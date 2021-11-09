Билл Ховард, фотограф из Атланты, Джорджия, увековечил в своих черно-белых снимках беспокойных дух Америки 80-х годов прошлого столетия. На кадрах запечатлены стрип-клубы, шоу трансвеститов, митинги KKK, да и в целом эпоха неудачников.
Билли Ховард увековечил в своих фотографиях то время, когда Мадонна и Рональд Рейган добились успеха
Посетитель бара целует руку официантке
Свою серию работ Ховард назвал «Любовь, Похоть и Потеря: Фотографические мемуары 80-х годов»
Молодежь того времени
Девушка у бара (слева) и, по всей видимости, участник шоу трансвеститов
Девушка с предыдущей фотографии, но уже с подругой и малышом
Митинг сторонников Ку-клукс-клана
«Присоединяйся к Ку-клукс-клану, борись за расу и нацию»
Именно с приходом Рейгана к власти начался подъем «консервативной волны» в США
Работница стрип-клуба у барной стойки
Как признается Ховард, камера позволила ему познакомиться с людьми, к которым не каждый осмелится подойти
Фотографии незнакомок
Сейчас фотограф хочет выпустить книгу своих работ, а помогать ему в этом будет жена и издатель Лори Шок
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Стрип-клубы, трансвеститы и KKK: неспокойные 80-е в США в фотографиях культового фотографа
Билл Ховард, фотограф из Атланты, Джорджия, увековечил в своих черно-белых снимках беспокойных дух Америки 80-х годов прошлого столетия. На кадрах запечатлены стрип-клубы, шоу трансвеститов, митинги KKK, да и в целом эпоха неудачников.
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