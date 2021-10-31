Концептуальные иллюстрации, приправленные юмором, иронией и сарказмом

Ожидание и наблюдение: Концептуальные векторные иллюстрации от Яна Зимена.
По словам немецкого графического дизайнера и художника Яна Зимена (Jan Siemen), ему всегда нравился векторный формат с его эстетической стороной. Именно поэтому, в своих работах он умудрился соединить формы, фигуры, а главное все те цвета, которые можно получить при векторном изображении с его неизменной зернистостью. В итоге получились весьма впечатляющие рисунки, выполненные в едином уникальном стиле, но при этом с абсолютно разными сюжетами и событиями.
«Для достижения нужного эффекта, связанного с оттенками, светом и цветовой палитрой, я использую программу Illustrator, а для того, чтобы добавить некоторые текстуры – Photoshop», - рассказывает Ян о процессе создания и постоработке векторного рисунка.
Дом-монстр. Автор: Jan Siemen.
Просто заряжаю своего большого золотого робота на выходных. Автор: Jan Siemen.
Это всё мой внутренний космос. Автор: Jan Siemen.
Оставайтесь в форме. Автор: Jan Siemen.
Передвижной дом. Автор: Jan Siemen.
Ложка для супа. Автор: Jan Siemen.
Открывайте окна. Автор: Jan Siemen.
Я готов. Автор: Jan Siemen.
Взлом. Автор: Jan Siemen.
Самый трудный лабиринт. Автор: Jan Siemen.
Романтические сумерки. Автор: Jan Siemen.
Что такое любовь? Автор: Jan Siemen.
Стармаркет 24/7. Автор: Jan Siemen.
Трудолюбивый Генри. Автор: Jan Siemen.
Больше, чем слова. Автор: Jan Siemen.
Наблюдение за китами. Автор: Jan Siemen.
Я в печати. Автор: Jan Siemen.
Безрукая любовь. Автор: Jan Siemen.
Дилемма с клеткой. Автор: Jan Siemen.
Готовы к взлёту? Автор: Jan Siemen.
Следуй за мной, или на свет. Автор: Jan Siemen.
Кофе с сигаретой. Автор: Jan Siemen.
Бумажный пёс. Автор: Jan Siemen.
Смотреть запоем. Автор: Jan Siemen.
Старый город в кроссовочном следе. Автор: Jan Siemen.
Космический грузовик мороженого. Автор: Jan Siemen.
Солнечная чёрная дыра. Автор: Jan Siemen.
Водолаз. Автор: Jan Siemen.
Генри - городской турист. Автор: Jan Siemen.
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