12 вещей, которые точно нужно хранить в машине, чтобы быть готовым ко всему

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12 вещей в бардачке на все случаи жизни.





Если следовать логике «мой дом – моя крепость», то машина – это форт на колёсах. И, как положено порядочному замку, автомобиль должен быть готовым к «осаде» любых неприятностейОни помогут пережить всё: от аврала в офисе до непредвиденного свидания.



Если следовать логике «мой дом – моя крепость», то машина – это форт на колёсах. И, как положено порядочному замку, автомобиль должен быть готовым к «осаде» любых неприятностей . А потому эксперты рекомендуют всегда хранить в бардачке вот эти 12 предметов.

1. Аптечка

Без аптечки – никуда.

2. Большая пачка влажных салфеток

Для мини-уборки и многого другого.

3. Запасная «зарядка» для телефона

И как вообще без зарядного?

4. Фонарик и запасные батарейки к нему

Фонарик точно пригодится.

5. Мини-набор инструментов

Миниатюрный набор инструментов

6. Бутылка с водой

Соблюдать питьевой режим даже за рулём.

7. Пакет или холщовая сумка для продуктов

Чем меньше пакетов дома, тем лучше.

8. Блокнот и ручка

А вдруг техника сломается?

9. Зонтик и/или дождевик

Дождевик не бывает лишним.

10. Косметичка

На случай вечеринок и свиданий.

11. Жевательная резинка

Не только для свежего дыхания.

12. Термоодеяло (покрывало из фольги)

Спасательное одеяло на все случаи жизни и немного больше.