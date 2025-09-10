5 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые человечество вскоре может утратить

1. Национальный парк Комоэ (Кот-д’Ивуар)

Национальный парк, который давно внесли в этот список. /Фото: wikipedia.org

2. Потоси (Боливия)

Тот случай, когда под угрозой оказывается архитектура целого города. /Фото: triplook.me

3. Порт Коро (Венесуэла)

В Венесуэле множество архитектурных жемчужин, но они могут исчезнуть. /Фото: wikichali.com

4. Шахрисабз (Узбекистан)

Туристическая достопримечательность может пострадать от самих туристов. /Фото: orexca.com

5. Старая часть Саны (Йемен)

Красивейшая архитектура, которая не пользуется спросом у туристов. /Фото: sobaka.ru