепленными угловыми башнями, замысловатых изгибах улочек, ведущих к 4 воротам и главной площади.
Городок расположен на укрепленных террасах (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: vayaadventures.com.
Узкие извилистые улочки, проходящие сквозь арки, были покрыты пальмовыми листьями (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).
Глинобитные здания перекрывали бревнами и обмазывали раствором глины, а в качестве кровельного покрытия использовали сухой тростник (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).
Дома практически сливаются друг с другом вне зависимости от того, скромное ли это строение или небольшой городской замок с высокими разноуровневыми башнями, украшенными декоративными элементами (из глиняного кирпича). А вот общинные районы ксара предполагают более разрозненное расположение строений (коллективные овечьи загоны, конюшни, чердаки, кормовые ямы, рыночная площадь, зал заседаний для собраний вождей, мечеть, медресе), наличие городской площади и скромных парковых зон.
Здания, расположенные близь скалы, частично встроены в ее склон (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: ar.tripadvisor.com.
За пределами крепостных стен находился караван-сарай, общественный амбар, два кладбища и святилище (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).
Отличительной чертой этого города-крепости являются «подвешенные» хижины, частично встроенные в склон холма, из-за чего Ксар Айт-Бен-Хадду выглядит довольно впечатляюще за счет общей монолитности, среди которой можно разглядеть вкрапления пальмовых рощ, разбавляющих насыщенный красновато-коричневые оттенки. Стоит упомянуть, что жизнь горожан за пределами крепостных стен никогда не прерывалась. Здесь имелись общественные амбары для хранения зерна, площадка для его обмолота, два кладбища для мусульман и евреев, а также святилище святого Сиди Али Умера. Также вплотную к городу-крепости был построен караван-сарай, имеющий собственную оборонительную стену, чтобы обеспечить безопасный отдых караванщиков, которая могла выдержать нападение и недлительную осаду. Помимо комнат для сна, в караван-сарае были предусмотрены харчевни, складские помещения для товара, загон для скота и большой внутренний двор с колодцем и местами для отдыха.
4. Ксар Айт-Бен-Хадду – главная достопримечательность Марокко
Дизайн декоративных мотивов и элементов как нельзя лучше расскажут о культурных и религиозных пристрастиях жителей старинного города (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко)
Несмотря на максимальную приспособленность к жизни в южномарокканском регионе, устойчивость и экологичность строений, город к началу XX века стали покидать жители, а к 1990-м годам он практически опустел. Многие жители не рискнули покидать насиженные места, поэтому в 1960-х годах основали новую деревню рядом с Ксар Айт-Бен-Хадду. А тем временем заброшенные дома и общественные здания очень быстро потеряли не только привлекательность, но и часть своих конструкций даже несмотря на то, что в 1987 году Ксар Айт-Бен-Хадду был внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО после чего начались и работы по их консервации.
Все, что осталось от интерьеров помещений (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).
На территории исторического города сохранилось два жилых дома, хозяева которых проводят экскурсии за отдельную плату (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: vayaadventures.com.
По сведениям Novate.ru без эксцессов в этом процессе не обошлось. Стараясь укрепить старинные сооружения, которые не выдерживают груза времени и влияние окружающей среды, некоторые подрядчики используют в растворах цемент, а то и вовсе бетонные смеси. Учитывая аутентичность городка и защиту на мировом уровне к таким действиям, прибегать запрещено. Во избежание проблем в дальнейшем, членам «Комитета по борьбе с правонарушениями» приходится неусыпно следить за реставрационными работами, чтобы традиционные технологии не нарушались и, впоследствии, не увидеть пластиковые окна и оштукатуренные цементным раствором дома.
5. Старинный Ксар Айт-Бен-Хадду стал колоритной кинематографической площадкой для натурной съемки
На улицах старинного города можно приобрести сувениры местных мастеров (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).
Если сравнивать с другими укрепленными населенными пунктами региона, Ксар Айт-Бен-Хадду неплохо сохранил свою архитектурную аутентичность, исторический стиль и городскую планировку, несмотря на частичное разрушение строений. Это обстоятельство привлекает кинематографистов со всего мира для съемок восточных сюжетов, тем более что дома-замки знати и правителей ксара, находящиеся в нижней части поселения, сохранили не только старинную форму и структуру, но и традиционные декоративные мотивы, так что утруждать себя изготовлением декораций не приходилось.
Особенно захватывающе городок выглядит на рассвете и закате, когда солнечные лучи освещают террасы и глинобитные замки (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: indemniflight.com.
В разное время здесь было снято множество фильмов, запечатлевших колоритный облик исторического поселения, являющего самым ярким образцом глинобитной архитектуры всего континента. Среди кинолент, снятых на улочках старинного города встречаются и довольно популярные: «Лоуренс Аравийский» (1962, режиссер Дэвид Лин), «Человек, который хотел стать королём» (1975, режиссер Джон Хьюстон), «Иисус из Назарета» (1977, режиссер Франко Дзеффирелли), «Бандиты времени» (1981, режиссер Терри Гиллиам), «Жемчужина Нила» (1985, режиссер Льюис Тиг), «Искры из глаз» (1987, режиссер Джон Глен), «Последнее искушение Христа» (1988, режиссер Мартин Скорсезе), «Под покровом небес» (1990, режиссер Бернардо Бертолуччи), «Кундун» (1997, режиссер Мартин Скорсезе), «Мумия» (1999, режиссер Стивен Соммерс), «Клон» (2001, режиссер Жайме Монжардим), Гладиатор» (2000, режиссер Ридли Скотт), «Александр» (2004, режиссер Оливер Стоун), «Принц Персии: Пески времени» (2010, режиссер Майк Ньюэлл).
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