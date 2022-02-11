12 вещей, которые точно нужно хранить в машине, чтобы быть готовым ко всему

12 вещей в бардачке на все случаи жизни.
Если следовать логике «мой дом – моя крепость», то машина – это форт на колёсах. И, как положено порядочному замку, автомобиль должен быть готовым к «осаде» любых неприятностей. А потому эксперты рекомендуют всегда хранить в бардачке вот эти 12 предметов. Они помогут пережить всё: от аврала в офисе до непредвиденного свидания.
Чтобы быть готовым ко всему, эксперты в области личной организации (да-да, бывают и такие) и даже выживания советуют всегда хранить в автомобили вот такие вещи. И с этим сложно не согласиться.
1. Аптечка
Без аптечки – никуда.
Да, этот пункт вполне очевиден. Но мастера выживания настоятельно советует добавить в аптечку несколько неожиданных предметов. Например, капли для глаз типа «искусственная слеза», которые помогут справиться с сухостью или убрать посторонние частицы – мастхэв для любого водителя. А ещё женский гигиенический тампон. С его помощью можно остановить практически любое кровотечение. И не только то, о котором вы могли подумать.
2. Большая пачка влажных салфеток
Для мини-уборки и многого другого.
Потому что никогда не знаешь, когда дети перевернут сок на заднее сидение или придётся ужинать сытной шавермой прямо на водительском месте. Для минимальной уборки салона салфетки всегда пригодятся.
3. Запасная «зарядка» для телефона
И как вообще без зарядного?
Батарея смартфона – далеко не железная, а приучить себя повсюду носить кабель в кармане или сумке – затея практически безнадёжная. Так что поселите зарядное в бардачке на постоянной основе, точно пригодится.
4. Фонарик и запасные батарейки к нему
Фонарик точно пригодится.
На случай непредвиденных ситуаций, включая сломанные фары. Фонарик также пригодится, если что-то случится с машиной и придётся посылать сигнал о помощи.
5. Мини-набор инструментов
Миниатюрный набор инструментов
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Даже, если вы безнадёжно далеки от механики, отвёртка, плоскогубцы, молоток и изолента точно не помешают. Мало ли, что и с чьей помощью придётся чинить по дороге?
6. Бутылка с водой
Соблюдать питьевой режим даже за рулём.
Чистая и перезаполняемая. Потому что соблюдать питьевой режим нужно даже за рулём, о чём большинство водителей попросту не думает. Главное, не забывайте очищать ёмкость и заливать новую воду хотя бы раз в три-четыре дня. А также не оставлять бутылку рядом с окном в летнюю жару – это потенциально вредно и для пластика, и для вашего здоровья.
7. Пакет или холщовая сумка для продуктов
Чем меньше пакетов дома, тем лучше.
Заехать за покупками можно в любой момент, но кому нужно накапливать дома пакет с пакетами? Тем более что большинство супермаркетов взымают за пакет дополнительные деньги.
8. Блокнот и ручка
А вдруг техника сломается?
Мы привыкли полностью полагаться на смартфоны и навигаторы, но никогда не знаешь, когда техника коварно выйдет из строя. А вдруг придётся спрашивать дорогу у прохожих? Да и детей в машине нужно чем-то отвлекать. Лучше, пусть рисуют на листах блокнота, чем на спинке сидений.
9. Зонтик и/или дождевик
Дождевик не бывает лишним.
Потому что дожди случаются и от них не всегда можно спрятаться в тёплом автомобиле. Да и пассажирам может пригодиться.
10. Косметичка
На случай вечеринок и свиданий.
Конечно, рекомендация относится к прекрасной половине. Если вас пригласят на торжество или свидание прямо после работы, вы наверняка поблагодарите саму себя за привычку держать мини-косметичку в бардачке. Пудры или миниатюры тонального крема, туши и помады насыщенного цвета уже будет достаточно, чтобы быстро привести себя в порядок.
11. Жевательная резинка
Не только для свежего дыхания.
И не только «на случай важных переговоров», чтобы освежить дыхание. Жвачка также способна снять симптомы изжоги, о чём знают немногие, но что точно стоит использовать в дороге.
12. Термоодеяло (покрывало из фольги)
Спасательное одеяло на все случаи жизни и немного больше.
В случае экстремальной ситуации оно поможет быстро согреться. А таких ситуаций может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. А ещё оно выдерживает вес до 200 кг, так что подходит в качестве носилок. Недаром в странах Евросоюза стандарты безопасности обязуют водителей хранить изотермическое одеяло в дорожной аптечке.
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