  Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...
  Александр Дербенев
    Полный бред. А сейчас что, лучше. Сплошная нажива и воровство. Нет никакой конкуренции. Сельское хозяйство разрушено....Почему в Советско...
  Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...

5 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые человечество вскоре может утратить



Список всемирного наследия ЮНЕСКО демонстрирует человечеству уникальные памятники природы, истории и архитектуры, которые необходимо беречь и сохранять. Однако не всегда это удаётся по самым разным причинам, и объекты, которые даже взяты под защиту мирового сообщества, могут в любой момент погибнуть из-за изменения климата, некомпетентности проверяющих органов или военных конфликтов.
Потому знаменитой международной организацией составляются также и списки мест на планете, которые находятся под угрозой исчезновения, чтобы, как минимум, привлечь к их проблеме тех, кто сумеет помочь их сохранить. Вашему вниманию 5 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые человечество вскоре может утратить.

1. Национальный парк Комоэ (Кот-д’Ивуар)


Национальный парк, который давно внесли в этот список. /Фото: wikipedia.org

Национальный парк, который давно внесли в этот список. /Фото: wikipedia.org

 

Национальный парк Комоэ оказался в списке объектов ЮНЕСКО, находящихся угрозой в 2003 году. Причиной внесения объекта стало потенциальное воздействие гражданских беспорядков, которые там время от времени вспыхивают, а также уменьшение популяции крупных млекопитающих вследствие массового браконьерства и отсутствия эффективного механизма управления. В 2017 году появилась информация об исключении объекта из рейтинга ЮНЕСКО, что, впрочем, не свидетельствует, что ситуация с парком в корне изменилась в положительную сторону.

2. Потоси (Боливия)


Тот случай, когда под угрозой оказывается архитектура целого города. /Фото: triplook.me

Тот случай, когда под угрозой оказывается архитектура целого города. /Фото: triplook.me


 

Потоси является знаменитым боливийским городом, как минимум, по двум фактам: во-первых, его частенько включают в рейтинг самых высоких городов над уровнем моря, а иногда и ставят на первую строчку, ведь, по данным редакции Novate.ru, он расположен на высоте в 4824 метра. А во-вторых, она находится в ещё одном списке - объектов ЮНЕСКО находящихся под угрозой, куда он включается с 2014 года.
Причиной стало постоянные работы по добыче серебряной руды в горах Серро-Рико, которые очень богаты на этот драгоценный металл.

3. Порт Коро (Венесуэла)


В Венесуэле множество архитектурных жемчужин, но они могут исчезнуть. /Фото: wikichali.com

В Венесуэле множество архитектурных жемчужин, но они могут исчезнуть. /Фото: wikichali.com

 

Порт Коро, основанный в 1527 году, имеет историческую ценность, так как является одним из первых колониальных городов на территории Венесуэлы. Всего там насчитывается 602 исторических здания, а такая плотная застройка прошлых столетий встречается далеко не везде. Однако Коро также оказался в списке объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, так как существует угроза потери части сооружений по причине несоответствующего развития внутри самого порта, а также фактическое отсутствие контроля со стороны городских властей.

4. Шахрисабз (Узбекистан)


Туристическая достопримечательность может пострадать от самих туристов. /Фото: orexca.com

Туристическая достопримечательность может пострадать от самих туристов. /Фото: orexca.com


 

Памятники архитектуры Шахрисабз - цитадели и остатки крепости - из Узбекистана оказались в списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в 2016 году. Причём причина его включения туда довольно любопытна: всё дело в том, что будучи популярной туристической достопримечательностью, развитие соответствующей инфраструктуры значительным и негативным образом влияет на сохранность исторического объекта.

5. Старая часть Саны (Йемен)


Красивейшая архитектура, которая не пользуется спросом у туристов. /Фото: sobaka.ru

Красивейшая архитектура, которая не пользуется спросом у туристов. /Фото: sobaka.ru

 

Данный район йеменского города известен своими архитектурными и историческими памятниками. Вот только об этом месте знает не каждый, а всё потому, что эта достопримечательность среди туристов спросом не пользуется. Причиной такой странной тенденции является нестабильная ситуация и государстве. И именно эта причина стала основанием для включения в 2015 года старой части Саны в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящиеся под угрозой. Собственно, там выделена отдельная группа для памятников, которые человечество рискует утратить из-за политической обстановке в стране.

источник

Ссылка на первоисточник
