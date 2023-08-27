Всегда стеснялся женщин, а когда решил жениться — умер: Виражи судьбы писателя Франца Кафки

Произведения австрийского писателя Франца Кафки пропитаны абсурдом и страхом перед внешним миром, что вызывает у его читателей тревожные чувства. Впрочем, такой же странной была и жизнь самого писателя. Поэтому, изучая его биографию, можно понять, откуда в голове автора появлялись все эти невероятные и пугающие миры, объединяющие в себе реализм и фантастику. Писатель попросил друга после его смерти сжечь все написанное им, но тот ослушался и опубликовал его работы. И спустя четверть века после смерти Кафка становится одной из ключевых фигур литературы XX века. Что же так манит читателей? Каким был автор при жизни? Об этом и многом другом — далее в статье.
Противоречивые чувства к родине
Франц Кафка родился в 1883 году в немецкоязычной еврейской семье среднего класса в Праге, столице Королевства Богемия, которое на тот момент входило в состав Австро-Венгерской империи. Из-за еврейской национальности у будущего писателя было много проблем. В то время в Праге частыми были еврейские погромы, а самих евреев ненавидели и называли «поганой кровью». Все это навсегда врезалось в память писателя. Более того, Кафка говорил и писал на немецком языке, который ненавидела большая часть населения его родины.
Родители писателя, Юлия и Герман Кафка
По словам Кафки, из-за ярой ненависти к евреям единственным вариантом спасения был побег из города. Но он остался, сравнив себя с тараканом, которого никак не могут вытравить из дома. Что удивительно, спустя годы после смерти Кафка стал одним из символов Праги — города, который он искренне любил, но одновременно с этим считал злом, забравшим у него все силы.
Боялся своего отца
Когда Франц родился, его отец, купец Герман Кафка, посмотрев на новорожденного сына, нахмурившись спросил: «Почему же он такой худой?». Впрочем, с возрастом худоба не исчезла. Да и вообще Франц рос болезненным, ранимым и меланхоличным. С юных лет он страдал низким давлением, мигренями, бессонницей и прочими недугами. В общем, Франц был абсолютной противоположностью его здорового, сильного и властного отца.
В знаменитом Письме к отцу Кафка признается, что в детстве так боялся его, что не сомневался в способности отца физически уничтожить его или, как он пишет, разорвать на части
Возможно, именно из-за такой разницы Франц побаивался отца и бессознательно противостоял ему. Когда отец был дома, мальчик старался не выходить без особой надобности из своей комнаты. Несмотря на то, что Герман Кафка в связи с длительными командировками был дома лишь 3-4 месяца в году, все же он оказал огромное влияние на формирование личности сына.
В будущем отец видел своего сына юристом, поэтому настоял на получении соответствующего образования. Окончив университет и получив докторскую степень, Франц устроился работать обычным клерком в страховом ведомстве. Он был способным работником, поэтому без труда продвигался по служебной лестнице, однако эта работа не доставляла ему радости. Впрочем, всё, что не было связано с литературой, он всем сердцем ненавидел, считая ненужным и пустым.
Но он не мог перечить отцу, поэтому всю жизнь разрывался между юридической и писательской деятельностью. К слову, именно Кафка изобрел и внедрил жесткую каску для рабочих, так как по долгу службы он наблюдал несчастные случаи на стройках и промышленных объектах. За что и получил награду от родного города.
В Праге установлены несколько памятников Францу Кафке
Стеснялся своего тела
Как уже говорилось ранее, отец сильно повлиял на жизнь Франца, даже на его отношения с противоположным полом. Писатель очень стеснялся своего тощего тела, тем более, что в роду писателя все были рослыми, сильными и крепкими, даже его сестры, а мужчины в семье и вовсе были силачами. Например, говорят, что дедушка писателя, мясник по имени Якоб, мог зубами поднять целый мешок с мукой.
Всю жизнь писатель стеснялся своей худобы
Как-то раз отец Франца взял сына с собой в бассейн, чтобы наладить с ним общение. Когда мальчик увидел в раздевалке своего отца без одежды, он начал еще больше комплексовать по поводу своей худобы. Все это вызвало у Франца депрессию, а со временем еще и повлияло на его отношения с женщинами. Он еще больше начал чувствовать себя слабым и неуклюжим. Впрочем, и питался Франц более умеренно, нежели его родственники. Более того, писатель был вегетарианцем, так как его повергали в ужас и депрессию туши убитых животных. И это при том, что его дед был мясником.
Избегал женщин
Комплексы по поводу фигуры мешали Францу не только жить полноценной жизнью, но и строить отношения с женщинами. Впрочем, он был довольно влюбчивой натурой, но вот женщин избегал. Личным встречам с ними Кафка предпочитал письма. Первые отношения у писателя начались в 26 лет. Его избранницей стала молодая официантка из ресторана. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда, и у них завязался роман.
