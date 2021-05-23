С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки

Как говорится: любишь кататься, люби и саночки возить. А если любишь рыбку есть, то люби ее и чистить! Последнее однако не всегда бывает просто, особенно есть чешуя у рыбы крепкая.
Обычно для чистки используется обыкновенный нож, хотя некоторые используют для этой цели терку. Однако можно сделать специальное приспособление, которое поможет справиться с чешуей с наименьшими усилиями — вот такую простую, но эффективную рыбочистку!
Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки

Вам потребуются:



деревянная лопатка;
тонкие гвозди;
инструментыВ качестве основы для рыбочистки будем использовать старую деревянную лопатку. Если лопатки нет, можно легко вырезать ее из доски/фанеры или же просто взять небольшую дощечку.
Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки
Далее на поверхности выбранной основы делаем разметку в виде сетки. Длина стороны квадратика в нашем случае — 1 см.Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки
Затем, пользуясь получившейся разметкой, в вершины квадратиков вбиваем гвозди. Гвозди желательно брать достаточно тонкие и, конечно, новые. До конца гвозди вбивать не нужно, острая часть должна выступать лишь примерно на 1 см.Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки
Ну вот и все, рыбочистка готова, можно смело ее испытывать! Только учтите, что сильно давить на приспособление не нежно, иначе оно может порезать рыбу. Просто легко проводим рыбочисткой по поверхности, подцепляя и снимая чешую.

Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Рыбасоветы
11
Обсудить

Картина дня

наверх