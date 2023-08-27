Всегда стеснялся женщин, а когда решил жениться — умер: Виражи судьбы писателя Франца Кафки

Противоречивые чувства к родине

Родители писателя, Юлия и Герман Кафка

Боялся своего отца

В знаменитом Письме к отцу Кафка признается, что в детстве так боялся его, что не сомневался в способности отца физически уничтожить его или, как он пишет, разорвать на части

В Праге установлены несколько памятников Францу Кафке

Стеснялся своего тела

Всю жизнь писатель стеснялся своей худобы

Избегал женщин

Роман с переводчицей Миленой Есенской был идеален для писателя, так как девушка была замужем, и они больше переписывались, чем виделись

Женщины писателя

«Лицо костистое и пустое, нос почти сломанный. Волосы белокурые, немного жесткие, лишенные шарма, крепкий подбородок» - так Франц описал Фелицию в своем дневнике

Перед смертью решил жениться

С Дорой впервые за долгие годы Франц был по-настоящему счастлив и захотел жить

Феномен Кафки

Дом-музей Франца Кафки, посвящённый жизни и деятельности писателя, находится в Праге, на Малой Стране, слева от Карлова моста