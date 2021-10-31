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Концептуальные иллюстрации, приправленные юмором, иронией и сарказмом


Ожидание и наблюдение: Концептуальные векторные иллюстрации от Яна Зимена.

Ожидание и наблюдение: Концептуальные векторные иллюстрации от Яна Зимена.

По словам немецкого графического дизайнера и художника Яна Зимена (Jan Siemen), ему всегда нравился векторный формат с его эстетической стороной. Именно поэтому, в своих работах он умудрился соединить формы, фигуры, а главное все те цвета, которые можно получить при векторном изображении с его неизменной зернистостью. В итоге получились весьма впечатляющие рисунки, выполненные в едином уникальном стиле, но при этом с абсолютно разными сюжетами и событиями.

«Для достижения нужного эффекта, связанного с оттенками, светом и цветовой палитрой, я использую программу Illustrator, а для того, чтобы добавить некоторые текстуры – Photoshop», - рассказывает Ян о процессе создания и постоработке векторного рисунка.
Дом-монстр. Автор: Jan Siemen.

Дом-монстр. Автор: Jan Siemen.

 
Просто заряжаю своего большого золотого робота на выходных. Автор: Jan Siemen.

Просто заряжаю своего большого золотого робота на выходных. Автор: Jan Siemen.

 
Это всё мой внутренний космос. Автор: Jan Siemen.

Это всё мой внутренний космос. Автор: Jan Siemen.

 
Оставайтесь в форме. Автор: Jan Siemen.

Оставайтесь в форме. Автор: Jan Siemen.

 
Передвижной дом. Автор: Jan Siemen.

Передвижной дом. Автор: Jan Siemen.

 
Ложка для супа. Автор: Jan Siemen.

Ложка для супа. Автор: Jan Siemen.

 
Открывайте окна. Автор: Jan Siemen.

Открывайте окна. Автор: Jan Siemen.

 
Я готов. Автор: Jan Siemen.

Я готов. Автор: Jan Siemen.

 
Взлом. Автор: Jan Siemen.

Взлом. Автор: Jan Siemen.

 
Самый трудный лабиринт. Автор: Jan Siemen.

Самый трудный лабиринт. Автор: Jan Siemen.

 
Романтические сумерки. Автор: Jan Siemen.

Романтические сумерки. Автор: Jan Siemen.

 
Что такое любовь? Автор: Jan Siemen.

Что такое любовь? Автор: Jan Siemen.

 
Стармаркет 24/7. Автор: Jan Siemen.

Стармаркет 24/7. Автор: Jan Siemen.

 
Трудолюбивый Генри. Автор: Jan Siemen.

Трудолюбивый Генри. Автор: Jan Siemen.

 
Больше, чем слова. Автор: Jan Siemen.

Больше, чем слова. Автор: Jan Siemen.

 
Наблюдение за китами. Автор: Jan Siemen.

Наблюдение за китами. Автор: Jan Siemen.

 
Я в печати. Автор: Jan Siemen.

Я в печати. Автор: Jan Siemen.

 
Безрукая любовь. Автор: Jan Siemen.

Безрукая любовь. Автор: Jan Siemen.

 
Дилемма с клеткой. Автор: Jan Siemen.

Дилемма с клеткой. Автор: Jan Siemen.

 
Готовы к взлёту? Автор: Jan Siemen.

Готовы к взлёту? Автор: Jan Siemen.

 
Следуй за мной, или на свет. Автор: Jan Siemen.

Следуй за мной, или на свет. Автор: Jan Siemen.

 
Кофе с сигаретой. Автор: Jan Siemen.

Кофе с сигаретой. Автор: Jan Siemen.

 
Бумажный пёс. Автор: Jan Siemen.

Бумажный пёс. Автор: Jan Siemen.

 
Смотреть запоем. Автор: Jan Siemen.

Смотреть запоем. Автор: Jan Siemen.

 
Старый город в кроссовочном следе. Автор: Jan Siemen.

Старый город в кроссовочном следе. Автор: Jan Siemen.

 
Космический грузовик мороженого. Автор: Jan Siemen.

Космический грузовик мороженого. Автор: Jan Siemen.

 
Солнечная чёрная дыра. Автор: Jan Siemen.

Солнечная чёрная дыра. Автор: Jan Siemen.

 
Водолаз. Автор: Jan Siemen.

Водолаз. Автор: Jan Siemen.

 
Генри - городской турист. Автор: Jan Siemen.

Генри - городской турист. Автор: Jan Siemen.

 

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Концептуальные иллюстрации, приправленные юмором, иронией и сарказмом

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Концептуальные иллюстрации, приправленные юмором, иронией и сарказмомПодписаться на мой Instagram
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