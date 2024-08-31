Стыд и позор: за что оскорбляли первого британца, использовавшего зонтик

Джонас Хенвей гуляет под дождем с необычным предметом - зонтиком. | Фото: atlasobscura.com.
В начале 1750-х годов англичанин Джонас Хенвей, вернувшись из поездки во Францию, стал разгуливать под зонтиком по дождливым улицам Лондона. Люди были возмущены. Прохожие гудели и издевались над Хенвеем, проходящим мимо.
До Хенвея, зонтик в Англии 18 века был строгим табу. Британцы считали, что зонт показывает слабость характера, особенно у мужчин. Мало кто посмел бы выйти на улицу с этим отвратительным, женоподобным изобретением. Любой мужчина с зонтиком подвергался публичному высмеиванию.
Мужское и женское платья и невероятный «парасоль». 1760-е годы. | Фото: pinterest.com.
К тому же, зонт был «слишком французским» предметом. В Европу «парасоль» (с фр. «против солнца») пришел с Востока, где знать привыкла прятаться от пекучего солнца. В 1710 году в Париже был изобретен первый легкий складной зонт, который мог защитить и от дождя, и от снега. В течении нескольких лет зонт стал обязательным аксессуаром для каждой светской дамы.
«Зонтики на улицах Парижа» Луи-Леопольда Буальи, 1803 год. | Фото: atlasobscura.com.
Но упрямый Джонас Хенвей уделял мало внимания общественному мнению. Этому эксцентричному человеку было не привыкать к разногласиям. Он пламенно выступал против ввоза чая в Англию и даже написал «Очерк о чае и его пагубных последствиях» (1756 г.). Он был членом Русской компании британских купцов, налаживал торговлю России с Персией на Каспийском море.
Лондонский кэб с кучером на съемках очередного фильма о Шерлоке Холмсе. | Фото: en.wikipedia.org.
На протяжении многих лет Хенвей и его зонтик были жертвами всяческих оскорблений со стороны британцев, ходящих по тротуару. Но самую злую ругань он получал от кучеров конных повозок. В Англии тех лет двух- и четырехколесные экипажи были основным видом транспорта. Этот бизнес приносил наибольший доход в дождливые дни. Лондонцы предпочитали ездить в сухих повозках под козырьком.
Боясь уменьшения своих доходов, кучеры применяли насилие к Хенвею. Как сообщает пресса, когда они видели проходящего Джонаса Хенвея, то забрасывали грязью или камнями. Однажды извозчик кэба даже пытался наехать на торговца. Тот среагировал и, используя зонт, «задал хорошую трепку» вознице.
Джонас Хенвей, эсквайр, в 1781 году. | Фото: atlasobscura.com.
Извозчики, конечно, боялись не зря. Хенвей был первым, а за ним все больше и больше людей стали использовали зонтики в дождливые дни, гордо неся их над головой. Это был символ меняющихся социальных норм, люди становились менее застенчивыми. И свой Хенвей был в каждом английском городе.
Через три месяца после смерти знаменитого торговца, к большому неудовольствию извозчиков, в «Лондон Газетт» появилась реклама первых выпускаемых в Британии складных зонтов, которые «открывались и закрывались с большой легкостью и плавностью» с помощью инновационного «пружинного замка».
Картина Ренуара «Зонтики», 1881-1886 гг. | Фото: theartwolf.com.
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