Однако, проведя впервые ночь с женщиной, он не вкусил того наслаждения и счастья, которое представлял до этого момента, а испытал некое отвращение. В своем дневнике Франц так описал первый любовный опыт: «Меня тошнит от мысли о том, что только что произошло».
Оказалось, что причина была не в девушке, а в нем самом. Ему не нравился физический контакт с девушками из-за его комплексов по поводу худобы. По признанию Кафки, он начал считать себя самым худым человеком в мире с того момента, как увидел отца в раздевалке. С той поры он боялся даже подумать о том, чтобы предстать перед кем-то без одежды, тем более перед женщиной.
Роман с переводчицей Миленой Есенской был идеален для писателя, так как девушка была замужем, и они больше переписывались, чем виделись
Всякий раз снимая одежду, перед его глазами всплывала та сцена в бассейне, и он боялся, что женщины посмеются над ним. Дабы этого избежать, он и установил в своем сердце некий защитный механизм. Однако проблемы были лишь в голове самого Франца, так как девушкам он очень нравился. Он подкупал их своим красноречием и умением в красивой форме выразить свои чувства.
Женщины писателя
С женщинами у Франца были странные отношения, причем инициатором разрыва был всегда он. Кафка бросал девушек, когда они его утомляли, либо же все заходило слишком далеко. Одной из его пассий была Фелиция Бауэр, которой он за 4 года делал дважды предложение, но так и не решился жениться. Возможно, виной тому была внешность Фелиции. Писатель при первой встрече сказал ей, что она некрасивая и сравнил ее с лошадью. Единственное, что нравилось писателю в ней, так это берлинская прописка. Это значило, что они будут редко видеться и разговаривать.
«Лицо костистое и пустое, нос почти сломанный. Волосы белокурые, немного жесткие, лишенные шарма, крепкий подбородок» - так Франц описал Фелицию в своем дневнике
Такой формат отношений подходил писателю, так как реальная жизнь с женщиной его не привлекала, ему больше нравилась эпистолярная романтика. Их переписка была словно любовный роман — невероятно чувственна, полная страсти и фантазий. Однако девушка хотела реальной семьи и детей, а не романтики в переписке. Вскоре пара рассталась, но не из-за нежелания Франца жениться, а из-за подруги Фелиции, Греты Глох, которой увлекся писатель.
В 1919 году писатель познакомился с дочерью сапожника, владелицей небольшого шляпного салона Юлией Вохрыцек. Их отношения продлились год. Франц даже сделал Юлии предложение, правда сам не понимал для чего, и девушка согласилась. Но отец писателя запретил сыну жениться на девушке не из их круга.
Перед смертью решил жениться
Осознанно жениться писатель решил лишь в 40 лет. Его избранницей стала 19-летняя Дора Диамант. Спустя 3 недели после знакомства пара начала жить вместе в Берлине. Затем девушка отправилась вместе с возлюбленным в пригород Вены, где Кафка лечился от туберкулеза.
Франц написал письмо отцу Доры, в котором просил руки его дочери. Но семья молодой девушки была против этого союза, так как больной 40-летний писатель уже, можно сказать, был одной ногой в могиле. Спустя чуть менее года после знакомства писатель умер на руках у возлюбленной.
С Дорой впервые за долгие годы Франц был по-настоящему счастлив и захотел жить
Перед своей кончиной писатель отдал все свои неизданные произведения другу Максу Броду и попросил его всё сжечь до тла. Кафка не хотел, чтобы мир увидел его страхи и попытки справиться с терзающими его чувствами, которые он отразил на бумаге. Однако друг не исполнил последнюю волю усопшего, а, напротив, помог публикации и популяризации произведений Кафки. Поэтому основная часть работ писателя была издана уже после его смерти.
Феномен Кафки
Сейчас Кафка сейчас является неким «литературным брендом». Многие уверены, что феномен Кафки заключен в его универсальности. Каждый видит в его творениях что-то свое и трактует, как хочет. Также и самого писателя каждый видел по своему. Его называли иудеем, но он сравнивал хасидов с африканским племенем. Его считали атеистом, но он верил в Бога. Модернисты провозгласили его своим символом, а французский философ Альбер Камю — аргументом своей философии абсурда.
Он был для каждого своим, хотя себя он не мог причислить ни к одной касте. Ему было на все плевать. Он жил в своем мире, пронизанном личной болью к трагедии бытия. В его абсурдных и болезненных историях зачастую легко узнать нашу современность, но понять это может не каждый, так как вникнуть вглубь его произведений бывает непросто, ведь они созданы по его личным законам.
Дом-музей Франца Кафки, посвящённый жизни и деятельности писателя, находится в Праге, на Малой Стране, слева от Карлова моста
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