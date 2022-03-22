15 кулинарных секретов и хитростей, которые выручат вас на кухне

Нет никакой разницы, начинающий вы кулинар или наученная опытом хозяйка, вы всё равно не сможете держать все рецепты в голове.

К тому же, найдя подходящий рецепт блюда, не всегда понятно в какой последовательности класть необходимые ингредиенты, как правильно их нарезать и в каком виде лучше всего подавать.

Также едва ли кто-то откажется от порции полезных кулинарных советов и секретов, которые откроют глаза на многие вещи.

Сахарная пудра

Понадобилась сахарная пудра, а ее, как назло нет? Не спешите бежать в магазин, ведь сахарная пудра - это растолченный в пыль сахарный песок и сделать его самостоятельно не составить труда. Используйте кофемолку, ступку, мельницу для специй или блендер, чтобы измельчить сахар и превратить его пудру.

Подгоревший лук

Лук во время обжарки сильно почернел? Положите в центр сковородки кубик льда, чтобы остудить посудину. Вода быстро испарится, а лук будет спасен.

Винный лед

Если у Вас в холодильнике хранится начатая бутылка вина, которую никак не удается допить, разлейте его в формы для льда и заморозьте. Винный лед можно использовать для приготовления соусов, мяса или коктейлей.

Свекла

Те, кто хоть раз варил свеклу, знают, что этот процесс занимает массу времени.

Горечь лука

Однако есть хитрости, которые помогут сократить приготовление свеклы. Например, варите свеклу в большом количестве воды на большом огне, не накрывая крышкой, в течение пятнадцати минут, а после поместите корнеплоды под ледяную воду на пять-десять минут.

Слишком горький лук может испортить даже самое вкусное блюдо. Чтобы нейтрализовать горечь лука, обдайте его кипятком.

Рассыпчатые блюда

Чтобы макароны и рис не превращались в клейкую неаппетитную массу, добавляйте во время варки немного подсолнечного или оливкового масла в воду.

Шинковка лука

Мало, кто любит резать лук. Кроме слез, которые вызывает лук, его еще и очень неудобно держать в руках. Чтобы ускорить и облегчить процесс нарезки, попробуйте не срезать хвостики, за которые в процессе шинковки Вы и будете поддерживать луковицу, а когда закончите, просто выкинете их.

Излишки жира

Курица получилась слишком жирной? Убрать излишки жира и масла можно, слегка промокнув мясо птицы бумажными полотенцами.

Хрустящая корочка

Мясо с хрустящей корочкой - это замечательное и очень аппетитное блюдо, которое станет изюминкой любого стола. Добиться хрустящей золотистой корочки поможет столовая ложка муки, добавленная в сковородку во время жарки.

Острый перец

Всем, кому хоть раз доводилось использовать острый перец, будь-то перец-чили, халапеньо или любой другой, знает про неприятное жжение на пальцах и более серьезные ожоги, которые можно заработать, неосторожно обращаясь с ним. Убрать жжение с рук поможет оливковое масло. Смазывайте им руки до и после работы с перцем. А унять жжение в глазах помогут компрессы из ватных дисков, пропитанных молоком.

Запах чеснока

Чеснок способен добавить пикантности практически любому блюду. Но у этого ингредиента есть и один существенный минус - стойкий и неприятный запах, который остается во рту и на руках. Убрать запах чеснока с рук поможет сок лимона. Нужно хорошо вымыть руки с мылом, а после протереть их лимонным соком. Устранить запах изо рта помогут очищенные орехи или корешки петрушки. Хорошенько пожуйте выбранный продукт до образования кашицы и выплюньте.

Выкипание жидкости

Чтобы кипящий суп или вода не вытекал, положите поперек кастрюли деревянную ложку. Пузырьки будут касаться ложки, и лопаться, не выливаясь на плиту.

Хранение сыра

Чтобы сыр не засох и не обветрился на срезе, перед тем, как отправить его в холодильник смажьте место среза маслом или маргарином. Такая хитрость поможет дольше удержать влагу внутри продукта и предотвратит появление сухой корки.

Запах из холодильника

Место, где хранятся продукты питания должно быть чистым, а внезапно появившийся неприятный запах, никак не ассоциируется с понятием чистоты. Устранить запах поможет раствор из воды, соды и нашатырного спирта. Вымойте этим раствором поверхность холодильника и все его составляющие. А чтобы избежать появления запахов в будущем, храните на одной из полочек открытый пакетик с несколькими таблетками активированного угля.

Фольга для запекания

Используйте фольгу для запекания мяса, птицы, рыбы, сыров и овощей, чтобы не пачкать посуду и сохранить собственные силы. Фольга прекрасно обеспечивает консистенцию и аромат, приготавливаемых в ней продуктов без всякого дополнительного вмешательства человека в процесс готовки.