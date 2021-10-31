Концептуальные иллюстрации, приправленные юмором, иронией и сарказмом

Ожидание и наблюдение: Концептуальные векторные иллюстрации от Яна Зимена.

Дом-монстр. Автор: Jan Siemen.

Просто заряжаю своего большого золотого робота на выходных. Автор: Jan Siemen.

Это всё мой внутренний космос . Автор: Jan Siemen.

Оставайтесь в форме. Автор: Jan Siemen.

Передвижной дом. Автор: Jan Siemen.

Открывайте окна. Автор: Jan Siemen.

Я готов. Автор: Jan Siemen.

Взлом. Автор: Jan Siemen.

Самый трудный лабиринт. Автор: Jan Siemen.

Романтические сумерки. Автор: Jan Siemen.

Что такое любовь? Автор: Jan Siemen.

Стармаркет 24/7. Автор: Jan Siemen.

Больше, чем слова. Автор: Jan Siemen.

Наблюдение за китами. Автор: Jan Siemen.

Я в печати. Автор: Jan Siemen.

Безрукая любовь. Автор: Jan Siemen.

Дилемма с клеткой. Автор: Jan Siemen.

Готовы к взлёту? Автор: Jan Siemen.

Следуй за мной, или на свет. Автор: Jan Siemen.

Кофе с сигаретой. Автор: Jan Siemen.

Бумажный пёс. Автор: Jan Siemen.

Смотреть запоем. Автор: Jan Siemen.

Старый город в кроссовочном следе. Автор: Jan Siemen.

Космический грузовик мороженого. Автор: Jan Siemen.

Солнечная чёрная дыра. Автор: Jan Siemen.

Водолаз. Автор: Jan Siemen.

Генри - городской турист . Автор: Jan Siemen.